El sufrimiento de ser estudiante con Monedero: del chiste machista a la sanción por acoso

En las sesiones de Análisis de la Democracia en la Universidad Complutense de Madrid, muchas alumnas no recuerdan tanto el contenido académico como la incomodidad que sentían al estar frente a un profesor considerado casi intocable. A raíz de la sanción por acoso sexista impuesta al cofundador de Podemos, varias promociones han comenzado a unir las piezas de un relato que llevaba años circulando en susurros por los pasillos de Ciencias Políticas.

Los relatos obtenidos por medios nacionales describen un entorno donde los límites eran difusos: comentarios sobre el físico y la vestimenta, alusiones burdas a la sexualidad y un tono humillante hacia quienes se atrevían a contradecirle. La combinación de carisma mediático y poder académico convertía cada broma machista en algo que resultaba complicado cuestionar dentro del aula.

La sanción: un año apartado por acoso sexista

La Complutense ha decidido imponer a Juan Carlos Monedero una sanción de un año de suspensión de funciones por una falta muy grave relacionada con acoso sexista hacia una alumna. Este expediente se inicia en enero de 2025, cuando una estudiante activa el protocolo interno contra el acoso sexual y sexista tras denunciar expresiones con contenido sexista, trato desigual hacia ciertas alumnas y contactos físicos que consideró inapropiados en un contexto educativo.

La universidad concluye el procedimiento disciplinario determinando que esas conductas constituyen una falta muy grave y decide apartarle de su labor docente. De ese año de suspensión, seis meses ya se habían cumplido como medida preventiva, lo que significa que el tiempo efectivo alejado de las aulas se reduce a otros seis meses.

Paralelamente, la Fiscalía de Madrid ha archivado la vía penal al no considerar delito contra la integridad moral, aunque ha calificado el comportamiento denunciado como «improcedente» y «moralmente reprochable». Es decir, no hay base para una condena penal, pero sí se identifica un problema serio en su conducta durante la docencia.

Lo que cuentan las alumnas: chistes, “cariño especial” y miedo

El reportaje publicado por EL ESPAÑOL reconstruye el ambiente en las clases mediante testimonios de alumnas que nunca llegaron a conocerse entre sí, pero coinciden en sus descripciones.

Entre los elementos que relatan:

Un profesor con “enorme autoridad” , visto como una figura casi intocable dentro de la facultad.

, visto como una figura casi intocable dentro de la facultad. Comentarios machistas y sexuales que se normalizaban como parte de su estilo personal.

y sexuales que se normalizaban como parte de su estilo personal. Un “cariño especial” hacia ciertas alumnas, traducido en trato preferencial y cercanía física incómoda.

Masajes en los hombros durante las clases, ante la mirada atónita del resto del aula.

Expresiones como “zorras” o “vacas lecheras” circulando en relatos anónimos compartidos en redes sociales y foros estudiantiles.

Presuntas bravatas sobre haber mantenido relaciones sexuales con alumnas, incluyendo menciones a Pablo Iglesias, según algunas denuncias recogidas por la prensa.

Todo esto dibuja un patrón claro: el poder del profesor como escudo protector, la sexualización del vínculo docente y una incomodidad silenciada por el temor a represalias académicas o al desprestigio social.

Lo que dice Monedero: negación total y contraataque

Frente a esta narrativa, Juan Carlos Monedero ha respondido con una negación contundente. A través de su abogada, sostiene que “las conductas y expresiones denunciadas nunca han existido” y argumenta que el procedimiento interno de la Complutense está “lleno de vulneraciones a derechos y garantías fundamentales”.

Sus principales líneas defensivas son:

Niega haber pronunciado frases tales como “tienes cara de zorra” o haber comparado a alguna alumna con una “vaca lechera”.

Señala que el día señalado estaba impartiendo clase y se pregunta por qué nadie más lo acusó si esas expresiones hubieran sido escuchadas por otros estudiantes.

Alega estar siendo objeto de una campaña difamatoria contra su persona e insinúa una supuesta conexión entre la denunciante y el PP , así como con una asociación ultra.

, así como con una asociación ultra. Ha recurrido la sanción ante los tribunales, trasladando así el conflicto al ámbito judicial.

De acuerdo con el comunicado enviado a los medios, durante el expediente se presentaron más de diez testimonios de estudiantes que negaban haber presenciado conductas similares a las descritas y defendían su forma de enseñar. La batalla ahora será entre este relato y el sostenido por la alumna denunciante junto con lo resuelto por la universidad.

Un perfil: del referente progresista al docente cuestionado

Durante varias décadas, Monedero ha sido un referente clave para la izquierda española: profesor de Ciencias Políticas desde los años noventa, cofundador de Podemos y rostro habitual en tertulias mediáticas. Esa visibilidad le otorgó un aura intelectual militante que impregnaba sus clases, donde teoría política se fundía con práctica.

Sin embargo, en los últimos años su nombre también ha estado relacionado con controversias: investigaciones llevadas a cabo por parte de la Fiscalía respecto a su trato hacia alumnas, denuncias archivadas pero catalogadas como «desafortunadas» e «impropias», así como apertura y cierre repetido de expedientes internos; todo ello culminando ahora en una sanción formal por acoso sexista.

Este contraste —entre el profesor admirado por su discurso político y las acusaciones sobre su comportamiento hacia jóvenes universitarias— es fundamental para entender el malestar manifestado por las estudiantes. Para muchas no es solo un “caso aislado”, sino más bien un reflejo del funcionamiento del poder universitario cuando el prestigio público eclipsa la seguridad dentro del aula.

El aula como escenario de desigualdad

La sanción impuesta por la Complutense junto al estallido público de estos testimonios ha abierto un debate incómodo sobre la cultura universitaria: ¿qué ocurre cuando los chistes sobre menstruación, comentarios sexuales y “favores” se convierten en algo habitual simplemente porque quien los profiere es un profesor conocido y bien relacionado?

En esas clases de Análisis de la Democracia, muchas alumnas aprendieron lo complicado que resulta cuestionar a quien domina tanto el espacio físico como el temario académico. Que hoy esas voces finalmente sean escuchadas fuera del aula es para ellas una oportunidad única donde ese poder deja atrás su carácter incuestionable.