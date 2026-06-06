La razón detrás de la escasez de tumbas chinas en los cementerios de España

Al pasear por un cementerio en cualquier ciudad española, resulta sorprendente no encontrar apenas lápidas con nombres chinos. Esta situación contrasta con la vida diaria, donde tiendas, restaurantes y barrios enteros revelan la fuerte presencia de la comunidad china en el entorno urbano.

La escasez de tumbas no es producto de un misterio oculto ni de leyendas inquietantes. Se debe a una mezcla particular de tradiciones, logística y decisiones familiares que cruzan continentes.

¿Cuántos chinos residen en España y dónde se encuentran?

La comunidad china ha estado establecida en España durante varias décadas, especialmente desde los años 2000, cuando muchos migrantes llegaron buscando oportunidades en el comercio, la hostelería y otros servicios.

De acuerdo con cifras recientes recogidas por medios especializados y mencionadas en un reportaje de OKDIARIO, a principios de 2026 el número de ciudadanos chinos se aproxima a las 240.000 personas, convirtiéndola en la comunidad asiática más grande del país.

Se distribuyen principalmente en:

Áreas metropolitanas importantes: Madrid , Barcelona , Valencia .

, , . Barrios emblemáticos como Usera en Madrid, donde alrededor de 9.600 personas chinas residen entre unas 35.000 que habitan toda la capital.

A pesar de esta notable presencia visible, muchos se preguntan: si hay tantos chinos, ¿por qué no hay tumbas chinas en los cementerios españoles?

La comunidad china aclara el “misterio”

Recientemente, varios creadores de contenido chinos establecidos en España han abordado este tema en redes sociales, lo que ha avivado el debate.

Uno de ellos, conocido como “El Chino Sevillano”, lo expresa con ironía: “Entierro chino en España, no se ven… ¿a que no has visto ninguno? Y no, no nos los comemos”.

A partir de esta broma, explica las razones reales:

Regreso al pueblo natal Al llegar a la vejez, es común que una persona china regrese a su localidad natal para estar cerca de sus antepasados y su familia extensa.

Este regreso implica que muchos no fallecen en España, lo que significa que sus restos nunca llegan a los cementerios españoles. Repatriación tras el fallecimiento en España En caso de fallecimiento aquí, la opción más habitual es la cremación y el envío de las cenizas a China .

y el envío de las cenizas a . Las familias hacen grandes esfuerzos para asegurar la repatriación; incluso existen pólizas de seguro diseñadas para cubrir esos gastos.

Con humor se comenta que “a veces la urna llega antes a China que tu maleta con Ryanair”.

El artículo publicado por OKDIARIO sobre el verdadero motivo por el cual no hay tumbas chinas en los cementerios españoles detalla este relato viral y lo relaciona con las costumbres funerarias y la diáspora china.

¿Dónde descansan entonces los chinos fallecidos en España?

Pese al imaginario popular que sostiene lo contrario, no todo concluye siempre con una repatriación.

En realidad, hay tres escenarios principales:

Repatriación de cenizas a China

Esta es la opción preferida por muchas familias, ya que les permite mantener el vínculo con sus ancestros mediante rituales periódicos como el Qingming (el día dedicado a limpiar las tumbas).

Esta es la opción preferida por muchas familias, ya que les permite mantener el vínculo con sus ancestros mediante rituales periódicos como el Qingming (el día dedicado a limpiar las tumbas). Cremación en España y conservación familiar

Algunas familias deciden guardar la urna en casa o en columbarios mientras consideran si repatriar o no los restos. La cremación es coherente con lo que sucede actualmente en China , donde debido a limitaciones espaciales se favorece esta práctica sobre los enterramientos tradicionales.

Algunas familias deciden guardar la urna en casa o en columbarios mientras consideran si repatriar o no los restos. La cremación es coherente con lo que sucede actualmente en , donde debido a limitaciones espaciales se favorece esta práctica sobre los enterramientos tradicionales. Entierro en secciones específicas dentro de cementerios municipales

Aunque no existen cementerios exclusivamente chinos en España, sí hay áreas reservadas dentro de cementerios municipales ubicados en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, donde se permiten ciertos rituales tradicionales: ofrendas de papel, incienso o flores.

Estas zonas suelen ser discretas y poco visibles, lo cual contribuye a esa percepción generalizada de que “no hay tumbas chinas”.

Además, otro aspecto menos evidente es el surgimiento de proyectos funerarios inspirados por el feng shui, como el primer cementerio diseñado específicamente para atender sensibilidades orientales ubicado en la provincia de Barcelona.

Tradición, ancestros y feng shui: el peso cultural

Para comprender por qué juega un papel tan importante la repatriación, es esencial observar cómo la cultura china concibe la muerte.

Algunos elementos destacados son:

El funeral chino se considera un ritual lleno de simbolismo , donde los familiares rinden homenaje al difunto mientras lo acompañan hacia el más allá.

, donde los familiares rinden homenaje al difunto mientras lo acompañan hacia el más allá. El vínculo con los ancestros es fundamental: visitar las tumbas y realizar ofrendas mantiene viva esa conexión entre vivos y muertos.

es fundamental: visitar las tumbas y realizar ofrendas mantiene viva esa conexión entre vivos y muertos. El concepto del feng shui puede influir también en la elección del lugar definitivo: factores como orientación y entorno son considerados relevantes para el bienestar futuro de los descendientes.

Por ello, muchas familias ven lógico optar por un descanso final en su pueblo natal antes que elegir un nicho anónimo a miles de kilómetros. Repatriar una urna representa un acto significativo de cuidado intergeneracional más allá del mero trámite administrativo.

Mitos urbanos y realidades

Paralelamente a estas prácticas auténticas, han surgido leyendas urbanas persistentes alrededor de la comunidad china en España.

Algunas muy comunes incluyen:

Que “no se mueren nunca aquí”.

Que “se llevan a todos los muertos secretamente”.

O incluso versiones más descabelladas que relacionan esa ausencia con prácticas inconfesables.

La antropóloga Gladys Nieto señala que alrededor de esta comunidad circulan numerosos mitos: desde acusaciones sobre “competencia desleal” hasta clichés como “comen gatos” o “no se integran”.

En cuanto a los entierros, lo cierto es que no existe ningún complot; simplemente observamos:

Un patrón migratorio donde muchos mayores regresan a su país natal.

Una inclinación cultural hacia la cremación y repatriación.

Y cuando esto último no es factible, una adaptación cultural dentro del contexto español que queda oculta para quienes no están familiarizados con ella.

Así surge una curiosa paradoja: una comunidad muy activa y visible durante su vida cotidiana pero bastante discreta al enfrentarse a la muerte. Un silencio hecho mármol y granito que revela cómo se sigue perteneciendo a un lugar incluso viviendo –y falleciendo– miles de kilómetros lejos.

Fuentes: