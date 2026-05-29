Italia repara los “testículos de la suerte” del toro de la Galería Vittorio Emanuele II de Milán y reaviva el debate sobre el turismo invasivo

Mujer haciendo el ritual de la suerte sobre el toro de la Galería Vittorio Emanuele II

Desde hace tiempo, en pleno núcleo de Milán, miles de visitantes esperan su turno para girar sobre los “testículos” de un toro. No se trata de una simple metáfora, sino de un ritual turístico que ha derivado en un desafío para la conservación.

El símbolo de la Galería Vittorio Emanuele II, uno de los pasajes comerciales más elegantes del país, ha sido restaurado después que su famoso punto “mágico” quedara literalmente dañado por el turismo masivo.

El toro más pisoteado de Italia

En el suelo del gran cruce central de la galería se puede observar un mosaico con la imagen del toro del escudo de Turín. La tradición indica que colocar el talón sobre sus genitales y girar tres veces trae buena fortuna. Este gesto se ha transformado en casi obligatorio para quienes visitan Milán: influencers, escapistas de fin de semana, grupos organizados y ahora también miles que acuden atraídos por eventos deportivos y culturales en la ciudad.

Los resultados son bastante evidentes:

El mosaico había descendido varios centímetros en la zona genital.

La base se había agrietado debido a la presión constante ejercida por los talones.

Existía riesgo de daños estructurales en las piezas, más allá del desgaste normal por uso.

Las autoridades locales han tomado cartas en el asunto para reponer las teselas, reforzar la base y devolver al toro su anatomía original, incluyendo el famoso punto donde los turistas posan sus pies. Esta no es la primera vez que sucede; ya se habían llevado a cabo reparaciones anteriormente por motivos similares, aunque el deterioro se ha acelerado con el incremento del número de visitantes.

Así es el ritual

Lo sapevate Il toro della galleria è un simbolo che si trova sul pavimento della galleria Vittorio Emanuele II. È consumatissimo perché le persone con il tallone fanno tre giri su stesse per esprimere un desiderio, non potevo mancare! #milano pic.twitter.com/BoYt08xysg — elenarussotw (@ElenarussoTW) May 9, 2023

Polémicas y debates: ¿tradición entrañable o turismo destructivo?

El caso del toro milanés encapsula varios debates que llevan tiempo en circulación:

Sobreturismo y desgaste físico

No se trata únicamente de largas colas o precios elevados: el verdadero problema es el impacto directo sobre el patrimonio cultural. En este caso, el daño no proviene ni del clima ni de la contaminación, sino de un gesto repetido millones de veces.

No se trata únicamente de largas colas o precios elevados: el verdadero problema es el impacto directo sobre el patrimonio cultural. En este caso, el daño no proviene ni del clima ni de la contaminación, sino de un gesto repetido millones de veces. ¿Hasta dónde llega la tradición?

Para muchos italianos, girar sobre el toro es un ritual entrañable que forma parte del carácter local. Limitar esta práctica podría considerarse casi como una ofensa a una costumbre popular. Sin embargo, para conservadores y restauradores, mantener esta actividad sin control es incompatible con la preservación del mosaico.

Para muchos italianos, girar sobre el toro es un ritual entrañable que forma parte del carácter local. Limitar esta práctica podría considerarse casi como una ofensa a una costumbre popular. Sin embargo, para conservadores y restauradores, mantener esta actividad sin control es incompatible con la preservación del mosaico. Responsabilidad institucional

El ayuntamiento, los administradores de la galería y los comercios aledaños dependen del flujo turístico, pero también tienen el deber de cuidar este conjunto monumental. ¿Deberían establecerse barreras físicas, limitaciones horarias o campañas educativas? Por ahora se ha optado por restaurar y aumentar la vigilancia; no obstante, el conflicto sigue latente.

El ayuntamiento, los administradores de la galería y los comercios aledaños dependen del flujo turístico, pero también tienen el deber de cuidar este conjunto monumental. ¿Deberían establecerse barreras físicas, limitaciones horarias o campañas educativas? Por ahora se ha optado por restaurar y aumentar la vigilancia; no obstante, el conflicto sigue latente. Efecto viral en redes sociales

Cada vídeo donde alguien gira sobre el toro incrementa las ganas de repetir esa experiencia. Así, lo que era una tradición se transforma en un reto viral y el desgaste resulta ser una consecuencia casi inevitable.

Curiosidades y datos curiosos sobre el toro milanés

Más allá del debate que suscita, el toro en la galería es un pequeño compendio de rarezas urbanas:

Es uno de los escasos lugares dentro de un edificio histórico donde se permite (o al menos se tolera) pisar y girar intensamente sobre una obra artística.

sobre una obra artística. El “agujero” formado sobre sus genitales actúa como una especie de marcador turístico: cuanto más profundo sea, más visitantes han pasado por allí.

Algunas guías sugieren girar en silencio formulando un deseo; otras animan a hacerlo riendo y gritando. La coreografía varía según cada grupo, pero siempre hay un punto exacto donde debe ir el talón.

Hay quienes evitan participar en este ritual por superstición inversa: temen que tanta acumulación de deseos mal expresados “contamine” su buena suerte.

Iniziato il restauro del toro in Galleria ⤵️🐂 📸 Valeria Lippera pic.twitter.com/BlvocjGx1w — Mi-Tomorrow (@MiTomorrow) May 27, 2026

Ranking informal de cosas que nadie puede evitar tocar

El toro milanés no está solo. El turismo internacional está repleto de «objetos que hay que tocar», como si fueran estaciones obligatorias en un vía crucis secular. Algunos ejemplos destacados:

Pies de estatuas en iglesias y plazas El pie de San Pedro en la Basílica vaticana , desgastado tras siglos recibiendo besos y caricias.

en la , desgastado tras siglos recibiendo besos y caricias. Dedos pulgares y pies brillantes en figuras bronzeadas a lo largo y ancho de Europa. Partes anatómicas estratégicas Pechos, narices, barbas y esos míticos genitales; tocar para atraer suerte suele concentrarse en partes muy específicas que terminan brillando y deformándose. Animales escultóricos Jabalíes, toros, leones o perros: generalmente hay una parte «designada» para frotar, frecuentemente hocicos o patas. El toro milanés es solo uno entre muchos ejemplos explícitos. Placas y relieves para formular deseos Manos encajadas en huecos pulidos o relieves desgastados en puertas históricas; algunas placas con nombres célebres prometen buena suerte si son tocadas al pasar. Objetos dignos de beso Desde piedras legendarias hasta crucifijos o barandillas específicas; besar algo turístico es como una versión cercana al toque. Aunque menos común tras la pandemia, sigue presente en muchos santuarios urbanos.

Objetos y lugares míticos que los turistas sienten necesidad imperiosa por tocar

En numerosos destinos estos gestos han llegado a convertirse casi en un checklist emocional:

Monumentos religiosos , donde se besan reliquias o se frotan columnas.

, donde se besan reliquias o se frotan columnas. Puentes emblemáticos , donde tocar ciertos elementos promete volver a visitar o encontrar amor.

, donde tocar ciertos elementos promete volver a visitar o encontrar amor. Museos y galerías , intentando contener ese impulso con cordones o carteles prohibiendo tocar mientras los visitantes buscan lo “tocable”.

, intentando contener ese impulso con cordones o carteles prohibiendo tocar mientras los visitantes buscan lo “tocable”. Edificios históricos, donde elementos concretos (tiradores o estatuillas) se convierten en talismanes improvisados.

El toro situado en la Galería Vittorio Emanuele II representa perfectamente esta tensión contemporánea: entre el deseo insaciable por formar parte del mito mediante toques o giros y la urgente necesidad de aprender a admirar sin desgastar lo valioso.