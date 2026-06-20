La brecha generacional que fractura el consenso feminista en España

La imagen es reveladora: muchos de los jóvenes que han crecido con el feminismo presente en las pancartas del 8M ahora lo rechazan como etiqueta y lo ven con recelo político. No se trata de una simple anécdota de redes sociales, sino de un cambio generacional que está teniendo repercusiones muy concretas en las urnas, en los debates y en las calles.

De acuerdo con un informe reciente sobre juventud e igualdad, el 51,5% de los españoles entre 14 y 29 años considera que el feminismo se ha convertido en un instrumento de manipulación y división política, y solo una pequeña parte se identifica abiertamente como feminista, a pesar de que apoyan mayoritariamente la igualdad en su vida cotidiana. Este dato pone en jaque la narrativa del consenso y plantea la pregunta: ¿qué ha sucedido en tan poco tiempo para revertir una tendencia que hace apenas cuatro años iba en otra dirección?

Menos sexistas, más antifeministas

El estudio Beware of Neoliberal Feminism: Why Spanish Young People Are Less Sexist but More Antifeminist (Cuidado con el feminismo neoliberal: Por qué los jóvenes españoles son menos sexistas pero más antifeministas), elaborado por Javier Carbonell y presentado esta semana junto a la ministra Ana Redondo, ofrece una clave interesante. La idea central es clara:

Los jóvenes no se identifican como feministas , pero

, pero no son más machistas que las generaciones anteriores, sino todo lo contrario.

Según el estudio:

Rechazan con mayor contundencia la discriminación laboral por sexo .

. Apoyan el reparto equitativo de tareas domésticas y cuidados.

y cuidados. Valoran la igualdad como un principio fundamental para convivir.

Lo que cuestionan no es tanto la igualdad misma como el feminismo institucional: lo asocian a partidos específicos, muy polarizados, convirtiéndolo en símbolo de una élite política distante de sus problemas más apremiantes, como la vivienda o la precariedad laboral.

Al mismo tiempo, el Barómetro Juventud y Género 2025, elaborado por FAD Juventud, respalda esta desafección: solo el 38,4% de los jóvenes se declara feminista, la cifra más baja desde 2021, y casi la mitad considera que el feminismo es una herramienta de manipulación política. La caída en la autoidentificación feminista ha sido rápida y evidente.

Igualdad apunta al neoliberalismo

Frente a este cambio generacional, el Ministerio de Igualdad ha optado por una interpretación estructural. El departamento dirigido por Ana Redondo sostiene que el rechazo juvenil a sus políticas no responde a una ola reaccionaria, sino al impacto del neoliberalismo, entendido como una cultura que prioriza el éxito individual, la meritocracia y la ausencia de barreras, minimizando las desigualdades estructurales y restando protagonismo a la acción colectiva.

Desde esta óptica:

La precariedad laboral, la crisis habitacional y la desconfianza general hacia la política hacen que muchos jóvenes vean el feminismo como parte del establishment.

El llamado “feminismo liberal” , centrado en lo individual y compatible con valores conservadores, habría diluido la dimensión colectiva del movimiento haciéndolo menos atractivo para quienes buscan soluciones inmediatas.

, centrado en lo individual y compatible con valores conservadores, habría diluido la dimensión colectiva del movimiento haciéndolo menos atractivo para quienes buscan soluciones inmediatas. Este “feminismo neoliberal” sería “sutilmente peligroso”, ya que normaliza el patriarcado mientras adopta retóricas progresistas superficiales.

La paradoja radica en que mientras el discurso igualitario se ha normalizado, para muchos el término “feminismo” se ha convertido en una marca política desgastada.

Memeces, excesos y doble rasero: las consecuencias de las leyes de género

El rechazo también se alimenta por las polémicas continuas relacionadas con las leyes de género. Entre las críticas más comunes escuchadas en institutos, universidades y redes sociales destacan:

La percepción de “memeces” simbólicas: campañas virales y lemas considerados moralistas o condescendientes.

La noción de un doble rasero penal , donde un Código Penal trata distintos delitos según el sexo del agresor o víctima dentro del marco de violencia de género; esto genera sensaciones de injusticia e inseguridad jurídica entre algunos jóvenes.

, donde un Código Penal trata distintos delitos según el sexo del agresor o víctima dentro del marco de violencia de género; esto genera sensaciones de injusticia e inseguridad jurídica entre algunos jóvenes. La controversia sobre el cambio registral de sexo, visto por parte de algunos como un derecho individual normalizado mientras otros lo ven como un ejemplo extremo del feminismo “identitario”, desconectado de su realidad cotidiana.

En este panorama, muchos jóvenes aprecian los avances hacia la igualdad pero demandan:

Menos retórica vacía y más soluciones concretas respecto al empleo y a la vivienda.

Menos confrontación y más pedagogía.

Un enfoque menos punitivo abstracto y mayor prevención junto con educación afectivo-sexual realista.

El resultado es un terreno fértil para un humor mordaz.

Curiosidades y datos sorprendentes sobre la brecha feminista

La desafección juvenil hacia el feminismo presenta su propia colección de datos curiosos:

Entre quienes se consideran no feministas , una mayoría sigue defendiendo la igualdad salarial y derechos equitativos entre hombres y mujeres.

, una mayoría sigue defendiendo la entre hombres y mujeres. Los jóvenes tienden a apoyar más que los adultos el reparto igualitario de tareas en casa , aunque son menos favorables a cuotas o discriminación positiva.

, aunque son menos favorables a cuotas o discriminación positiva. En grupos de amigos es común criticar la “polarización feminista” mientras se denuncian comportamientos machistas específicos sin problemas.

Muchos chicos afirman no identificarse con el feminismo pero rechazan firmemente la violencia de género, creando así un discurso contradictorio: “No soy feminista, pero estoy a favor de la igualdad”.

Detrás de estos datos hay algo más profundo que simple “posverdad”: existe una fractura entre el lenguaje político utilizado y las experiencias cotidianas vividas.

Ranking de malestares: lo que más irrita a los jóvenes

Si organizamos las inquietudes más comunes expresadas en entrevistas, estudios y conversaciones recogidas en informes recientes, podríamos establecer este ranking:

“El feminismo es utilizado por los partidos para polarizar”

Se percibe más como arma arrojadiza que como proyecto colectivo. “Se habla mucho sobre igualdad pero no sobre nuestros problemas reales”

La escasez habitacional, bajos salarios e inestabilidad son temas prioritarios frente al debate identitario. “Nos ven como sospechosos solo por ser hombres jóvenes”

Algunos chicos sienten que ciertas campañas generalizan su imagen colocándolos bajo sospecha continua. “Hay demasiados gestos simbólicos pero pocas políticas efectivas”

Desde carteles hasta campañas digitales percibidas como costosas e irrelevantes. “Las leyes de género producen efectos extraños”

La percepción sobre un doble rasero dentro del Código Penal junto con constantes cambios normativos alimenta un caos legislativo aparente.

En medio del ruido generado por todo esto, los memes funcionan como válvula liberadora e incluso crítica política asequible: tanto ridiculizan excesos punitivos como exhiben posturas institucionales vacías; así el feminismo pasa a ser objeto recurrente para chistes.

La generación que creció viendo cómo dominaba el morado ahora enfrenta decisiones respecto a ese legado: guardarlo bajo llave, reformularlo o reinventarlo desde cero.

Fuentes: