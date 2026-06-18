El alcalde que propone que los perros financien las escuelas: la tasa más controvertida de Italia

La imagen resulta sencilla de visualizar: en un apacible pueblo del norte de Italia, el alcalde se enfrenta a uno de los tabúes actuales —el cariño por los animales— y plantea una propuesta que ha encendido pasiones en tertulias y redes sociales. Se trata de pagar por cada perro, aunque con una salvedad importante: la contribución sería voluntaria y se destinaría a apoyar a quienes deciden formar una familia.

Recientemente, un medio digital internacional ha revelado que esta idea proviene del alcalde de un municipio italiano que enfrenta serios problemas de natalidad. La propuesta consiste en una aportación de 20 euros por cada perro registrado en la localidad, con la finalidad de financiar ayudas escolares y servicios para familias con hijos. Este planteamiento no es un impuesto en sentido estricto, sino más bien un “donativo regulado” que busca visibilizar una realidad incómoda: hay más mascotas que niños, y el sistema de bienestar social necesita nuevas generaciones.

Un pueblo envejecido, muchas mascotas y pocas cunas

Este municipio, pequeño y situado en una región marcada por el envejecimiento poblacional, sigue un patrón que se observa en gran parte de Italia y España: menos nacimientos, más canas… y un incremento en la cantidad de perros y gatos que habitan en los hogares. La propuesta del alcalde surge en un contexto donde:

Las tasas de fecundidad son muy bajas en Italia y España, alcanzando apenas 1,2 hijos por mujer en algunas áreas, muy lejos del 2,1 necesario para garantizar el reemplazo generacional.

en Italia y España, alcanzando apenas 1,2 hijos por mujer en algunas áreas, muy lejos del 2,1 necesario para garantizar el reemplazo generacional. Se observa un aumento en los hogares unipersonales y parejas sin hijos, donde las mascotas ocupan el lugar simbólico que antes tenían los niños.

Las pequeñas localidades enfrentan dificultades para mantener escuelas, guarderías y servicios infantiles mientras las aulas se vacían a la par que se llenan los parques caninos.

El alcalde argumenta que esta pequeña contribución por perro serviría para financiar actividades escolares, transporte y recursos para los menores del municipio, todo ello en un contexto de recursos municipales escasos. El mensaje es claro: quien tiene la posibilidad de cuidar una mascota también puede aportar algo al entorno que apoya a las familias con hijos.

De “tasa perruna” a laboratorio social

Lo que inicialmente parece ser una tasa perruna tiene más tintes de experimento social que de recaudación masiva. Con 20 euros por animal, las cifras no son deslumbrantes; sin embargo, el gesto sí lo es. El alcalde ha enfatizado que esta medida es voluntaria, intentando evitar la reacción negativa que suelen suscitar nuevos impuestos, especialmente cuando se dirigen a un colectivo tan sensible como el de los amantes de los animales.

En redes sociales no han faltado comentarios irónicos como “dudo que el labrador pueda pagarte la pensión”, recogidos por diversos medios. No obstante, este chiste apunta al núcleo del problema: un modelo social donde se delega a las mascotas parte del espacio emocional que antes ocupaban los hijos. Mientras tanto, el sistema de pensiones y los servicios públicos dependen de nuevas generaciones que no llegan.

Esta iniciativa se suma a otras propuestas llamativas surgidas en Italia relacionadas con perros; desde normativas locales que multan hasta 500 euros por no limpiar la orina en lugares públicos como sucede en Livorno, hasta debates sobre posibles tasas para propietarios de mascotas en diferentes municipios. Sin embargo, aquí el enfoque no es tanto sobre la limpieza urbana como sobre el invierno demográfico.

Invierno demográfico compartido: Italia y España ante el mismo desafío

La situación del municipio italiano refleja una realidad más amplia:

En comunidades como Galicia , aunque ha habido un ligero aumento reciente en nacimientos, no compensa el significativo incremento de defunciones; el saldo vegetativo sigue siendo muy negativo.

, aunque ha habido un ligero aumento reciente en nacimientos, no compensa el significativo incremento de defunciones; el saldo vegetativo sigue siendo muy negativo. En toda España , aunque los nacimientos han crecido ligeramente por primera vez en diez años, lo han hecho tan poco que no alteran la tendencia hacia el envejecimiento poblacional.

, aunque los nacimientos han crecido ligeramente por primera vez en diez años, lo han hecho tan poco que no alteran la tendencia hacia el envejecimiento poblacional. Además, España ya supera los 15 millones de animales domésticos; informes recientes destacan que hay más mascotas que niños, convirtiéndose esta cifra en parte del debate público.

La comparación entre tener “más mascotas que niños” se ha convertido casi en un lema generacional. No solo refleja una estadística; simboliza un cambio profundo en las prioridades: estabilidad laboral incierta, viviendas costosas, dificultad para conciliar vida personal y laboral… frente a todo esto, optar por tener un perro o un gato parece mucho más manejable que decidirse por tener hijos.

En este marco, la propuesta de 20 euros por perro actúa casi como un espejo: plantea una pregunta incómoda sobre quién debe sostener el futuro sistema educativo y asistencial, así como qué rol deben cumplir aquellos que optan por no tener descendencia.

Curiosidades y datos sorprendentes del nuevo pulso entre mascotas e hijos

El debate ha dejado varias escenas e informaciones curiosas:

En redes sociales italianas han surgido propuestas alternativas igual de creativas: desde “bonos bebé financiados mediante loterías municipales” hasta descuentos locales para familias cuyos hijos estén matriculados en escuelas del pueblo.

Algunos comentaristas han resaltado la diferencia entre municipios donde se plantean tasas o donativos vinculados a perros frente a otros donde se facilitan licencias laborales para cuidar mascotas , mostrando así una cultura donde el animal doméstico adquiere casi estatus institucional.

frente a otros donde se facilitan , mostrando así una cultura donde el animal doméstico adquiere casi estatus institucional. En foros demográficos también surge otra comparación inquietante: en ciertos países europeos con problemas severos relacionados con la baja natalidad, la cantidad de mascotas por hogar supera claramente al número de menores de 15 años; algo impensable hace apenas dos generaciones.

Más allá del anecdotario sobre esos 20 euros propuestos, lo realmente relevante es cómo repartir responsabilidades en sociedades donde tener hijos se ha vuelto algo raro; mientras las aulas están desiertas y los parques caninos rebosan vida. Si este alcalde italiano ha logrado colocar esta cuestión candente sobre la mesa pública no es solo gracias a su tasa; es porque hoy día casi todos tienen algo qué decir —y posiblemente un perro— cerca.

Fuentes: