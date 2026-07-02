Museos, flamenco y teatro para escapar del verano: vuelve el plan cultural de las tardes madrileñas

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha presentado esta mañana en el Museo de Historia de Madrid la tercera edición de la iniciativa ‘Refúgiate en la Cultura’, organizada por el Ayuntamiento de Madrid con la colaboración de SO-LA-NA, para invitar al público a disfrutar del arte, el teatro, el flamenco o el cine durante las horas más calurosas del día, entre las 15:00 y las 18:30 horas, convirtiendo la ciudad en una red de espacios culturales donde refugiarse mientras se descubre la rica oferta cultural de Madrid.

Desde el Consistorio destacan que este programa busca integrar la cultura en la vida cotidiana, ofreciendo alternativas de ocio que combinan bienestar y entretenimiento en los meses de verano. Además, la edición de este año amplía su oferta con nuevas actividades pensadas para públicos diversos.

Flamenco en los grandes museos

El flamenco será uno de los grandes protagonistas de la programación estival. A lo largo de julio y agosto se celebrarán más de cuarenta actuaciones repartidas en espacios emblemáticos como el Museo del Prado, el Reina Sofía, el Thyssen, la Galería de las Colecciones Reales o el Museo Arqueológico Nacional, entre otros.

El arranque tendrá lugar el 6 de julio con el bailaor Eduardo Guerrero, seguido por figuras como La Moneta o Marta Serrano en los días posteriores.

El cartel reúne a artistas consolidados y emergentes, ofreciendo espectáculos de cante, baile y guitarra en escenarios poco habituales.

La mayoría de las actuaciones se desarrollarán en horario de tarde. En algunos museos será necesario contar con entrada previa, mientras que en otros espacios el acceso será libre hasta completar aforo.

El Siglo de Oro en formato breve

Otra de las apuestas destacadas es el ciclo ‘Clásicos a Refugio’, que revisita la literatura del Siglo de Oro desde una perspectiva contemporánea. A través de piezas breves que combinan teatro, música y poesía, el público podrá acercarse a este período de forma dinámica y participativa.

Las representaciones, previstas entre mediados de julio y finales de agosto, se celebrarán en el Museo de Historia de Madrid y el Museo de San Isidro. Cada sesión contará con dos pases diarios de unos 20 minutos de duración.

El programa incluye propuestas inspiradas en autores clásicos, así como textos menos conocidos, incluyendo obras escritas por mujeres, con el objetivo de ampliar la mirada sobre este período literario.

Cultura también fuera de los museos

La iniciativa se extiende más allá de las pinacotecas. Bibliotecas, centros culturales y espacios como Matadero Madrid o el Círculo de Bellas Artes se suman con actividades pensadas para descansar, leer o participar en experiencias culturales en entornos adaptados al verano.

También se incorporan propuestas innovadoras como espacios culturales con vegetación o zonas de descanso creativo, diseñadas para ofrecer un respiro en plena ciudad.

A todo ello se suma la participación de salas de cine, con descuentos en sesiones de tarde, ampliando así las opciones para combatir el calor sin renunciar al ocio.

Toda la programación de ‘Refúgiate en la Cultura’ está disponible en este enlace.