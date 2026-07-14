La imagen es impactante: un músico poco conocido por el gran público, que se ha instalado de manera discreta en La Moncloa, componiendo al piano en una sala histórica, mientras alrededor se amontonan papeles, informes y sombras de sospechas. Así describe la exclusiva de Alejandro Entrambasaguas en El Debate sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, quien ha vuelto a estar en el centro de un relato donde se entrelazan arte, privilegios, y un entramado fiscal y judicial que lo mantiene a la expectativa de una sentencia.

Según la investigación publicada en El Debate, se menciona que David Sánchez pasaba largas jornadas en una habitación de la primera planta del palacio, tocando un piano negro de cola que es propiedad de Patrimonio Nacional. Este instrumento se encuentra allí desde que Sonsoles Espinosa, esposa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, lo solicitara para sus ensayos. Sobre una mesa utilizada en épocas de Adolfo Suárez y Felipe González durante los Consejos de Ministros, el hermano del presidente crearía su música. Sin embargo, afuera, las preguntas se multiplican: ¿dónde vive realmente? ¿Dónde tributa? ¿Qué hace para estar siendo juzgado en Badajoz?

Un músico entre patrimonio histórico y comodidades presidenciales

La escena cultural parece sacada de una novela: un creador que trabaja en un piano japonés de cola, rodeado de muebles cargados de historia política, ubicado en un palacio que simboliza el poder institucional. Pero aquí, la estética se cruza con la política de forma chocante. Recientes informaciones de diversos medios españoles apuntan a que David Sánchez y su esposa japonesa, Kaori Matsumoto, han vivido durante meses “ocultos” en La Moncloa, mientras defendían ante las autoridades y los tribunales que su residencia fiscal se encontraba en Portugal.

Las crónicas coinciden en que el músico contaba con una habitación en el complejo presidencial, equipada con un instrumento de gran valor económico y simbólico, y disfrutando de comodidades financiadas por fondos públicos. Algunos reportajes televisivos han llegado a afirmar que su manutención habría sido cubierta por el Ministerio de la Presidencia mientras permanecía en el recinto, aunque esta afirmación se basa en testimonios periodísticos y no en resoluciones oficiales. Esto genera una imagen de privilegio que resulta difícil de disociar del cargo de su hermano, el actual inquilino del palacio.

Residente fiscal en Portugal y el choque con Hacienda

El segundo gran capítulo de esta historia se centra en el aspecto fiscal. Desde 2021, varios medios han reportado que David Sánchez busca ser residente fiscal en Portugal, acogiendo regulaciones beneficiosas para exresidentes que regresan al país vecino. Para justificar su estatus, habría presentado facturas de alojamiento en Elvas, una ciudad lusa fronteriza, como prueba de que pasaba el tiempo suficiente como para ser considerado contribuyente allí.

La controversia se desata porque la Agencia Tributaria española (AEAT) ha validado esa residencia portuguesa en un informe interno criticado: carece de firma y membrete, y muestra una flexibilidad que contrasta con el rigor que se aplica a otros contribuyentes en circunstancias similares. En dicho documento, de acuerdo a lo publicado, se acepta como prueba de residencia el alquiler de una vivienda en Portugal, ignorando las informaciones periodísticas que indican que el músico ha pasado gran parte de su tiempo en La Moncloa.

Mientras tanto, Hacienda ha demostrado mano dura contra cientos de supuestos falsos residentes en el extranjero, aunque en el caso del hermano del presidente, se ha mantenido la validez de su residencia en Portugal en medio de una fuerte polémica y debate público. Juristas y analistas han destacado esta diferencia de trato, recordando que las normas sobre residencia fiscal —como el criterio de los 183 días de presencia en un país— se aplican con mucha más rigurosidad a otros casos de individuos tanto públicos como anónimos.

De qué se le acusa y por qué ha sido juzgado

El foco de la atención judicial, sin embargo, no se centra tanto en su faceta musical o en su residencia fiscal, sino en su rol en la Diputación de Badajoz. David Sánchez enfrentará un juicio —junto a otros funcionarios— por supuestos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias vinculados a la creación de un puesto de trabajo que lo habría favorecido directamente. La Audiencia Provincial de Badajoz ha señalado varias sesiones para finales de mayo, en un juicio oral que busca aclarar si se diseñó una plaza a medida para el hermano del presidente y cómo se gestionó dicho proceso.

El caso se ha complicado incluso en lo procedimental: la propia Audiencia ha señalado que desconoce el domicilio actual de David Sánchez, y ha solicitado a su abogado, Emilio Cortés, que lo aclare para garantizar las notificaciones pertinentes. El abogado sostiene que su cliente sigue residenciado en Elvas (Portugal), lo cual concuerda con la tesis de residencia fiscal en Portugal, pero contrasta con las informaciones sobre su cotidianidad en La Moncloa. La investigación judicial, inicialmente instruida por la jueza Beatriz Biedma, ha avanzado hasta la apertura del juicio oral por posibles irregularidades administrativas.

A la espera de una sentencia y más frentes abiertos

Mientras el juicio en Badajoz avanza, el hermano del presidente también se encuentra citado en otros casos y escritos administrativos. Diversas columnas y reportajes han resaltado que está a la espera de una sentencia que podría impactar no solo su situación personal, sino también la imagen del propio Gobierno. Además, se han presentado denuncias ante Hacienda que lo acusan de haber simulado su residencia en Portugal desde 2022, mientras supuestamente residía en La Moncloa, lo que, si se comprobara, podría implicar un posible fraude fiscal.

En este contexto, el nombre de Alejandro Entrambasaguas se repite como el periodista que firma la exclusiva sobre las sesiones de composición de David Sánchez en el palacio presidencial, vinculando así el caso a una mayor dimensión mediática. Su trabajo, junto al de otros informadores, ha ayudado a tejer un rompecabezas donde se entrelazan decisiones fiscales cuestionables, privilegios de acceso al poder, procedimientos judiciales, y una vida cultural que transcurre, con discreción, entre las paredes del principal símbolo político de España.

Curiosidades de un artista en el centro del huracán

Más allá de los informes y sumarios, la figura de David Sánchez contiene elementos peculiares. Su perfil público es bastante bajo para ser el hermano de un presidente y músico profesional, sin embargo, está vinculado a un piano de cola que se instaló hace años por el interés musical de una anterior primera dama, Sonsoles Espinosa. La habitación donde practica, según las crónicas, se asemeja a un pequeño estudio de grabación improvisado en el corazón del poder ejecutivo.

También destaca el contraste entre la intimidad de la creación musical y el bullicio político que lo rodea: mientras compone en una estancia histórica, su nombre aparece en autos judiciales, columnas de opinión y debates sobre su residencia fiscal que incluyen incluso aspectos técnicos del derecho tributario portugués. Todo ello sucede en el mismo lugar donde se tomaron decisiones clave durante la transición, en una mesa utilizada por Suárez y González, lo que añade un toque casi cinematográfico a un caso donde cultura, política y fiscalidad han terminado compartiendo el mismo escenario.