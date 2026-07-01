El viajero, con la esperanza de descubrir callejuelas cargadas de historia, a menudo se encuentra con suelos aún frescos. En la conocida China milenaria, muchos de los pueblos “antiguos” que inundan Instagram han sido erigidos en cuestión de años, no a lo largo de dinastías. El panorama resulta familiar: farolillos rojos, techos de madera oscura, canales y artesanos que parecen sacados de un cuento… mientras algunos obreros todavía retiran el plástico de ciertos carteles.

El crecimiento de estos lugares forma parte del auge turístico de una China que busca vender tradición sin soltar las riendas del relato. Muchos complejos se levantan desde cero como parques temáticos culturales, diseñados más para ofrecer imágenes perfectas que para transmitir una memoria auténtica. Un visitante lo expresaba así, con un toque de frustración: “Es como entrar en un decorado de Disney”.

Cartón piedra con wifi: cómo funciona el decorado

Los nuevos pueblos “históricos” proliferan alrededor de grandes ciudades como Pekín, Shanghái o Chongqing, donde las autoridades han comprendido que la nostalgia puede ser un gran negocio. El esquema es siempre el mismo:

Se selecciona una ubicación estratégica, muchas veces junto a ríos o montañas pintorescas.

Se crea un casco “tradicional” con murallas, puertas de madera y tiendas repletas de souvenirs.

Las calles se visten con trajes típicos, espectáculos de ópera china y puestecitos de comida “de toda la vida”.

Se promociona el destino en redes sociales y agencias bajo la etiqueta de “pueblo milenario”.

Algunos proyectos incluso reproducen estilos europeos, como un barrio que simula una ciudad inglesa donde cada rincón parece un set preparado para TikTok. Otros toman inspiración en auténticos pueblos antiguos, como Pingyao o Wuzhen, replicando su estética sin hacer eco a su historia. El objetivo es que el viajero sienta que ha llegado a la “auténtica China”, aunque el hormigón apenas haya tenido tiempo para asentarse.

El poder blando de Pekín: tradición a medida

Detrás de este fenómeno hay algo más que simple comercio turístico. Los pueblos artificiales son una herramienta clara del poder blando: permiten a Pekín proyectar una imagen ancestral del país, ordenada y armoniosa, al tiempo que controla meticulosamente qué se ve y qué se cuenta.

En lugar de confiar únicamente en ciudades históricas reales, que arrastran complejidades sociales y urbanas, se crean escenarios limpios, libres de conflictos: allí todo es fotografía, consumo y orgullo nacional. Se refuerza así la concepción de una China eterna, cuidadosamente preservada, aunque la realidad material diga lo contrario.

Paralelamente, el país ha visto surgir enormes “ciudades fantasma”: barrios enteros construidos antes incluso de tener habitantes, resultado tanto de la especulación como del afán por crecer. Este urbanismo acelerado también alimenta la creación de pueblos “antiguos”: donde hay suelo disponible y capital, puede aparecer repentinamente un nuevo “milenio” arquitectónico.

La trampa para el viajero: autenticidad en tiempos de algoritmo

El principal desafío para quienes viajan es discernir entre lo real y lo artificial. Destinos como la ciudad antigua de Pingyao, con más de 2.700 años a sus espaldas y murallas genuinas, coexisten en las mismas guías junto a enclaves recién inaugurados que utilizan el mismo lenguaje sobre ser “tesoros milenarios”. A primera vista, el decorado puede parecer más ordenado, limpio e incluso cómodo.

Sin embargo, esa comodidad tiene un coste: se pierde el contacto con la vida cotidiana que da sentido a cada lugar. En muchos pueblos artificiales, los residentes son empleados contratados; los comercios son franquicias disfrazadas con fachadas tradicionales; los rituales están programados al estilo espectáculo. Todo está diseñado para crear una experiencia digna de ser fotografiada más que para sostener una comunidad.

No obstante, para el marketing turístico internacional esta fórmula resulta efectiva. Los pueblos “milenarios” diseñados encajan perfectamente en campañas publicitarias y vídeos que prometen una China llena de farolillos, puentes encantadores y tés humeantes; ideales para ser promocionados por creadores occidentales en redes sociales. Las imágenes cuidadosamente orquestadas hacen su parte y transforman estos decorados en símbolos globales de una supuesta autenticidad.

¿Qué queda de la China profunda?

Mientras surgen estos pueblos fabricados en laboratorio, la llamada China profunda, aquella que vive alejada del bullicio urbano, sigue su propio compás con casas tradicionales sin restaurar al detalle, mercados vibrantes y calles no diseñadas para ser fotografiadas. Allí permanece esa mezcla entre lo moderno y lo tradicional que caracteriza a muchos países en fase de transformación.

Para quienes deciden mirar más allá del decorado hay opciones:

Aldeas pequeñas con arquitectura tradicional y menos turistas.

Ciudades medianas que preservan barrios antiguos sin haber sido transformados.

Espacios rurales donde el día a día reemplaza al espectáculo.

El desafío radica en lograr que estas realidades compitan por atención frente a los nuevos platós turísticos donde todo está pensado para agradar al algoritmo.

En última instancia, la gran estafa detrás de los pueblos “milenarios” construidos antesdeayer no es simplemente una mentira aislada; es un reflejo claro del tiempo presente: se prefieren las narrativas simples, las imágenes nítidas y los siglos hechos con cartón piedra capaces de encajar en un vídeo vertical de quince segundos.

Fuentes: reportaje sobre la construcción de pueblos milenarios artificiales en China publicado en El Mundo bajo un enfoque sobre turismo y poder blando por parte de Pekín.