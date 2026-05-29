El esclavo que abrió camino: la odisea norteamericana de Estevanico

La escena evoca una película: una playa desconocida, un grupo de supervivientes exhaustos y, entre ellos, un hombre africano que llega en un barco español, rodeado de españoles y rezando en voz baja en una lengua ajena. Su nombre es Esteban de Dorantes, conocido también como Esteban the Moor o, en la actualidad, simplemente Estevanico. Su historia redefine quién fue realmente el primer gran explorador del territorio que hoy conocemos como Estados Unidos.

Durante siglos, su figura se ha perdido en los relatos de otros, sobre todo en los escritos de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, compañero de naufragio y cronista de la expedición. Sin embargo, investigaciones recientes y reportajes internacionales, como el de BBC Travel sobre el explorador africano que cruzó Norteamérica, están devolviendo a Estevanico el reconocimiento que merece en la historia de la exploración.

De esclavo en un barco español a superviviente en la costa de Texas

Lo que se conoce con mayor claridad es que Estevanico era originario de África, probablemente nacido en Azemmour, en lo que hoy es Marruecos, entonces bajo dominio portugués. Capturado y convertido en esclavo, terminó en manos de Andrés Dorantes de Carranza, un noble castellano que lo llevó consigo como sirviente a la expedición de Pánfilo de Narváez rumbo a la Florida española.

Este detalle es crucial: Estevanico no era un acompañante marginal. Era parte integral del contingente, viajaba en un barco español y estaba vinculado a una empresa imperial destinada a la conquista y exploración. Aunque su condición como esclavo lo situaba en lo más bajo de la jerarquía social, su presencia era fundamental, no meramente anecdótica.

La flota de Narváez zarpó en 1527 con unos 600 hombres incluidos soldados, marineros, esclavos y personal auxiliar. En poco tiempo, la expedición se convirtió en una serie ininterrumpida de desastres: tormentas, mala planificación, conflictos con las comunidades indígenas y hambre extrema. Tras intentar adentrarse tierra adentro desde la costa actual de Florida, muchos perdieron la vida. Los sobrevivientes, entre ellos Dorantes, Cabeza de Vaca y Estevanico, improvisaron barcazas para seguir el contorno del Golfo de México.

Las embarcaciones se dispersaron y, en 1528, una de ellas naufragó cerca de lo que hoy es la costa de Texas. De aquella gran empresa imperial solo quedaba un puñado de hombres arrastrados por el oleaje y el destino incierto.

Ocho años caminando: de cautivo a mediador cultural

Aquí comienza la parte más fascinante del relato. Durante años, Estevanico y sus compañeros vivieron como prisioneros y luego como una especie de curanderos itinerantes entre diversos pueblos indígenas del actual sur de Estados Unidos. Recorrieron territorios que hoy corresponden a Texas, Nuevo México, tal vez el norte de México y áreas del suroeste norteamericano.

En esas largas travesías, Estevanico no solo «acompañaba» a los españoles. Distintas crónicas y análisis contemporáneos destacan varios aspectos:

Poseía un notable talento para los idiomas, aprendiendo rápidamente palabras y gestos clave en varias lenguas indígenas.

Se movía con destreza entre diferentes grupos, actuando como traductor, guía y enlace.

Su apariencia africana junto con su vestimenta y rituales lo hacían destacar ante las comunidades nativas.

Mientras Cabeza de Vaca dejaría su versión escrita más adelante en los Naufragios, Estevanico nunca narró su propia historia. Lo que se sabe sobre él ha llegado filtrado por las voces de hombres libres y españoles. Aun así, el rastro que deja indica que era él quien frecuentemente negociaba, quien tomaba la iniciativa e iba abriendo caminos.

No hay que idealizar su situación: seguía siendo un esclavo sometido a su amo. Sin embargo, durante esa desesperada búsqueda por sobrevivir, las fronteras entre amo y siervo se difuminaron. El africano se volvió esencial para moverse por un territorio desconocido repleto de peligros.

Un musulmán en la expedición cristiana

Uno de los aspectos que más intrigan a los historiadores es la dimensión religiosa vinculada a Estevanico. Aunque viajaba en un barco español dentro una misión oficialmente cristiana, hay indicios claros que apuntan a que mantenía prácticas relacionadas con el islam. Algunas fuentes lo describen como “moro”, término empleado entonces para referirse a personas provenientes del norteafricano o musulmán.

Esta combinación resulta significativa:

Formaba parte formalmente del grupo compuesto por españoles católicos.

Era oficialmente parte integrante del proyecto imperial cristiano.

Al mismo tiempo se percibía que rezaba “a otro Dios”, o al menos diferente al cristiano; posiblemente a Alá.

En términos prácticos esto lo convertía en un puente híbrido:

Entre la monarquía hispánica y las comunidades indígenas norteamericanas. Entre las culturas europea y africana. Entre el cristianismo oficial presente en la expedición y sus raíces religiosas islámicas.

Este entramado mestizo explica parcialmente su capacidad para adaptarse a situaciones cambiantes y negociar con pueblos muy diversos durante su travesía.

Del desierto al mito: Fray Marcos de Niza y el desenlace en Hawikuh

Después casi ocho años errantes, el pequeño grupo superviviente alcanzó finalmente tierras controladas por las autoridades coloniales en la Nueva España. Allí su relato causó gran impacto: hablaban sobre regiones interiores desconocidas y posibles riquezas ocultas. La figura de Estevanico no pasó desapercibida.

Poco después, en 1539, el franciscano Fray Marcos de Niza fue enviado al norte para investigar relatos acerca unas supuestas “siete ciudades doradas”. En esta nueva misión decidió contar con Estevanico como adelantado enviándolo por delante para entablar contacto con las comunidades locales.

Fue este el último gran viaje para Estevanico. Al llegar a las cercanías de Hawikuh, cerca del actual Zuni Pueblo en Nuevo México, ocurrió el desenlace trágico. Según cuenta la versión más extendida, los zunis lo mataron debido a su forma peculiar al presentarse junto con las exigencias impuestas por la expedición. El relato posterior —en manos del fraile— mezcla crónica con autojustificación y propaganda dejando abierta la incógnita sobre los hechos ocurridos allí.

Lo cierto es que para ese momento el antiguo esclavo africano que había llegado en un barco español había sido:

Superviviente del naufragio monumental.

Explorador a pie por buena parte del sur norteamericano.

Mediador entre mundos apenas comprensibles.

Adelantado dentro una expedición que abrió paso hacia futuras grandes incursiones españolas como aquella liderada por Francisco Vázquez de Coronado.

El primer gran explorador estadounidense… casi olvidado

Lo sorprendente es que pese a tan relevante papel histórico Estevanico quedó relegado durante siglos a un segundo plano. La narrativa dominante centró atención sobre exploradores españoles prominentes mientras su nombre aparecía apenas al pie o reducido al rol secundario “de criado moro”. Sin embargo hoy se reevalúa su figura como:

Uno of the primeros no indígenas capaces recorrer extensas zonas a pie donde hoy están ubicados Texas , Nuevo México y otros estados del suroeste.

, y otros estados del suroeste. Un personaje clave para entender hasta qué punto la exploración norteamericana fue un proceso multicultural; mucho más mestizo según lo plantean manuales clásicos.

Releer nuestra historia desde personajes como Estevanico no solo representa una cuestión simbólica justa; permite también comprender cómo los caminos transitados posteriormente por grandes expediciones oficiales ya habían sido abiertos por los pasos cansados e invisibles durante años por este hombre africano esclavizado musulmán quien caminó codo a codo junto a españoles pero manteniendo siempre su mirada atenta hacia horizontes propios.