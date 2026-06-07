Lego presenta su propia Sagrada Família: el set más grande de su historia

La basílica inacabada más emblemática del planeta ya tiene una versión que se puede completar en la comodidad del hogar. Lego ha desvelado su nueva Sagrada Família, el set oficial más extenso que ha creado hasta ahora, un movimiento que refleja la creciente atención global hacia Barcelona, Gaudí y su icónico templo.

De acuerdo con lo publicado por CNN, este modelo, perteneciente a la línea Architecture, está compuesto por 12.060 piezas, lo que lo convierte en el set con mayor cantidad de elementos en la historia de la firma, superando al Titanic y al Millennium Falcon. La llegada de este lanzamiento coincide con el año de conmemoración del centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí, quien se encuentra en proceso oficial hacia la canonización.

Un coloso en miniatura de 12.060 piezas

El set captura la esencia de la basílica tal como se espera que aparezca una vez finalizada, incluyendo sus torres principales, fachadas icónicas y el inconfundible perfil que destaca en el Eixample barcelonés. No se trata de un simple souvenir: es un proyecto ambicioso diseñado para los entusiastas de la arquitectura, coleccionistas y, por supuesto, para los amantes de Lego.

Algunos datos relevantes sobre el modelo:

Número de piezas: 12.060

12.060 Línea: Lego Architecture

Lego Architecture Altura aproximada: más de 50 cm

más de 50 cm Nivel de dificultad: avanzado, orientado a adultos

avanzado, orientado a adultos Elementos destacados: fachadas de la Natividad y la Pasión, torres principales y detalles interiores esquemáticos

La marca describe este set como una “experiencia inmersiva de construcción” que rinde tributo al patrimonio español y al ingenio de Gaudí. En su página oficial se enfatiza la fidelidad a elementos característicos del templo, como las torres caladas, los pináculos adornados con formas orgánicas y las texturas que evocan la piedra trabajada.

Este lanzamiento se suma a una serie dedicada a iconos arquitectónicos donde ya figuran edificios como el Empire State Building o la Casa Blanca. Sin embargo, ninguno había alcanzado hasta ahora tal número de piezas ni este nivel de simbolismo religioso y cultural combinado.

La Sagrada Família: del andamio al altar… y a la vitrina

Mientras el set de Lego promete una obra finalizada, el edificio real sigue inmerso en su prolongada fase constructiva. Las partes diseñadas directamente por Gaudí, como la fachada de la Natividad y la cripta, fueron reconocidas como Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2005. En 2010, el templo recibió el estatus de basílica menor por parte del entonces papa Benedicto XVI.

El plan inicial era finalizar su construcción en 2026 para coincidir con el centenario del fallecimiento del arquitecto; sin embargo, los retrasos provocados por la pandemia han modificado esa meta. Ahora diversas fuentes sugieren que podría completarse en torno a la próxima década, con estimaciones que apuntan al año 2033 para finalizar el conjunto principal.

Paralelamente a las obras, este año han aumentado los actos simbólicos:

Se planea la inauguración oficial de la torre dedicada a Jesucristo , que será la más elevada del conjunto y una de las estructuras religiosas más altas del mundo.

, que será la más elevada del conjunto y una de las estructuras religiosas más altas del mundo. Esta torre será bendecida por el papa León XIV, quien ha sido invitado a participar en los actos con motivo del centenario del fallecimiento de Gaudí.

Gaudí rumbo a los altares

La fascinación mundial por la Sagrada Família no proviene únicamente de su arquitectura. También está relacionada con la figura casi mítica de Antoni Gaudí, conocido como “el arquitecto de Dios” debido a su profunda devoción religiosa.

En 2024, el Vaticano dio un paso significativo cuando el papa Francisco proclamó a Gaudí “venerable”, reconociendo oficialmente sus “virtudes heroicas”. Este es el primer paso formal hacia su santificación:

Siervo de Dios Venerable Beato Santo

Desde 2025, esta causa avanza respaldada por la Archidiócesis de Barcelona y por una asociación dedicada a promover su beatificación desde hace décadas. Para alcanzar esta beatificación es necesario validar un milagro atribuido a su intercesión; además, se requiere otro para lograr su canonización.

En estos momentos, el Vaticano investiga el caso de un niño alemán que supuestamente fue curado tras las oraciones hechas por su padre a Gaudí. Un comité médico debe determinar si esta curación es científicamente inexplicable para considerarla milagrosa. Mientras tanto, tanto la Sagrada Família —en su forma física como en versión Lego— se erige como un relato visual impactante sobre esa posible santidad.

Curiosidades sorprendentes: entre el templo y el set

La comparación entre el templo real y su versión hecha con ladrillos da lugar a algunos contrastes curiosos:

La construcción real comenzó en 1882 y sigue sin concluir; mientras tanto, armar el modelo de Lego puede llevar solo unas pocas decenas de horas… siempre que no se pierda ninguna pieza.

y sigue sin concluir; mientras tanto, armar el modelo de puede llevar solo unas pocas decenas de horas… siempre que no se pierda ninguna pieza. La financiación para edificar la basílica proviene mayoritariamente del sector privado mediante donaciones y entradas; por otro lado, el set se comercializará como un producto exclusivo para coleccionistas y aficionados.

En la fachada dedicada a la Pasión existe un famoso cuadrado mágico tallado en piedra donde todas las filas suman 33, que es precisamente la edad que tenía Cristo al morir. En cambio, en el modelo Lego los “milagros” son encontrar cada pieza exacta desde un primer intento.

Gaudí falleció tras ser atropellado por un tranvía en 1926 sin haber podido ver culminada ni siquiera la fachada de Natividad. Cien años después, su obra se convierte en uno de los juguetes constructivos más sofisticados disponibles hoy día.

Clasificaciones: La Sagrada Família brilla en Lego

Dentro del universo Lego, este nuevo set entra directamente al selecto grupo de los gigantes. Si nos enfocamos exclusivamente en el número total de piezas, así queda clasificado:

Puesto Set Lego Piezas aproximadas 1 Sagrada Família 12.060 2 Titanic ~9.000+ 3 Star Wars Millennium Falcon UCS ~7.500+

Más allá del conteo numérico, el modelo correspondiente a Sagrada Família representa también:

El set más ambicioso dentro de toda la línea Architecture.

dentro de toda la línea Architecture. Uno de los escasos sets que fusionan un icono urbano con un monumento religioso aún en construcción y proyecto arquitectónico vivo.

Un puente claro entre turismo cultural, coleccionismo e historia espiritual; especialmente relevante ahora con Gaudí avanzando hacia su beatificación.

Para quienes ven en Sagrada Família una obra interminable, Lego ofrece una pequeña victoria doméstica: finalmente hay una versión que sí puede completarse; desmontarse y reconstruirse tantas veces como sea necesario sin requerir permisos ni reuniones interminables.

Fuentes: reportaje elaborado por CNN sobre el lanzamiento del set Sagrada Família realizado por Lego.