El Espinar se llena de vida con la mayoría de edad de FEMUKA

El municipio segoviano de El Espinar se prepara para vivir uno de sus fines de semana más animados con la llegada de FEMUKA, el Festival Internacional de Música y Artes en la Calle, que celebra su 18ª edición del 26 al 28 de junio. Este evento, ya consolidado en la agenda cultural de Castilla y León, vuelve a apostar por una programación variada en la que se dan la mano la música en directo, las artes escénicas y el disfrute del entorno natural.

Durante tres jornadas, tanto vecinos como visitantes podrán participar en actividades gratuitas diseñadas para todas las edades. El festival propone conciertos, talleres participativos, espacios gastronómicos y actividades familiares que transforman el espacio público en un punto de encuentro creativo y dinámico.

Uno de los elementos más reconocibles de FEMUKA es la decoración artesanal que cada año tiñe de color la Estación del Espinar, elaborada con ganchillo por el colectivo local conocido como “las tejedoras”. Este enclave volverá a ser el epicentro del festival, especialmente el sábado 28, cuando desde las 11:00 horas se concentrarán numerosas propuestas: desde una exposición conmemorativa de los carteles históricos del evento hasta talleres infantiles bajo el sello FEMUKIDS, pasando por el mercadillo FEMARKET y una zona de food trucks con oferta gastronómica variada.

La música tomará protagonismo a la hora del vermut con la participación de formaciones como Brincadeira, EPI & Brass, Gata Brass Band y El Puntillo Canalla Brass Band, que llenarán el ambiente de ritmos festivos. Por la tarde, el programa se diversifica con juegos de rol ambientados en universos de ciencia ficción, humor y misterio en la Plaza del Caño, organizados junto a la Asociación AZAR.

El domingo mantendrá el pulso del festival con nuevas actividades desde la mañana, incluyendo talleres de percusión y la actuación de la Marching Band de la Escuela Municipal de El Espinar. La jornada concluirá con más música en directo durante el vermut y un cierre especial al atardecer con la sesión de DJ Rorro.

Ubicado en plena Sierra de Guadarrama y a escasa distancia de Madrid, El Espinar se convierte así en un destino ideal para quienes buscan combinar cultura, ocio y naturaleza en un mismo plan de fin de semana.