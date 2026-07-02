Puy du Fou España convierte su espectáculo en apoyo humanitario para Venezuela

Puy du Fou España ha anunciado una iniciativa solidaria destinada a ayudar a la población afectada por la reciente catástrofe en Venezuela. El parque temático destinará una parte de los ingresos obtenidos en la función del 12 de julio de su espectáculo nocturno “El Sueño de Toledo” a Cruz Roja Española.

El evento, considerado el principal reclamo del recinto, reúne habitualmente a miles de asistentes en cada representación, lo que permitirá generar una aportación significativa para la causa. La recaudación será transferida íntegramente a Cruz Roja, organización que ya trabaja sobre el terreno ofreciendo asistencia a las personas damnificadas.

Esta acción forma parte de la política de responsabilidad social de la compañía, que busca implicarse en situaciones de emergencia tanto a nivel nacional como internacional. Desde su implantación en España, Puy du Fou ha colaborado de forma recurrente con organizaciones sociales y entidades sin ánimo de lucro.

El consejero delegado del parque, Olivier Strebelle, ha subrayado la importancia de actuar ante este tipo de crisis, destacando la necesidad de contribuir de manera práctica al trabajo humanitario que se está desarrollando en la zona afectada.

La donación se hará efectiva tras la celebración del espectáculo, momento en el que se calculará la cuantía total recaudada. Asimismo, la compañía pondrá en marcha, junto a Cruz Roja, un canal específico para que sus empleados puedan realizar aportaciones voluntarias y sumarse a esta iniciativa solidaria.

“El Sueño de Toledo”

Es el espectáculo nocturno estrella del parque temático Puy du Fou España, ubicado en Toledo. Se trata de un gran montaje escénico al aire libre que invita al espectador a realizar un viaje de 70 minutos a través de 1.500 años de historia de España.

La función, que ha sido galardonada como el Mejor Espectáculo del Mundo, combina pirotecnia, efectos especiales, iluminación y escenas acuáticas sobre un escenario de aproximadamente 5 hectáreas. En él participan cerca de 200 actores y jinetes que dan vida a múltiples personajes históricos, desde el Reino Visigodo y la Toledo medieval hasta la llegada de Colón a América.

La narrativa se estructura mediante un viaje en el tiempo guiado por un anciano azacán que narra los hitos históricos a una joven lavandera a orillas del río Tajo, entrelazando los grandes episodios nacionales con la historia local de la ciudad.