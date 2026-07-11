La pregunta sobre si la Biblia fue escrita por extraterrestres resurge periódicamente, especialmente en un 2026 marcado por teorías de antiguos astronautas y lecturas «ufológicas» de pasajes bíblicos.

La combinación de fe, fenómenos OVNI y conspiraciones ha dado lugar a una rica cultura digital que incluye desde vídeos virales hasta foros de discusión. No obstante, el cruce de estas ideas con la investigación seria revela un contexto mucho más humano y menos misterioso.

La perspectiva de la Iglesia y estudios bíblicos

Es clave resaltar que ni la Biblia ni la doctrina oficial de la Iglesia abordan la posibilidad de que extraterrestres hayan sido responsables de su autoría. La postura del Vaticano es clara:

No se afirma ni se niega la existencia de vida en otros planetas.

No hay dogmas que traten sobre extraterrestres.

Si existieran, esto no afectaría la idea de un único Dios creador.

El Papa Francisco, de hecho, ha manifestado que bautizaría a un extraterrestre si le lo pidiera, resaltando la apertura hacia la posibilidad de vida fuera de la Tierra sin vincularla con la creación de los textos bíblicos.

Desde el ámbito académico, biblistas y teólogos afirman que la Biblia es una colección de obras surgidas de autores humanos, compuestas en idiomas como hebreo, arameo y griego, en contextos históricos específicos. La investigación se apoya en herramientas como:

Crítica textual.

Filología comparada.

Arqueología e historia.

Todo apunta a que estos textos fueron escritos por seres humanos, inspirados, según las creencias, por lo divino, no por seres intergalácticos. Las nociones de códigos secretos o mensajes alienígenas son vistas hoy como meras teorías conspirativas.

Pasajes reinterpretados

Los defensores de la idea de extraterrestres en la Biblia suelen referirse a episodios específicos, reinterpretando relatos según lógicas OVNI:

Ezequiel y su visión de ruedas y seres alados, que algunos interpretan como una nave espacial.

y su visión de ruedas y seres alados, que algunos interpretan como una nave espacial. El “carro de fuego” que se lleva a Elías , considerado por algunos como una abducción.

, considerado por algunos como una abducción. La estrella de Belén, vista como un objeto volador.

Los “Nefilim” en Génesis 6, leídos como híbridos humano-alienígenas.

Ahora bien, estas lecturas, aunque sugestivas, se alejan de la interpretación tradicional, que percibe en estos relatos:

Simbolismo teológico respecto de la presencia de Dios.

Recursos literarios de la época antigua.

Relatos religiosos, no informes tecnológicos sobre vehículos espaciales.

Incluso se ha discutido sobre los Nefilim, interpretándolos dentro de un marco de creencias antiguas, no desde una perspectiva extraterrestre.

«Jesús extraordinario» y la cultura popular

A menudo surge la figura de un Jesús de origen extraterrestre, un mito moderno que se encuentra en redes sociales. Muchas teorías se basan en supuestos secretos ocultos en textos bíblicos, pero no cuentan con evidencia sólida. Investigadores y expertos afirman que estas ideas son más un producto cultural que realidades históricas.

Se reconoce que no hay pruebas que validen que Jesús sea extraterrestre.

sea extraterrestre. Historiadores serios desestiman estas hipótesis como simples mitos contemporáneos.

Por tanto, el concepto del «Jesús alienígena» se presenta como un híbrido cultural que mezcla aspectos del cristianismo, la ciencia ficción y el escepticismo hacia las instituciones religiosas, representando más la curiosidad actual que el contexto de Palestina del siglo I.

Curiosidades que alimentan teorías

La Biblia, pese a su clara autoría humana, sigue siendo un foco de atención para interpretaciones estrambóticas. Algunas curiosidades incluyen:

En plataformas como TikTok, los usuarios se desafían a comentar su teoría conspirativa favorita sobre la Biblia .

. Existen podcasts dedicados a explorar la conexión entre textos bíblicos y tópicos relacionados con extraterrestres.

El Arca de la Alianza aparece a menudo asociada a posibles tecnologías desconocidas, fusionando investigación seria con ficción al estilo de Indiana Jones.

Finalmente, la fascinación por unir la Biblia con lo extraterrestre toca las fibras más profundas de la curiosidad humana: el sentido de nuestra existencia y los misterios del cosmos. Así, la Biblia no solo se mantiene como un texto religioso, sino como un eterno generador de preguntas que trascienden el tiempo.