Profesionales, científicos e intelectuales: el nuevo rostro del putero en España

La imagen tradicional del cliente de prostitución en España —un hombre anónimo que se mueve por la ciudad, la noche y los clubes de carretera— ha quedado obsoleta. Los datos más recientes ofrecen un retrato mucho más perturbador: hombres de más de 45 años, con estudios superiores, ocupaciones cualificadas y frecuentemente viviendo en municipios pequeños. No se trata de una excepción aislada, sino de una tendencia generalizada que abarca a la clase media, con alta formación y un estatus social respetable.

Detrás de la figura del profesional exitoso, el científico o el intelectual de provincias se asienta un mercado de prostitución que coloca a España entre los países con mayor consumo en el mundo. Las cifras son cada vez más difíciles de ignorar en el debate público.

Un cuarto de los hombres ha pagado por sexo

La Encuesta Nacional de Salud Sexual y otros estudios recientes ofrecen un panorama revelador:

Aproximadamente un 27% de los hombres admite haber pagado por sexo al menos una vez en su vida.

admite haber pagado por sexo al menos una vez en su vida. Otras investigaciones elevan esta cifra cerca del 30% entre los varones encuestados.

entre los varones encuestados. Proyecciones citadas por organizaciones feministas y grupos de investigación sugieren que “cuatro de cada diez hombres” han consumido prostitución a lo largo de su vida, posicionando a España entre las naciones con mayores tasas de demanda en Europa.

Estos porcentajes no se limitan a jóvenes o clases populares. Por el contrario, el consumo de prostitución aumenta conforme avanza la edad y se dispara a partir de los 45-50 años. Muchos de estos hombres tienen pareja estable, hijos y un nivel educativo medio-alto.

Hombres mayores de 45 años, educados y provenientes de localidades pequeñas

El reportaje publicado por Infobae sobre hombres mayores de 45 años, “profesionales, científicos e intelectuales” que residen en municipios pequeños pone al descubierto un patrón que coincide con otros estudios sociológicos: el cliente típico no es solo aquel hombre solitario que busca sexo rápido. Se trata más bien de una figura respetada, integrada en la sociedad y con recursos económicos suficientes para pagar por ello.

Los datos recientes destacan varios rasgos comunes:

Edad : alta prevalencia entre los 45 y 64 años.

: alta prevalencia entre los 45 y 64 años. Formación : notable presencia de hombres con estudios superiores y profesiones cualificadas.

: notable presencia de hombres con estudios superiores y profesiones cualificadas. Residencia : una significativa proporción proviene de municipios menores a 50.000 habitantes, no solo grandes urbes.

: una significativa proporción proviene de municipios menores a 50.000 habitantes, no solo grandes urbes. Frecuencia: muchos consumidores repiten a lo largo del tiempo su experiencia, no se limitan a probarlo “por curiosidad”.

Este retrato coincide con lo que activistas como Amelia Tiganus describen como “puteraje respetable”: hombres con familias, hipotecas y reconocimiento profesional que, sin embargo, sostienen económicamente un mercado basado en desigualdades extremas.

Cuántas mujeres ejercen la prostitución en España y dónde se encuentran

Aunque no existe un censo oficial y fijo, diversas fuentes institucionales y ONG coinciden en cuanto a las magnitudes:

El Gobierno y distintas entidades manejan estimaciones que superan las 150.000 mujeres en situación de prostitución en España .

en . Algunas organizaciones elevan esta cifra hasta unas 200.000 mujeres prostituidas , considerando pisos, clubes, carreteras e Internet.

, considerando pisos, clubes, carreteras e Internet. Las comunidades con mayor presión turística y ocio nocturno —como Baleares, Madrid, Cataluña o la costa mediterránea— concentran gran parte del negocio; sin embargo, la prostitución también se extiende por todo el país e incluso llega a pequeños municipios.

En un documental investigativo sobre la prostitución en España, se estima que solo en Baleares podría haber alrededor de 8.000 mujeres prostituidas, muchas veces migrantes sin papeles y extremadamente vulnerables.

De acuerdo con datos divulgados recientemente, al menos habría unas 114.576 mujeres en prostitución en España, además casi 92.500 están en riesgo de trata, lo que evidencia la estrecha conexión entre la demanda sexual pagada y las redes de explotación.

El costo: desde “low cost” hasta lujo discreto

Los precios asociados a la prostitución en España suelen ser más bajos que los registrados en otros países europeos. Este factor alimenta tanto el turismo sexual como la demanda interna.

En el segmento más precario, caracterizado por la prostitución callejera y carretera:

Se han documentado servicios sexuales desde tan solo 10 euros en descampados bajo condiciones extremadamente degradantes.

en descampados bajo condiciones extremadamente degradantes. En ciertos edificios del centro de Madrid , convertidos en “burdeles verticales”, se cobra literalmente un euro por minuto , con mujeres alojadas en habitaciones mínimas; además una parte considerable del dinero va a parar a manos de proxenetas y propietarios.

, convertidos en “burdeles verticales”, se cobra literalmente , con mujeres alojadas en habitaciones mínimas; además una parte considerable del dinero va a parar a manos de proxenetas y propietarios. En pisos clandestinos, las tarifas habituales rondan los 30 euros por 15 minutos, operando durante jornadas continuas donde las mujeres cambian como si fueran mercancía.

En el extremo opuesto se encuentra el mercado de las escorts, donde se ofrece compañía junto con sexo para clientes con mayor capacidad económica:

Una escort suele manejar tarifas significativamente más elevadas dependiendo del tiempo requerido, desplazamientos y exclusividad.

Su labor incluye acompañar a eventos sociales o viajes además del mero encuentro sexual.

De cualquier manera, este amplio rango tarifario permite que clientes muy diversos —desde varones trabajadoras hasta profesionales acomodados— accedan al servicio pagando desde 10 hasta varios cientos de euros.

Un negocio masivo sustentado por la “normalidad”

La combinación entre cifras sobre consumo y número total de mujeres involucradas refleja un mercado vasto:

España es uno de los países europeos donde más se paga por sexo; estimaciones sitúan al país entre los primeros del continente e incluso como tercero a nivel mundial en consumo relacionado con la prostitución.

es uno de los países europeos donde más se paga por sexo; estimaciones sitúan al país entre los primeros del continente e incluso como tercero a nivel mundial en consumo relacionado con la prostitución. Se estima que este sector mueve millones diarios dentro del país.

Sin embargo, lo realmente inquietante no son solo las cifras; es también la normalidad social que las envuelve. Que una parte significativa de los profesionales, científicos e intelectuales mayores de 45 años acuda sin reparos a pisos o clubes no es mera anécdota; representa un profundo síntoma cultural. Esto pone sobre la mesa cómo conviven desigualdades económicas persistentes junto al machismo arraigado y una doble moral ante carreras brillantes e investigaciones destacadas.

Mientras persista el dato alarmante que indica que al menos uno entre cuatro hombres ha pagado por sexo alguna vez en su vida, será imposible abordar el futuro del fenómeno prostitucional en España sin confrontar directamente a quienes lo sustentan mediante su dinero y su silencio.

Fuentes: