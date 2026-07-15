Digger: Tom Cruise con barriga cervecera, acento sureño y la misión de salvar el mundo en la película más loca del año

Hay tráilers que se ven una vez y se olvidan. Y hay tráilers que se ven una vez y se ven tres veces más porque no terminas de creerte lo que estás mirando. El primer avance de Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise, pertenece inequívocamente a la segunda categoría.

Lo que el tráiler muestra no es el Tom Cruise de Misión Imposible saltando entre edificios con mandíbula perfecta y físico imposible para su edad. Lo que muestra es un hombre con copete gris, barriga prominente y un acento del sur de Estados Unidos tan cerrado que cuesta reconocer al actor debajo. La última vez que Cruise se transformó de forma tan radical fue en 2008 para Tropic Thunder, donde apareció con un traje de gordo y calva postiza interpretando al productor de Hollywood Les Grossman en uno de los cameos más hilarantes de la historia del cine moderno. Digger parece dispuesto a superar aquello.

El personaje: el hombre más poderoso del mundo y el más peligroso

Cruise interpreta a Digger Rockwell, descrito en el argumento oficial como «el hombre más poderoso del mundo», un magnate del petróleo cuya empresa puede haber desencadenado una catástrofe ecológica de proporciones globales que amenaza con llevar al planeta a una guerra nuclear. El presidente de los Estados Unidos, interpretado por John Goodman en un personaje que los que han visto el material describen como una mezcla entre Trump y Biden (con el detalle de que se queda dormido en los momentos más inoportunos), le ordena que solucione el desastre que él mismo ha provocado.

Digger Rockwell emprende entonces lo que el tráiler describe como «una frenética misión para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que ha desatado destruya todo».

González Iñárritu lo ha definido como una comedia absurda, y sus propias palabras en el evento de presentación de Warner Bros en Los Ángeles dicen más que cualquier sinopsis: «Damas y caballeros, prepárense, porque la Madre Naturaleza ama a los hijos de puta». Los que conocen el trabajo del director de Birdman y El Renacido saben que cuando dice que algo es absurdo y peligroso lo dice completamente en serio.

Los analistas que ya lo han visto hablan de un Doctor Strangelove para la era Trump: la misma comedia negra sobre el poder, la incompetencia y el apocalipsis, pero actualizada para el presente que vivimos.

Diez años de obsesión del director

La historia de cómo nació Digger es casi tan extraordinaria como la película que describe. González Iñárritu reveló en un mensaje de vídeo mostrado en el evento de Los Ángeles que la idea surgió «justo después de El Renacido», la película que en 2015 le valió el Oscar al mejor director y que le dio a Leonardo DiCaprio su primera estatuilla tras décadas de candidaturas.

«No era un guion, no era una película, solo una obsesión recurrente e implacable que ha perdurado durante todos estos años salvajes», explicó el director. «Sabía cómo era este personaje. Sabía cómo hablaba, cómo sobrevivía, cómo seducía a la realidad para que estuviera de acuerdo con él. Pero me llevó diez años hacer esta película, porque no buscaba una historia. Buscaba la manera correcta de contarla. Y es absurda, es peligrosa, pero sin duda es cómica, porque la fuente de la gran comedia es la tragedia».

Hace aproximadamente siete años, el director citó a Cruise durante varios días en los que le leyó el guion en voz alta. La imagen de uno de los directores más exigentes del mundo y la mayor estrella de acción del planeta pasando días así juntos dice mucho sobre el nivel de compromiso que ambos tenían con el proyecto antes de rodar ni una sola escena.

Lo que dijo Cruise: cuarenta años para llegar a este papel

Tom Cruise no se ha guardado nada en las declaraciones previas al estreno. El actor, conocido por su discreción habitual sobre sus proyectos hasta que están listos para ser presentados, ha hablado sobre Digger con un entusiasmo que en cuatro décadas de carrera raramente ha mostrado de forma tan explícita.

«Nunca había tenido algo que pudiera desafiarme de esta manera, y Alejandro tampoco cuando empezamos», declaró ante la prensa y los fans del evento de Warner Bros. «Cuando vean esta película, es completamente original».

Sobre el proceso de transformación física y psicológica, el actor explicó su método con la precisión del artesano que conoce sus herramientas: «Ya sea Les Grossman o Interview with the Vampire, Collateral o Risky Business, siempre me pregunto: ¿cómo comunico esto? La fisicalidad, el maquillaje, son cosas que encuentras mientras aprendes a comunicar».

Y sobre el nivel de detalle que González Iñárritu exige, Cruise fue igualmente explícito: «El color de las botas de cowboy. Cómo son mis pantalones cortos. Los decorados, el color de los decorados. Son preciosos en cada nivel, y todo es muy… Miras el gusto de este hombre. Es muy especial».

La frase que mejor resume lo que el actor siente sobre el papel llegó cuando González Iñárritu contó que Cruise le dijo durante el rodaje: «Me llevó cuarenta años convertirme en este personaje».

El equipo técnico: VistaVision y el director de fotografía de El Renacido

Digger no solo es extraordinaria en su concepto y en sus actuaciones. También lo es en sus decisiones técnicas. La película fue rodada en VistaVision, un proceso analógico de alta definición introducido en los años cincuenta que en los últimos años ha vuelto a la actualidad gracias a películas como The Brutalist y One Battle After Another.

Y al frente de la fotografía, González Iñárritu recuperó a su colaborador habitual Emmanuel Lubezki, el director de fotografía mexicano con quien ya trabajó en El Renacido y cuyas imágenes de esa película son algunas de las más extraordinarias del cine de la última década.

La combinación de VistaVision y Lubezki es la garantía de que Digger, independientemente de todo lo demás, va a ser visualmente asombrosa.

El reparto que completa el cuadro

Junto a Cruise y Goodman, el reparto incluye a Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons y Sophie Wilde, un conjunto de actores que en cualquier otra película ya sería suficiente para despertar expectación y que en este contexto funciona como la señal de que los actores más exigentes del momento decidieron que valía la pena estar en este proyecto.

El estreno: 2 de octubre

Digger llega a los cines el 2 de octubre de 2026. Las probabilidades de que Tom Cruise consiga su primera nominación al Oscar en categoría competitiva han subido significativamente en Las Vegas desde que el material se mostró en el CinemaCon de abril.

Cuarenta años para convertirse en el personaje. Un tráiler para convencer al mundo de que vale la pena verlo.

Digger parece dispuesta a ser la película del año.

LO QUE CUENTA EL TRAILER

«La vida es un cambio constante. Un día eres un rey y al siguiente un puñado de cenizas.» Así arranca esta conversación que expone la tensión entre la emergencia climática y los intereses corporativos. Sandy Clarkson, científico preocupado por una grieta de metro y medio en un glaciar de Groenlandia, intenta alertar al señor Rockwell sobre las consecuencias de mantener operativa una plataforma industrial valorada en mil millones de dólares.

La respuesta es brutal: «¿Quieres que cierre una plataforma de mil millones de dólares por algo que es solo diez veces mi polla?» La metáfora obscena resume una lógica implacable: los costes económicos inmediatos pesan más que el riesgo ambiental futuro.

El peor escenario: dieciocho billones de dólares

La conversación salta al despacho presidencial. «Estamos totalmente indefensos frente a un desastre de esta magnitud», advierte un asesor. El presidente pregunta por el peor escenario: «Dieciocho billones de dólares, señor». Pero hay algo más grave que el dinero: el residuo nuclear. La reacción —un «¡Oh, mierda!»— evidencia que hasta los poderosos tienen límites de control.

La pregunta clave surge con rabia: «¿A qué cojones esperamos?» Alguien lo sabía «mucho antes que nosotros», pero el problema se trasladó de mesa en mesa hasta que ya no hubo tiempo.

Controlar la narrativa cuando no puedes controlar la naturaleza

Ante la imposibilidad de frenar el desastre ambiental, surge una estrategia alternativa: «Ya que no puedo controlar la naturaleza, controlemos la narrativa». La frase condensa la lógica del poder contemporáneo: si no puedes cambiar los hechos, cambia cómo se cuentan.

«A la madre naturaleza le encanta un ganador», dice alguien con cinismo. El mensaje es claro: quien controle el relato público será percibido como héroe, aunque no haya resuelto nada. «Vas a salvar el mundo», promete una voz antes de que la realidad —»¡La madre naturaleza ha ganado la batalla!»— irrumpa brutalmente.

La verdad como último recurso

El diálogo culmina con una frase paradójica: «Cuando no te queda otra, les atacas con la verdad. Con la pura verdad». La verdad no es aquí un principio ético, sino una herramienta de último recurso. «Ya conocen la historia. Conocen los hechos. La historia… aún está por contar.»

Esta distinción entre hechos y relato revela cómo funciona la gestión de crisis en entornos de poder: los datos científicos importan menos que la versión pública que se logre imponer. La repetición enfática —»¡Bang! ¡Bang! ¡Bang!»— sugiere una ofensiva comunicativa diseñada para saturar el debate.

Un sistema que prioriza la apariencia sobre la acción

Este intercambio caótico expone una verdad incómoda: frente a amenazas existenciales como la crisis climática, las estructuras de poder suelen priorizar la gestión de imagen sobre la adopción de medidas efectivas. Mientras los glaciares se fragmentan y los costes se acumulan, las decisiones críticas se postergan hasta que «entre dos semanas y cinco minutos» ya no hay tiempo para actuar.

El texto funciona como una radiografía del cinismo institucional: un mundo donde los científicos advierten, los ejecutivos minimizan, los políticos calculan y la narrativa se moldea para sobrevivir al día siguiente. Mientras tanto, la madre naturaleza —indiferente a discursos y relaciones públicas— sigue su curso implacable.