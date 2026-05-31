Sue Tilley, el cuerpo que Lucian Freud transformó en oro de subasta y que ella no ha sabido monetizar

La última obra de Lucian Freud dedicada a Sue Tilley saldrá a subasta con una estimación que podría llegar a los 47 millones de dólares, lo que plantea una pregunta tan simple como incómoda: ¿qué ocurre cuando un cuerpo se convierte en un icono museístico, en un activo financiero y en noticia, pero no genera beneficios para la persona retratada?

La pintura, Sleeping by the Lion Carpet (1995-1996), forma parte de una serie de cuatro retratos que Freud realizó de Tilley, por aquel entonces supervisora de prestaciones y conocida como “Big Sue”. Sotheby’s presentará esta obra por primera vez al mercado en su venta londinense Masterpieces from the Lewis Collection, con una horquilla estimada entre 25 millones y 35 millones de libras.

Aspectos destacados de esta subasta

El caso resulta interesante por varias razones:

Se trata de la última de las cuatro pinturas que Freud realizó sobre Tilley.

de las cuatro pinturas que Freud realizó sobre Tilley. Ha estado en la colección del empresario Joe Lewis desde 1996.

desde 1996. Su estimación la coloca entre las obras más caras asociadas a Freud en subasta.

La modelo no percibe ingresos por ninguna de las ventas posteriores de estas obras.

La pieza muestra a Tilley desnuda y dormida sobre un sillón, una imagen muy reconocible dentro del trabajo tardío de Freud, famoso por sus figuras corpulentas, frontales y sin concesiones.

Una historia comercial llena de cifras sorprendentes

Las otras pinturas de la serie ayudan a dimensionar el fenómeno:

Obra Año Resultado en subasta Benefits Supervisor Sleeping 1995 33,6 millones de dólares en 2008 Benefits Supervisor Resting 1994 56,2 millones de dólares en 2015 Sleeping by the Lion Carpet 1995-1996 Estimación de hasta 47 millones de dólares

Este recorrido convierte a Tilley en una figura clave del arte británico contemporáneo desde el punto de vista comercial. Sin embargo, esa rentabilidad se ha concentrado en manos de coleccionistas y casas de subastas, dejando fuera a la mujer cuyo cuerpo dio vida a la serie.

La experiencia de ver tu cuerpo subastado por millones

Aquí aparece el lado menos cómodo del asunto. Según un retrato que hace CNN del caso, Tilley experimenta una mezcla extraña entre orgullo y desconcierto: está vinculada a una obra central en la historia reciente del arte, pero también a una imagen íntima que circula por el mercado global sin traducirse en compensación económica para ella.

Este contraste explica por qué esta historia resuena con fuerza en el debate cultural actual. No se trata solo de un cuadro caro; hay una tensión más amplia entre autoría, representación y valor. En otras palabras: quién crea la obra, quién la representa y quién se queda con los beneficios.

Curiosidades que llaman la atención

Freud retrató a Tilley durante una etapa tardía marcada por su inclinación hacia retratos cada vez más directos y físicos.

La serie convirtió a Tilley en una figura reconocible más allá del ámbito artístico.

La venta de Benefits Supervisor Sleeping estableció un récord para una obra hecha por un artista vivo.

El precio estimado para esta nueva subasta vuelve a acercar a Freud al segmento más alto del mercado internacional.

La relevancia actual

El interés no reside únicamente en el precio final que alcance la puja. También está presente el debate que se reabre acerca de cómo el arte transforma en valor económico lo que nació como una relación personal entre pintor y modelo. Aquí es donde la historia de Sue Tilley mantiene su poder e incomodidad intactos.

Su cuerpo es ya parte indeleble del legado artístico; mientras tanto, los beneficios siguen siendo escritos por otros.