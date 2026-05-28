Bilbao convierte a su juventud en altavoz de los derechos humanos con los premios Bilbao Balioen Hiria

Bilbao se convirtió este 27 de mayo en el escenario de una gala marcada por el compromiso y la creatividad juvenil. El Ayuntamiento, en colaboración con la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights Spain, celebró la entrega de los premios “Bilbao Balioen Hiria”, una iniciativa que puso en el centro a jóvenes creadores como agentes activos de transformación social.

Los galardones reconocieron trabajos audiovisuales elaborados por participantes de entre 14 y 30 años, cuyas piezas abordaron desde diferentes perspectivas la defensa de los derechos humanos. La ceremonia evidenció el potencial narrativo de una generación que apuesta por historias capaces de interpelar a la sociedad y generar conciencia colectiva.

El proyecto, alineado con la Carta de Valores de Bilbao aprobada en 2018, combinó cultura, educación y participación ciudadana. Las obras, con una duración de entre tres y seis minutos, exploraron tanto relatos reales como ficcionados, incorporando enfoques inclusivos y perspectiva de género. Las candidaturas se distribuyeron en dos categorías por edad, lo que permitió visibilizar distintas sensibilidades y lenguajes creativos.

El jurado, compuesto por profesionales del ámbito audiovisual y social, valoró especialmente la capacidad de las piezas para impactar en el público, así como su calidad técnica y diversidad temática. El fallo final se dio a conocer durante el acto institucional celebrado en el Ayuntamiento, donde se destacaron trabajos capaces de movilizar conciencias.

Más allá del reconocimiento, los premios ofrecieron experiencias formativas de alcance internacional. En la categoría juvenil, el equipo ganador accedió a un programa que incluyó un taller especializado en Madrid y un recorrido por el Camino de Santiago junto a jóvenes de varios países, fomentando el intercambio cultural y el liderazgo ético.

Por su parte, los premiados en la categoría de 18 a 30 años participaron en una formación avanzada complementada con un viaje a Italia, centrado en el estudio de espacios históricos vinculados a la defensa de los derechos humanos.

Desde la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights Spain se subrayó el carácter educativo de la iniciativa. Su presidenta, María Díaz de la Cebosa, destacó durante el evento la importancia de formar jóvenes con conciencia social, capaces de actuar con responsabilidad y empatía en un contexto global cada vez más complejo.

La cita dejó claro que, más que un certamen, “Bilbao Balioen Hiria” se consolida como una plataforma donde la juventud no solo crea, sino que también propone y transforma.

Más que un galardón: experiencias formativas y recorrido internacional

Los premios no se limitan al trofeo: en la categoría juvenil, el equipo ganador participará en un taller en Madrid sobre creatividad y Derechos Humanos y, como experiencia transformadora, realizará un tramo del Camino de Santiago acompañado de jóvenes de Estados Unidos, Ucrania, México y España. Este intercambio busca reforzar el entendimiento intercultural y el liderazgo ético entre sus participantes.

Por otro lado, en la categoría de 18 a 30 años, el premio incluye igualmente un taller especializado y un viaje formativo a Italia para conocer espacios vinculados a la historia y defensa de los Derechos Humanos, reforzando la vertiente práctica y reflexiva del proyecto.

Estas estancias y talleres se suman a la vocación pedagógica de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights Spain en España, que a través de programas educativos y culturales promueve el pensamiento crítico y el compromiso con la dignidad humana, situando a la juventud como protagonista central de la transformación social.

Voces que avalan el proyecto

La Dra. María Díaz de la Cebosa, presidenta de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights en España, ha destacado el papel formativo y ético de los premios, subrayando que su objetivo es «formar personas comprometidas con el bien común, capaces de mirar el mundo con empatía y actuar con responsabilidad». Estas palabras reflejan la apuesta por combinar creatividad con aprendizaje y responsabilidad cívica, e ilustran la intención de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights Spain de hacer de la educación en Derechos Humanos una experiencia práctica y memorable para los jóvenes participantes.