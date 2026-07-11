El mes de julio baila a ritmo de flamenco con Veranos de la Villa

El flamenco será uno de los grandes protagonistas de Veranos de la Villa durante el mes de julio. El festival, organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte, reunirá a algunas de las principales figuras del baile, el cante y el toque flamenco, junto a propuestas que exploran nuevas formas de creación a partir de la tradición. Esta programación tendrá como escenarios principales a Conde Duque y el claustro del IES San Isidro.

Farruquito, raíz y legado del flamenco contemporáneo

El bailaor y coreógrafo Farruquito inaugurará la programación flamenca el 12 de julio, a las 22:00 horas, en el patio central de Conde Duque. El artista ofrecerá un recital que recorrerá algunos de los palos más representativos del género, como la seguiriya, los tangos, la alegría o la soleá. Considerado uno de los máximos exponentes del flamenco contemporáneo, Farruquito propone una celebración de la tradición desde el respeto a las raíces y a la herencia artística de la dinastía de los Farruco.

Paula Comitre, entre tradición y vanguardia

La programación continuará los días 15 y 16 de julio en el teatro de Conde Duque con Après vous, madame, de Paula Comitre. La bailaora sevillana revisita la figura de La Argentina y dialoga con otros lenguajes, como la voz y el texto, para tender puentes entre tradición y vanguardia. Reconocida con el Premio Lorca a Mejor Intérprete de Danza Española por este espectáculo, Comitre se ha consolidado como una de las creadoras más destacadas de la escena flamenca actual.

Herencia y nuevas generaciones

El 20 de julio, el patio central de Conde Duque acogerá Gen F, un encuentro entre Kiki Morente y José del Tomate. Hijos de Enrique Morente y Tomatito, respectivamente, estos dos artistas representan la continuidad de dos de las sagas más influyentes del flamenco contemporáneo. Kiki Morente presentará Azabache, su trabajo más personal, mientras que José del Tomate mostrará Sonanta 3.0. La herencia se transforma, una propuesta en la que revisita y renueva el legado familiar para encontrar su propio lenguaje. La cita culminará con una actuación conjunta, un diálogo flamenco de tradición, identidad y nuevas formas de expresión.

Un encuentro entre el flamenco y la tarantela

La programación flamenca continuará el 21 de julio con Taranta Gitana, un espectáculo presentado por el Instituto Italiano de Cultura de Madrid que podrá verse en el patio central de Conde Duque. La propuesta reúne a Ambrogio Sparagna y a la Orchestra Popolare Italiana del Auditorium Parco della Musica de Roma con solistas de los Gipsy Kings, en un diálogo entre la tarantela italiana y la rumba flamenca. El proyecto se completará con un laboratorio de danza que tendrá lugar el 19 de julio en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid, en torno a distintas formas de tarantela italiana.

Tradición, la esencia de los tablaos y creación contemporánea

La recta final del mes reunirá tres propuestas que reflejan la diversidad del flamenco actual. El 26 de julio, el patio central de Conde Duque acogerá Bailando al tiempo, una gala flamenca de Jesús Carmona que recorre distintos estilos de la danza española y el flamenco a través de un encuentro entre artistas y generaciones. Después, el claustro del IES San Isidro tomará el relevo con Alma de Tablao (28 de julio), una propuesta impulsada por la Asociación de Tablaos Flamencos de Madrid que reivindica estos espacios como lugares esenciales, con alma propia, para la creación y transmisión de este arte. La programación continuará el 29 de julio, también en el claustro del IES San Isidro, con Marea Viva, el nuevo trabajo del compositor y pianista Andrés Barrios, que combina flamenco, jazz y otros lenguajes musicales contemporáneos