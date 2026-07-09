El caso Enoch Burke: cuando los pronombres llevan a una celda irlandesa

La historia de Enoch Burke parece sacada de un guion ficticio si no fuera porque ha culminado con un profesor de secundaria encerrado durante más de 500 días en una cárcel de Dublín por desafiar tanto a su escuela como a la justicia. En el epicentro del asunto, se encuentra un conflicto relacionado con los pronombres de una alumna trans. Pero también se toca el tema de la autoridad judicial, la libertad de conciencia y una Irlanda que ha transitado del conservadurismo católico hacia la vanguardia LGTBI en pocas décadas.

Este caso ha sido utilizado a nivel internacional como un ejemplo de “censura wokista” y, al mismo tiempo, se presenta como una advertencia sobre cómo la objeción de conciencia puede llevar al desacato. La realidad es, como suele suceder, más incómoda y compleja.

Qué ha sucedido realmente con Enoch Burke

Enoch Burke, docente de historia, política y alemán en el colegio cristiano Wilson’s Hospital School, inició su contienda en 2022. La dirección del centro accedió a la solicitud de la familia de una alumna en transición para que se le tratara con un nuevo nombre y usando el pronombre neutro they.

Burke se opuso por motivos de conciencia y convicciones religiosas, convencido de que “solo hay dos géneros” y que aceptar esos pronombres iría “en contra de las Escrituras” y de la ética de la Iglesia de Irlanda. El conflicto fue escalando poco a poco:

Se le abrió un expediente disciplinario en Wilson’s Hospital School por no acatar la decisión del centro.

por no acatar la decisión del centro. Fue suspendido y posteriormente despedido, aunque continuó presentándose a trabajar e ingresando a las instalaciones.

La institución logró una orden judicial que le prohibía acceder al recinto sin autorización.

Ignorando dicha orden, Burke decidió seguir apareciendo en el colegio.

Aquí radica el núcleo legal: el Tribunal Superior de Irlanda lo envió a prisión por desacato civil. Es decir, por desobedecer repetidamente una orden judicial, no por sus opiniones sobre las personas trans ni por negarse directamente a usar pronombres. En Irlanda, el desacato civil puede prolongarse mientras el afectado continúe incumpliendo la orden establecida.

En total, Burke ha entrado y salido varias veces de la prisión de Mountjoy, en Dublín, acumulando más de 500 días tras las rejas y una deuda superior a 200.000 euros en multas por seguir acudiendo al colegio pese a las prohibiciones.

La excarcelación: un alto en la batalla, no el final

En enero de 2026, el juez Brian Cregan, del Tribunal Superior de Irlanda, ordenó su liberación. Este mismo magistrado ya había advertido en diciembre que podía mantenerlo encarcelado indefinidamente si Burke persistía en su desobediencia.

La liberación no se presentó como una victoria clara para ninguna parte:

El tribunal buscaba evitar dar la imagen de una reclusión indefinida que incomodaba incluso a quienes respaldan firmemente contra el desacato.

Burke salió sin retractarse; sostiene que jamás violará su conciencia “aunque eso signifique regresar a prisión”.

La orden judicial que le prohíbe acudir al colegio sigue siendo el punto conflictivo central.

Este caso se ha convertido en un símbolo para sectores conservadores y religiosos en varios países, quienes lo presentan como mártir ante la corrección política. A su vez, juristas y organizaciones LGTBI lo citan como ejemplo sobre cómo el discurso acerca de “libertad de expresión” choca con la necesidad de respetar decisiones institucionales para proteger a alumnos trans.

Quién es Enoch Burke y por qué no es un personaje aislado

Burke proviene de una familia cristiana activa, notablemente crítica con la agenda LGTBI y especialmente opuesta al transgenerismo, al cual consideran “un abuso hacia los niños”. Sus padres y varios hermanos participan activamente en protestas, columnas editoriales y campañas públicas defendiendo interpretaciones religiosas estrictas.

Algunos aspectos que explican por qué su caso ha generado tanto revuelo:

Es un profesor bien formado y elocuente ante los medios; se siente cómodo bajo los reflectores.

Utiliza un lenguaje bíblico y desafiante: “Nunca negaré mis creencias ni me someteré ante una orden que me obligue a hacerlo”.

Cada aparición ante el tribunal se convierte para él en un acto político más que simplemente en una defensa técnica.

Su figura encaja perfectamente dentro del relato promovido por sectores que denuncian el avance percibido como “woke”, que penalizaría cualquier tipo de disidencia. Sin embargo, desde un punto jurídico, lo esencial del caso sigue siendo la desobediencia a una orden judicial; algo recordado tanto por tribunales irlandeses como por verificadores independientes.

Irlanda: del catolicismo conservador al dilema identitario

Que esta historia surja en Irlanda no es casualidad. En tan solo tres décadas, el país ha pasado de ser un Estado católico conservador marcado por la emigración y la pobreza a convertirse en una economía vibrante y uno de los rostros más visibles del avance social europeo.

Algunos hitos significativos dentro de esta transformación:

Despenalización de la homosexualidad en 1993.

Referéndum que aprobó el matrimonio igualitario en 2015; fue el primero decidido mediante voto popular en todo el mundo.

Fortalecimiento del marco legal protegiendo a las personas LGTBI; así como mayor visibilidad para las identidades trans recientemente.

Esta rápida modernización ha dejado aturdida a parte del país. En este debate interno emergen diversos elementos:

Un sector considera innegociable la expansión de derechos LGTBI.

Otro percibe una deriva cultural “agilipollada”, donde instituciones y élites urbanas parecen desconectadas de sensibilidades rurales y religiosas.

Existe también una tensión subyacente con un antisemitismo histórico que aunque menos evidente que en otros países europeos aflora ocasionalmente entre ciertos discursos e interacciones sociales; mezclándose con viejas narrativas nacionalistas junto con nuevas batallas culturales.

En este escenario, la historia del profesor encarcelado por oponerse al uso de pronombres neutros actúa como espejo donde se reflejan miedos y resentimientos: desde desconfianza hacia el sistema judicial hasta esa sensación compartida por algunos grupos acerca del rápido cambio cultural; pasando “de misa diaria a festivales repletos de banderas arcoíris”.