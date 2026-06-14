El Gobierno intensifica los sondeos en Cuelgamuros en medio de la disputa por las licencias

La explanada del antiguo Valle de los Caídos, actualmente conocido como Valle de Cuelgamuros, se ha convertido de nuevo en un escenario de conflicto, esta vez en el ámbito jurídico y político. Mientras la perforadora realiza catas en el granito, las acusaciones se multiplican entre asociaciones, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

Los sondeos geotécnicos promovidos por el Gobierno de Pedro Sánchez, con el fin de preparar las obras de resignificación del lugar, se están llevando a cabo sin la licencia de obras ni declaración responsable correspondiente, como ha confirmado el propio Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a las asociaciones que han presentado denuncias. Este hecho ha encendido todas las alarmas en un espacio que es tanto un sitio de memoria como un símbolo político y un bien patrimonial altamente protegido.

¿Qué trabajos se están realizando realmente en el Valle?

Las labores comenzaron el lunes en la explanada frente a la basílica, donde una gran máquina perforadora está llevando a cabo sondeos y catas en el suelo granítico. El objetivo declarado es elaborar un estudio geotécnico previo a las futuras obras destinadas a transformar el recinto, dentro del plan para resignificar este monumento franquista.

Según ha informado el Ayuntamiento a la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica (ARVH), no hay constancia de:

Presentación de declaración responsable

Obtención de licencia urbanística

Emisión de informe municipal favorable

Informe por parte de los servicios competentes en Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid

Informe del propio Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial

Esto significa que se está trabajando en un bien protegido al más alto nivel sin contar con ninguno de los documentos habilitantes exigidos por la normativa para intervenciones como esta.

La denuncia por infracción patrimonial y urbanística

Ante esta situación, la ARVH ha interpuesto una denuncia ante el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la Consejería de Urbanismo de la Comunidad de Madrid por infracción patrimonial y urbanística, pidiendo la «inmediata paralización» de las obras. La asociación invoca el artículo 195.2 de la Ley del Suelo madrileña, que faculta a la comunidad autónoma para actuar si el ayuntamiento no toma medidas para restablecer la legalidad urbanística.

Los denunciantes argumentan que:

La actuación constituye una infracción urbanística grave al carecer tanto de licencia como de los informes patrimoniales requeridos.

La doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estipula que es necesaria una licencia urbanística expresa e informe vinculante por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural para este tipo de intervenciones.

estipula que es necesaria una licencia urbanística expresa e informe vinculante por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural para este tipo de intervenciones. En ausencia de esos requisitos, existe un «imperativo» para paralizar los trabajos.

De forma paralela, otras asociaciones críticas con el plan han enviado escritos al Ayuntamiento solicitando que confirme si los trabajos cuentan con licencia y, si no es así, que actúe disciplinariamente.

Guerra de versiones: ¿sondeos “menores” o intervención ilegal?

El enfrentamiento no solo es político; también tiene un componente técnico. Algunos sectores cercanos al proyecto del Gobierno defienden que los sondeos geotécnicos son una actuación preliminar que no necesita licencia convencional, dado que se trata únicamente de catas puntuales.

Por otro lado, las asociaciones contrarias a la resignificación subrayan que:

El recinto cuenta con catalogación integral y está bajo máxima protección.

Incluso una cata geológica debe considerarse intervención sobre un bien protegido y requiere autorización previa del Patrimonio y licencia municipal, o al menos algún título habilitante claro.

Cualquier actuación sin estos permisos es considerada ilegal e implica una infracción urbanística grave.

En el fondo subyace un debate más amplio sobre hasta dónde llega la obligación legal para solicitar permisos para trabajos preliminares y dónde comienza lo que legalmente se considera “obra”.

Denuncias, sabotajes y tensión política

La controversia trasciende las oficinas administrativas. En los primeros días del trabajo, se reportó que la máquina perforadora apareció “reventada”, con daños denunciados como acto deliberado. Este incidente ha sido interpretado por algunas asociaciones defensoras del monumento como evidencia del rechazo social hacia lo que consideran una “profanación” del lugar sagrado; otros lo ven como una escalada preocupante en la tensión política respecto al Valle.

La noticia misma sobre que los sondeos se realizaron sin licencia ha reforzado los argumentos utilizados por aquellas entidades que exigen detener el proyecto y revisar todo procedimiento administrativo seguido hasta ahora por parte del Gobierno central. Al mismo tiempo, abre un delicado dilema para la Comunidad de Madrid, que deberá decidir si toma un papel activo en garantizar disciplina urbanística frente a las acciones del Estado.

Curiosidades y datos poco conocidos sobre el Valle

En medio del choque por licencias e informes, el Valle de los Caídos guarda datos relevantes que ayudan a comprender por qué cualquier movimiento allí tiene una carga simbólica tan intensa:

El conjunto fue concebido como basílica, abadía y monumento funerario, pero también como obra maestra ingenieril: bajo su cruz monumental se encuentra una basílica excavada en roca con más 260 metros.

La explanada donde ahora se realizan sondeos ha sido testigo durante décadas grandes concentraciones públicas en actos políticos y religiosos muy diversos; esto explica el interés por conocer detalladamente cómo soporta dicha terreno cualquier obra significativa.

La protección jurídica sobre este recinto es tan rigurosa que cualquier intervención ilegal podría ser perseguida indefinidamente debido a su condición como bien ubicado en suelo especialmente protegido.

La jurisprudencia contencioso-administrativa relacionada con Cuelgamuros ya casi forma su propia “rama”: sentencias sobre exhumaciones o proyectos anteriores han establecido criterios muy precisos sobre qué puede ser intervenido o no dentro del conjunto.

Mientras se discute si estos sondeos son meras prospecciones o los primeros pasos hacia una obra ilegal, queda claro que cualquier perforación en su granito agita recuerdos históricos, equilibrios institucionales y redefine nuestra concepción misma del patrimonio en España.

Se desconoce si prosperará la demanda para su paralización inmediata o si las labores continuarán regulándose posteriormente. En Cuelgamuros, incluso un simple taladro puede convertirse en una severa prueba para las instituciones estatales.

Para conocer más detalles sobre la confirmación municipal acerca de la falta de licencia así como sobre las denuncias por infracción patrimonial y urbanística, puede consultarse este análisis publicado por La Razón sobre los sondeos sin licencia en el Valle de los Caídos.