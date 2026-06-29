San Sebastián, el martir romano, que se ha convertido en símbolo del Orgullo Gay

Hay figuras históricas que el tiempo transforma en símbolos de cosas que sus contemporáneos no habrían podido imaginar.

San Sebastián es quizás el ejemplo más extraordinario de esa metamorfosis cultural: un soldado romano ejecutado en el siglo III por su fe cristiana que se ha convertido, catorce siglos después, en uno de los iconos más reconocibles de la cultura queer occidental.

El mecanismo por el que eso ocurrió no es misterioso. Es, en realidad, perfectamente razonable cuando se examina con atención. Y empieza por la imagen.

El cuerpo que el Renacimiento convirtió en obsesión

Sebastián no fue representado visualmente con gran intensidad durante los primeros siglos del cristianismo. Fue el Renacimiento el que lo transformó en una figura de resonancia cultural extraordinaria. Artistas como Guido Reni, El Greco, Sandro Botticelli, Perugino, Mantegna y decenas más se sintieron atraídos por el mismo motivo iconográfico: un joven de belleza casi perfecta, semidesnudo, atado a un árbol o a una columna y atravesado por flechas.

La National Gallery de Londres alberga al menos catorce representaciones distintas de Sebastián, una concentración que ilustra mejor que cualquier argumento la magnitud de esa fascinación. No hay otro mártir cristiano que haya generado una densidad comparable de representaciones artísticas centradas en el cuerpo del personaje.

La explicación convencional es que el tema ofrecía a los pintores del Renacimiento una excusa legítima, sancionada por la religión, para representar el desnudo masculino idealizado. En una época en que la pintura religiosa era el encargo dominante y la representación del cuerpo masculino desnudo requería una justificación teológica, Sebastián la proporcionaba de forma perfecta. Su martirio exigía mostrarlo semidesnudo. Su santidad garantizaba que nadie cuestionara la licitud de la imagen.

Del martirio a la lectura queer

La historia religiosa de Sebastián es relativamente sencilla. Soldado romano de alto rango en el ejército del emperador Diocleciano, fue descubierto como cristiano y condenado a muerte mediante el tiro con arco, probablemente en el año 288. Dado por muerto por sus verdugos, fue rescatado y curado por una viuda cristiana llamada Irene. Cuando se recuperó, en lugar de huir volvió a presentarse ante Diocleciano para reprocharle sus persecuciones, por lo que fue ejecutado definitivamente a golpes y arrojado a una cloaca romana.

La Iglesia católica y la ortodoxa lo veneran como mártir. Su fiesta se celebra el 20 de enero.

El salto cultural que lo transformó en algo más ocurrió gradualmente. Historiadores del arte señalan que las flechas que perforan el cuerpo de Sebastián en sus representaciones pictóricas han sido leídas por algunas corrientes de crítica como un símbolo fálico. Esa lectura, unida a la imagen de un joven bello e indefenso en una postura que combina exposición y vulnerabilidad, creó un código visual que en los siglos XIX y XX circuló entre hombres homosexuales cultos como una referencia compartida que podía ser utilizada sin riesgo en épocas de censura y persecución.

Las figuras que lo adoptaron

La conexión entre San Sebastián y la cultura homosexual no es una invención contemporánea. Tiene un linaje intelectual y artístico que atraviesa dos siglos y que incluye algunos de los nombres más importantes de la cultura occidental.

Oscar Wilde, condenado en 1895 por sus relaciones homosexuales y encarcelado durante dos años, adoptó el pseudónimo Sebastián Melmoth al salir de la cárcel, combinando el nombre del mártir con el protagonista de una novela gótica. La elección no era casual: Sebastián representaba para Wilde la figura del bello perseguido, del que sufre por lo que es sin renunciar a serlo.

Yukio Mishima, el escritor japonés que se convirtió en una de las grandes figuras literarias del siglo XX, se fotografió en 1966 recreando el martirio de Sebastián en una imagen que se convirtió en una de las más reproducidas de su carrera. La fascinación de Mishima por la imagen del mártir atravesaba su obra completa y conectaba con su propia relación con el cuerpo, el dolor y la muerte.

Derek Jarman, el cineasta británico que fue una de las voces más importantes del arte queer de los años ochenta, dedicó una película entera al mártir, Sebastiane (1976), rodada íntegramente en latín y con una lectura explícitamente homosexual del personaje. La película fue pionera en la representación abierta del deseo homosexual en el cine de arte europeo.

Keith Haring, el artista de street art neoyorquino que murió de sida en 1990, incorporó la imagen de Sebastián a su trabajo como símbolo de la persecución que la epidemia representaba para la comunidad gay en los años de mayor devastación de la crisis.

Por qué la imagen funciona

La eficacia simbólica de San Sebastián como icono queer no es accidental. Responde a una combinación de elementos que en su conjunto producen una imagen de una potencia visual y emocional difícilmente replicable.

El cuerpo idealizado del Renacimiento, representado con la precisión anatómica de quien ha estudiado el desnudo clásico griego, ofrece la belleza como primer punto de atracción. La semidesnudez del mártir, justificada teológicamente por las circunstancias de su ejecución, permite la contemplación del cuerpo masculino en un contexto que la moral religiosa no puede censurar.

La postura de exposición, con los brazos atados por encima de la cabeza, crea una imagen de vulnerabilidad que combina el poder de lo bello con la impotencia de lo maniatado. La ambigüedad entre el sufrimiento y el éxtasis en el rostro de las mejores representaciones, donde la expresión del mártir puede leerse como dolor o como placer, añade una carga erótica que los pintores del Renacimiento cultivaron deliberadamente o de forma inconsciente.

Y la historia religiosa proporciona una cobertura que ningún otro tema podría ofrecer: Sebastián puede estar en un altar, en un museo, en una tarjeta postal o en la pared de un dormitorio sin que nadie tenga que explicar por qué está allí.

Lo que la imagen no dice

Conviene ser precisos en lo que la apropiación cultural de Sebastián representa y en lo que no representa. No hay prueba histórica alguna de que el mártir real fuera homosexual. Su hagiografía no contiene ningún elemento que apunte en esa dirección. La tradición cristiana lo presenta como soldado y mártir, no como figura con una sexualidad específicamente identificable.

Lo que sí ha ocurrido es que su iconografía, construida por artistas que proyectaron en él su propia sensibilidad estética y en algunos casos su propio deseo, ha adquirido una vida independiente del personaje histórico. La imagen de Sebastián en el arte europeo ya no es simplemente la representación de un soldado romano ejecutado en el siglo III: es una construcción cultural de casi seiscientos años que ha acumulado capas de significado que trascienden su origen religioso.

Ese proceso de acumulación de significados es precisamente lo que hace a San Sebastián un caso tan interesante para entender cómo funcionan los iconos culturales. No son los hechos históricos los que determinan lo que un símbolo significa. Son las proyecciones, las reinterpretaciones y los usos que las generaciones sucesivas hacen de él.

El mártir del siglo III no eligió convertirse en icono queer. Pero la imagen que el Renacimiento construyó de él tenía la potencia suficiente para que esa conversión fuera, con el tiempo, inevitable.