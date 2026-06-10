La Sagrada Familia alcanza el cielo con la torre de Jesús pero ahora enfrenta otro reto para culminar el ambicioso proyecto de Antoni Gaudí

La basílica de la Sagrada Familia ha dado la bienvenida a la torre de Jesús, un elemento que culmina el ambicioso proyecto de Antoni Gaudí y que eleva al templo a ser la iglesia más alta del mundo, alcanzando los 172,5 metros. La inauguración está prevista para coincidir con el centenario del fallecimiento del arquitecto, en un evento donde se espera la presencia del Papa, aunque el Vaticano aún no ha confirmado su asistencia oficialmente.

Esta torre se corona con una imponente cruz blanca de 17 metros de altura y 13,5 de ancho, que fue izada por una grúa, devolviendo a Barcelona la sensación de estar presenciando, finalmente, el desenlace de una obra que comenzó hace 144 años. Con este acto simbólico, la Sagrada Familia establece su silueta definitiva hacia el cielo y desplaza el gran debate al suelo: accesos, viviendas y convivencia con el barrio.

Los medios locales han documentado cómo el templo ha ido creciendo en altura a lo largo de las décadas, desafiando guerras, crisis y pandemias. Así se ha convertido en el símbolo más emblemático de la ciudad y en un imán turístico que influye en la vida cotidiana del Eixample. En esta crónica histórica se encuentra también un reciente reportaje de 20 Minutos, que aborda la Sagrada Familia como el templo que desafió al tiempo, situando este hito dentro de una narrativa de obra perpetua y fascinación colectiva.

¿Qué queda por construir ahora?

Con las grandes torres finalizadas —siendo la de Jesús la última— los desafíos ya no están en las alturas, sino a nivel del suelo. Los responsables del templo estiman que se necesitará aproximadamente una década para concluir las obras principales, siempre que no surjan nuevos obstáculos legales o urbanísticos.

Quedan pendientes varias cuestiones clave:

Fachada de la Glòria (principal) Será el acceso principal al templo. Su parte vertical y las torres asociadas están en construcción, pero aún falta por definir el gran frente urbano. Este será el núcleo del futuro eje de entrada desde la calle Mallorca .

Escalinata monumental de acceso Diseñada por Gaudí como una majestuosa escalinata que desemboca en Mallorca. Su ejecución requerirá demoler parte importante de manzanas residenciales. Esta es fuente del conflicto más delicado: legal, social y político.

Espacio urbano asociado Se proyecta una plaza y parque frente al templo, cuyo diseño aún debe definirse detalladamente junto al Ayuntamiento y los vecinos. Cualquier solución debe tener en cuenta la crisis habitacional en Barcelona y las expectativas del barrio.



Mientras tanto, la Junta Constructora sigue adelante donde tiene licencia: trabajando en la estructura de la fachada de Glòria, las torres asociadas y nártex; dejando en pausa la escalinata hasta resolver el rompecabezas urbanístico.

La escalinata maldita: vecinos, derribos y negociaciones

Lo que algunos defensores del proyecto consideran una fiel representación del legado de Gaudí, muchos vecinos lo ven como una amenaza directa a sus hogares. Desde hace años, la Junta Constructora sostiene que tanto la escalinata como el acceso monumental son partes “indiscutibles” del diseño original y asegura que cumplirá con “la voluntad final de Gaudí”.

Enfrente se encuentran:

Residentes afectados en las manzanas adyacentes a lo que será la futura fachada principal, temerosos por posibles expropiaciones o mudanzas forzadas.

Un Ayuntamiento comprometido con tres ideas fundamentales: Si se deben afectar viviendas, estas deben ser las mínimas posibles. Asegurar reubicación en pisos nuevos cercanos al entorno actual. Que los costes sean asumidos por el patronato de la basílica.



Las cifras sobre afectados varían según las fuentes —desde cientos hasta varios miles— lo cual alimenta aún más incertidumbre. El consistorio ha prometido esclarecer antes de 2027 cuál será realmente el alcance del impacto. Hasta entonces, la Sagrada Familia coexistirá como una obra casi terminada y un conflicto abierto.

Curiosidades y datos interesantes sobre la Sagrada Familia

Más allá del debate urbanístico, la inauguración de la torre de Jesús nos deja algunos datos curiosos que ayudan a comprender mejor esta monumental obra:

La iglesia más alta del mundo Con sus 172,5 metros supera a cualquier otra iglesia e incluso se convierte en el edificio más alto de Barcelona. Cruz monumental sobre Jesús Esta enorme cruz pesa varias toneladas y mide 17 metros de altura por 13,5 metros de ancho; fue montada pieza a pieza gracias a una grúa gigante. Una nueva imagen visual renovada Con finalizada la torre de Jesús, ahora exhibe cinco torres —incluyendo esta cruz central— reemplazando así el antiguo perfil formado solo por las cuatro torres del Nacimiento. Obra sin fin aparente A pesar de los anuncios sobre fechas para finalizarla, las estimaciones han ido cambiando; algunas fuentes sugieren que no será antes de 2035. Urbanismo frente al patrimonio La proyectada escalinata obliga a reconsiderar varias manzanas del Eixample, convirtiendo esta discusión no solo en un dilema arquitectónico sino también sobre quién tiene prioridad: ¿la obra maestra de Gaudí o los derechos e intereses cotidianos de sus vecinos?

Ranking rápido: los grandes retos por delante

Para entender mejor cuál es el estado actual del templo tras estrenarse con éxito la torre de Jesús, podemos organizar los desafíos inminentes en forma categórica:

Acuerdo con los vecinos sobre la escalinata Sin un consenso social ni urbanístico claro, el acceso principal seguirá siendo un gran interrogante. Completar la fachada de Glòria sin afectar al barrio Integrar un acceso monumental dentro del denso tejido urbanístico del Eixample supone encontrar un equilibrio entre turismo, movilidad diaria y vida cotidiana. Definir un calendario realista para finalizar obras Entre licencias necesarias, financiación e inconvenientes vecinales establecer una fecha definitiva se ha convertido prácticamente en una cuestión casi mística. Gestionar adecuadamente el impacto tras alcanzar récords altitudinales Convertirse en la iglesia más alta garantiza un nuevo impulso turístico pero también exige replantear accesos y gestionar flujos adecuados.

La Sagrada Familia ya presume su silueta completa ante los ojos asombrados; sin embargo, su último tramo se juega a ras del suelo entre escrituras legales, planos originales trazados por Gaudí y cada vez menor paciencia por parte aquellos que vislumbran su templo desde sus salones.