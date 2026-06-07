De un gesto viral a un guiño al Bernabéu: León XIV se declara hincha del Real Madrid

La llegada de León XIV a Madrid ha tenido más el sabor de un festival urbano que el de una fría ceremonia oficial.

En cuestión de horas, el Pontífice ha logrado conectar con los más jóvenes, se ha dejado grabar haciendo el six-seven y ha soltado una frase que ya circula por todos los grupos de WhatsApp: «Yo soy un madrileño más».

En medio del bullicio en Cibeles, entre guiños al Real Madrid y una homilía enfocada en la devoción del pueblo español hacia Dios, la primera jornada de su visita marca el tono para lo que está por venir: mucha calle, imágenes virales y un trasfondo tanto religioso como político que resulta imposible pasar por alto.

Del Palacio Real al Papamóvil: una jornada maratoniana

La agenda del Papa en su llegada a España ha sido intensa desde el primer momento.

En solo un día, ha encadenado:

Discurso en el Palacio Real ante las autoridades del Estado

ante las autoridades del Estado Recorrido en Papamóvil por el centro de Madrid , con paradas improvisadas para saludar y bendecir a los niños

, con paradas improvisadas para saludar y bendecir a los niños Visita a un centro de Cáritas en un barrio popular

en un barrio popular Misa multitudinaria en la Plaza de Lima, junto al paseo de la Castellana, ante miles de fieles y curiosos

El ambiente en las calles ha estado lleno de peregrinos con mochilas, familias completas y turistas que se toparon con la escena casi sin previo aviso. Las cámaras móviles, por supuesto, siempre apuntando hacia arriba.

El six-seven: cuando el Papa habla el idioma de la Generación Z

Uno de los momentos más comentados fue el gesto del six-seven que hizo León XIV durante su recorrido en Papamóvil. Este signo, muy popular entre la Generación Z en las redes sociales, se ha convertido en un símbolo involuntario de esta visita.

Según cuentan las crónicas, el Pontífice respondió así al grupo de jóvenes que lo animaban desde detrás de una valla, imitando el gesto con naturalidad y risas. La reacción fue inmediata:

Vídeos que se hicieron virales en TikTok e Instagram

Comentarios celebrando que “el Papa conoce el six-seven”

Memes que lo colocan directamente en el “panteón” de momentos virales papales

No es la primera vez que un Pontífice busca complicidad con los jóvenes, pero aquí el guiño ha ido directo al lenguaje digital, algo que encaja perfectamente con su empeño en conectar con aquellos que suelen sentirse alejados de las iglesias.

“El Papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid”

La otra gran frase del día tuvo sabor futbolero. En su vuelo hacia Madrid, ante la inevitable pregunta —«¿Real Madrid o Barcelona?»—, León XIV respondió con una fórmula que corrió como pólvora: «El Papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid».

Ya en tierra firme, ante la multitud, remató la jugada con otra declaración que encantó a los aficionados madridistas: «Quien está de Madrid, es de Madrid, y por eso yo también estoy con vosotros. Yo soy un madrileño más».

Este doble guiño tiene varias lecturas:

Refuerza la imagen cercana del Papa

Lo vincula simbólicamente a uno de los grandes emblemas de la ciudad: el Real Madrid

Anticipa la fuerte carga emocional de la misa programada en el Santiago Bernabéu, considerada uno de los hitos del viaje

Es significativo que un líder religioso global haya optado por utilizar el lenguaje del fútbol para expresar cómo desea sentirse durante esta visita: parte integrante de la ciudad y no solo un huésped protocolario.

Cibeles, devoción masiva y un solo representante del Gobierno

La misa celebrada en Cibeles, eje central del Corpus madrileño, ha sido el acto litúrgico más destacado del día. Según medios especializados, más de un millón de personas se han concentrado alrededor de la plaza y del paseo de la Castellana para participar en esta eucaristía presidida por el Papa.

Durante su homilía, León XIV subrayó «el amor y la fidelidad a Dios del pueblo español», conectando así con una sensibilidad religiosa profundamente arraigada en las tradiciones asociadas al Corpus. La imagen del Pontífice frente a un escenario monumental, flanqueado por catedrales e instituciones gubernamentales, recordó ese catolicismo cultural que aún marca nuestro calendario y espacio público.

Lo sorprendente no fue solo la multitud presente sino también lo que reflejó la fotografía política:

Solo asistió un representante del Gobierno central a esta misa solemne

En cambio, tanto la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, encabezaron una nutrida representación institucional regional y municipal

Este desequilibrio visual reavivó debates sobre las relaciones entre el Ejecutivo y la Iglesia mientras sectores conservadores madrileños aprovechan este marco religioso para reforzar su mensaje sobre las raíces cristianas presentes en nuestra sociedad.

Un Papa que bendice bebés, comete errores protocolares y llena redes

Más allá de los grandes titulares, esta jornada dejó una serie de escenas menores que explican por qué León XIV capta tanto interés mediático:

Bendijo a un bebé que le acercaron entre la multitud provocando una ovación espontánea

Cometió un pequeño error protocolario durante un acto donde participaba Niña Pastori , resuelto con humor y cercanía

, resuelto con humor y cercanía Bajó las escalerillas del avión sin agarrarse al pasamanos; este detalle fue comentado como muestra de vigor físico y aplomo

Estos momentos alimentan esa narrativa del “Papa cercano”, combinándose con el six-seven y su confesión como madridista para consolidar una imagen muy bien pensada para el ecosistema digital: fácilmente recortable en clips breves, reconocible y altamente comentable.

Religión, ciudad y política: lo que deja este primer día

Con apenas un día transcurrido, ya han surgido claves fundamentales sobre el viaje de León XIV a Madrid:

Se hace evidente una apuesta clara por lo urbano y símbolos emblemáticos: Cibeles , Castellana , Bernabéu

, , Se observa una narrativa religiosa centrada en fidelidad, memoria creyente y cómo los jóvenes pueden ser agentes activos en cambios sociales

Una escena política fragmentada entre instituciones activas mientras el Gobierno mantiene cierta distancia visible

En medio todo esto queda una imagen poderosa: un Papa que entre cánticos fervorosos, móviles levantados y banderas blancas y amarillas hace su propio six-seven mientras se declara madrileño. No es solo una anécdota; es un retrato claro sobre cómo hoy se juega esa influencia religiosa en nuestra esfera pública.

Fuentes: crónica sobre la misa del Corpus y la jornada papal recogida desde Cibeles hasta Castellana, donde miles abarrotaron el centro para celebrar junto al Papa León XIV.