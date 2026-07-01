El “tesoro” que nunca fue: el caso Recópolis sacude la arqueología española

En el cerro de la Oliva, dentro del término municipal de Zorita de los Canes (Guadalajara), se estableció en el siglo VI la ciudad palatina de Recópolis, erigida por el rey visigodo Leovigildo en honor a su hijo Recaredo. Bajo una sencilla ermita medieval dedicada a Nuestra Señora de la Oliva, las excavaciones realizadas en los años cuarenta tenían como objetivo comprobar la existencia de aquella capital goda.

En 1944, el cronista y médico Francisco Layna Serrano decidió contratar al prestigioso arqueólogo Juan Cabré Aguiló para llevar a cabo la excavación del cerro. La meta era clara: localizar la iglesia arriana visigoda y confirmar, de una vez por todas, que allí se situaba la ciudad palatina. Un año después, Cabré hizo un anuncio que cambiaría radicalmente la historiografía del Reino visigodo: había descubierto un pequeño tesoro compuesto por 90 monedas de oro del reinado de Leovigildo, supuestamente ocultas en el baptisterio de la iglesia visigoda.

Ese conjunto de tremises se convirtió en un símbolo. Diversos trabajos presentaban ese hallazgo como esencial para comprender el poder y la economía del reino toledano, conectando dicho tesorillo con otros importantes conjuntos visigodos como Guarrazar. En términos prácticos, aquellas 90 monedas representaban el “papel notarial” que validaba al cerro de la Oliva como Recópolis.

El estudio que habla de “fraude” y “elemento intruso”

Ahora, un nuevo análisis realizado por el arqueólogo e historiador Fernando Arce Sainz, perteneciente al CSIC y a la Biblioteca Tomás Navarro Tomás, pone en tela de juicio todo ese relato y describe lo sucedido como un “elemento intruso en la historia del yacimiento”. El trabajo, titulado El tesoro monetal encontrado por Juan Cabré en el Cerro de la Oliva (pretendida Recópolis): un elemento intruso en la historia del yacimiento, argumenta que Cabré no encontró las monedas, sino que las enterró en 1945 para fortalecer su interpretación sobre la ciudad.

De acuerdo con Arce, los indicios son contundentes:

El lugar exacto donde supuestamente se realizó el hallazgo corresponde a una construcción plenomedieval del siglo XII, no a una estructura del siglo VI.

El baptisterio que Cabré identificó como visigodo se asienta sobre un espacio bautismal anterior, también visigodo; sin embargo, la zona específica donde aparecieron las monedas es medieval, según estudios posteriores.

Cabré afirmó que su descubrimiento fue “providencial” y que tuvo lugar cuando estaba solo, algo que hoy se considera metodológicamente muy problemático.

La investigación de Arce también retoma las dudas planteadas ya en 2008 por el arqueólogo Manuel Castro, quien indicó que el baptisterio descubierto en 1946 parecía ser una construcción del siglo XII sobre el antiguo espacio bautismal visigodo. Esta superposición temporal es clave: si el depósito está ubicado en un sector medieval, resulta complicado sostener que fue ocultado durante los tiempos de Leovigildo.

El propio Arce concluye que, con los datos disponibles, “se ha cometido un fraude” y existe información veraz sobre cómo se llevó a cabo dicha manipulación. Si esto se confirma, no estaríamos ante un simple error interpretativo sino ante una manipulación deliberada del registro arqueológico.

Polémicas y debates: ¿qué pasa cuando el mito se cae?

La expresión utilizada por Arce —“cataclismo historiográfico”— no es mera retórica. Cuestionar el tesoro de Recópolis implica revisar:

La identificación del cerro de la Oliva como auténtica Recópolis .

. Décadas enteras de bibliografía que han utilizado las 90 monedas como prueba irrefutable de la capital palatina goda.

La figura misma de Juan Cabré, reconocido como uno de los pilares fundamentales de la arqueología española.

El debate abierto tiene múltiples capas:

Confianza en los “padres” de la disciplina

Cabré no era un personaje menor; fue primer director del Museo Cerralbo y una figura clave en forjar la arqueología española durante buena parte del siglo XX. Que uno de estos nombres esté vinculado a un posible fraude obliga a replantear cómo se construyó esa autoridad científica en su época y qué papel desempeñaron las expectativas nacionales —como encontrar una gran capital visigoda— al interpretar los hallazgos. Dependencia de un único hallazgo

La identificación de Recópolis ha dependido enormemente de este tesoro. La hipótesis presentada por Arce lleva a cuestionarse cuánto se ha confiado en una única evidencia y hasta qué punto ha aceptado la arqueología española hallazgos como “pruebas” ajustadas demasiado bien a relatos deseados. Metodología y transparencia

Que Cabré estuviera solo durante su descubrimiento y que su documentación no permita seguir con rigor toda la secuencia evidencia fallos metodológicos hoy considerados inadmisibles. Este caso sirve para abrir un debate sobre lo fundamental que son unos diarios completos sobre excavación, equipos multidisciplinarios y protocolos destinados a minimizar cualquier posibilidad de manipulaciones. Relectura del Reino visigodo

Si este tesoro resulta ser falso o manipulado, el relato acerca del poder ejercido por Leovigildo, así como su proyección económica desde Recópolis y su papel dentro del entramado urbano visigodo pierde uno de sus apoyos más sólidos. La atención podría desplazarse hacia otros conjuntos menos espectaculares pero más fiables: cerámicas, vidrios o materiales constructivos analizados mediante estratigrafía.

Recópolis sin tesoro: ¿y ahora qué?

Más allá del escándalo generado, lo cierto es que surge una oportunidad para replantear cómo se narra la historia visigoda. La ciudad de Recópolis, con sus estructuras palatinas y su compleja secuencia ocupacional, sigue siendo un yacimiento clave; lo único que cambia es cómo se sustenta su relevancia.

A partir este momento, el cerro de la Oliva deberá defender su condición como capital palatina sin contar con las 90 monedas como principal argumento atractivo. Y es hora ya para que la arqueología española enfrente este episodio incómodo: cuando aquel tesoro sustentador del relato nacional resulta ser casi literalmente demasiado bello para ser cierto.