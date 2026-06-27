Madrid abre estudio a nuevas voces: residencias creativas para mujeres y talento diverso

Madrid se convierte este verano en escenario de una iniciativa que busca cambiar las reglas del juego en la industria musical. La organización internacional We Make Noise, junto a Sony Music, Sony Music Publishing y 5020 Studio, pone en marcha Studio Residencies Madrid, un programa diseñado para facilitar el acceso de mujeres y personas de género diverso a espacios y recursos clave para la creación musical.

La convocatoria permanecerá abierta entre el 10 y el 30 de junio de 2026 y seleccionará a una persona ganadora y dos finalistas. La residencia se desarrollará del 3 al 6 de agosto en el estudio 5020 de Madrid, uno de los espacios de referencia en producción musical.

El proyecto nace en respuesta a una realidad persistente: la escasa presencia femenina en áreas técnicas como la producción, la ingeniería de sonido o la dirección musical. Frente a este desequilibrio, la propuesta busca transformar el acceso limitado en oportunidades concretas, proporcionando tiempo de estudio, acompañamiento profesional y conexión directa con la industria.

La persona seleccionada como ganadora disfrutará de cuatro días de residencia con acceso completo al estudio para desarrollar su proyecto musical. Además, contará con mentorías personalizadas impartidas por equipos de Sony Music Publishing, centradas en aspectos como A&R, licencias o sincronización, y por Sony Music, enfocadas en estrategia artística y lanzamientos. A esto se suma una sesión práctica con el equipo de 5020 Studio sobre dinámicas de trabajo y procesos de grabación profesional.

Por su parte, las dos finalistas también tendrán acceso a una experiencia formativa, con una jornada de residencia en el estudio y asesoramiento especializado por parte del equipo técnico.

Más allá de la formación artística, la iniciativa se plantea como una herramienta para reducir barreras estructurales en el sector, facilitando el acceso a espacios, contactos y conocimientos que tradicionalmente han sido menos accesibles para determinados perfiles.

La selección de las participantes será realizada de forma conjunta por las cuatro entidades implicadas, que reúnen perfiles complementarios: desde una organización sin ánimo de lucro centrada en la equidad, hasta actores clave de la industria musical global y local.

We Make Noise, impulsora del programa, trabaja a nivel internacional para promover la igualdad de género a través de la música y la tecnología. Su modelo combina formación, comunidad y oportunidades profesionales, con el objetivo de que más personas puedan desarrollar una carrera sostenible en el sector creativo.