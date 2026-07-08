El misterio del hígado: cuando sanar era también descifrar la voluntad de los dioses

En la antigua Mesopotamia, acudir al “médico” implicaba ingresar a un templo, confesar ante un sacerdote y aceptar que la enfermedad era, ante todo, un asunto relacionado con los dioses. No existían salas clínicas ni equipos médicos: en su lugar, había altares, humo de sacrificios y un órgano fundamental sobre la mesa: el hígado.

La práctica de “leer el hígado” —la hepatoscopia— iba mucho más allá de ser un simple ritual. Era un arte sagrado que los médicos-sacerdotes empleaban para descubrir qué había causado el mal, cuál sería el pronóstico y qué opciones quedaban para el enfermo.

La enfermedad como castigo y la medicina como confesión

Dentro de este sistema de creencias, la vida era considerada un don divino y, por tanto, la enfermedad se interpretaba como una forma de castigo celestial. Antes de cualquier examen físico, el proceso médico comenzaba con una confesión del paciente: era fundamental identificar el pecado que había originado su dolencia.

Algunos aspectos destacados de este enfoque:

La palabra mesopotámica para enfermedad, shertu, significaba tanto pecado como castigo.

El médico-sacerdote iniciaba con un exhaustivo interrogatorio, casi como si se tratara de un juicio religioso, para reconstruir la falta cometida.

Solo después se procedía al diagnóstico y pronóstico, apoyados en técnicas de adivinación como la hepatoscopia, los sueños o la lectura del fuego.

Así se forjaba una medicina donde terapia, culpa y reconciliación con lo divino estaban entrelazadas.

¿Por qué el hígado? El órgano del alma y del destino

Para los mesopotámicos, el hígado representaba el núcleo de la vida y el hogar del alma. Se creía que la sangre surgía de este órgano y se distribuía desde allí al resto del cuerpo. No se trataba únicamente de una concepción anatómica: el hígado también era visto como un lienzo donde los dioses plasmaban sus mensajes.

Así funcionaba la lectura del hígado:

Se sacrificaba un animal, generalmente un cordero o un cabrito. El sacerdote abría el cuerpo y examinaba primero el hígado “in situ” y luego ya extraído, sin diseccionarlo. Se evaluaban: Volumen

Color

Forma

Surcos, protuberancias y posibles alteraciones Cada área del hígado estaba asociada a diferentes aspectos de la consulta, especialmente en el lóbulo derecho, relacionado con el destino del paciente.

En los templos han sido hallados modelos en arcilla del hígado; auténticas “plantillas” que los médicos-sacerdotes utilizaban para revisar las correspondencias entre las zonas del órgano y los mensajes divinos. Un experto ha hecho una comparación —con todas las reservas— con nuestros atlas anatómicos actuales.

Médicos-sacerdotes: entre plegarias y masajes

El médico-sacerdote concentraba conocimientos que hoy dividiríamos en varias disciplinas. Era uno de los escasos individuos capaces de leer y escribir y había recibido formación en religión, literatura, adivinación y medicina práctica. Su labor se desarrollaba casi siempre dentro de los templos, ya que la salud estaba profundamente vinculada al culto.

Entre las herramientas que utilizaba estaban:

Plegarias y sacrificios a dioses como Gula , Marduk o Ea , asociados a la curación.

, o , asociados a la curación. Exorcismos y conjuros para expulsar demonios responsables de las enfermedades.

Baños, masajes y remedios elaborados con hierbas, ungüentos aplicados por diversas vías (cutánea, rectal, ocular u oral).

La hepatoscopia fue descrita en detalle en un reportaje sobre este arte sagrado en Mesopotamia publicado por Infobae, ocupando un lugar destacado entre estas prácticas; reservada para casos graves donde se tomaban decisiones cruciales sobre el futuro del paciente.

De las vísceras al futuro: una tradición que cruzó el Mediterráneo

La idea de examinar vísceras para prever destinos no se limitó a Mesopotamia. Textos posteriores evidencian cómo esta práctica pasó a formar parte de las culturas etrusca y romana; allí los harúspices interpretaban el estado de las entrañas como mensajes divinos.

Sin embargo, en el contexto mesopotámico la hepatoscopia tenía una clara distinción: no solo era adivinación; formaba parte integral del tratamiento. Leía los errores cometidos, evaluaba el castigo e influía en qué plegarias o sacrificios debían acompañar al enfermo.

Entre altares, hígados y confesiones nació una medicina íntimamente ligada a lo sagrado. La línea entre sanar cuerpos y apaciguar a los dioses resultaba casi imperceptible.