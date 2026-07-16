El Gobierno Sánchez se niega a etiquetar con ‘Lugar de Memoria Democrática’ Paracuellos, donde fusilaron a 6.000 presos, porque es ‘irrelevante’

Hay crímenes que una sociedad decide recordar y hay otros que decide olvidar.

En España, la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno de Sánchez ha construido un relato del pasado que selecciona meticulosamente qué víctimas merecen ser nombradas y cuáles deben seguir en el silencio.

Las víctimas de Paracuellos del Jarama pertenecen a la segunda categoría. Y eso dice todo lo que hay que saber sobre la naturaleza moral de esa ley.

Lo que ocurrió en Paracuellos entre noviembre y diciembre de 1936 es uno de los mayores crímenes de la historia contemporánea española, ejecutado con una organización burocrática que habría merecido los tribunales de Núremberg si hubiera ocurrido en el bando equivocado.

Aproximadamente 6.000 personas -estudiantes, sacerdotes, escritores, comerciantes…- fueron sacadas de las cárceles de Madrid, transportadas en autobuses y camiones hasta las afueras de la capital y fusiladas y enterrradas en fosas comunes en Paracuellos del Jarama y en Torrejón de Ardoz.

No fue un arrebato de violencia espontánea.

Fue una operación planificada, organizada y ejecutada con la eficiencia burocrática de quienes creían que estaban haciendo algo necesario.

Quiénes organizaron la masacre

La responsabilidad de lo ocurrido en Paracuellos ha sido objeto de debate historiográfico durante décadas, pero los archivos desclasificados y los estudios más rigurosos han establecido una cadena de responsabilidades que resulta difícil de cuestionar con honestidad intelectual.

Santiago Carrillo Solares, secretario general de las Juventudes Socialistas Unificadas y consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid en noviembre de 1936, es la figura más directamente señalada por los historiadores como organizador de las sacas. Carrillo, que con 21 años ejercía un poder desproporcionado para su edad gracias a su posición en la estructura del partido, firmó o avaló las órdenes de traslado de presos que en la práctica equivalían a órdenes de ejecución.

La mecánica era la siguiente: los funcionarios de prisiones elaboraban listas de presos clasificados como «facciosos», «quintacolumnistas» o «elementos peligrosos para el orden público». Esas listas llegaban a la Dirección General de Seguridad, controlada por el Partido Comunista con asesoría soviética directa. Desde allí se organizaban las «sacas»: los presos eran sacados de las cárceles en autobuses, transportados hasta Paracuellos o Torrejón, fusilados y enterrados en fosas que en algunos casos no se identificaron hasta décadas después.

Amor Nuño, José Cazorla y varios agentes del NKVD soviético, entre ellos el tristemente célebre Alexander Orlov, jefe de la misión soviética en España, participaron en la planificación y ejecución de las operaciones. La presencia soviética en la organización de las masacres no es una especulación: está documentada en los propios archivos del KGB parcialmente desclasificados tras la caída de la Unión Soviética.

Carrillo negó su responsabilidad durante el resto de su larga vida y encontró amparo en los sectores de la izquierda española que preferían no examinar con demasiado rigor lo que había hecho con 21 años. El historiador Ian Gibson, nada sospechoso de simpatías con la derecha española, concluyó en sus investigaciones que la responsabilidad de Carrillo era «imposible de ignorar». El también historiador César Vidal y el francés Paul Preston han llegado a conclusiones similares desde perspectivas ideológicas diferentes.

Quiénes fueron las víctimas

Las aproximadamente 2.700 personas ejecutadas en Paracuellos y Torrejón no eran combatientes capturados en el frente de batalla. Eran presos que se encontraban en las cárceles de Madrid en el momento en que el Gobierno republicano abandonó la capital para instalarse en Valencia y la Junta de Defensa quedó al mando de la ciudad.

El perfil de las víctimas es el que mejor desmonta la narrativa que la izquierda española ha construido sobre las masacres como respuesta espontánea a la represión franquista. Entre los fusilados había militares del ejército español que no habían tomado partido en la sublevación o que se habían declarado leales a la República pero eran sospechosos de tibieza. Había funcionarios civiles del Estado, abogados, médicos y profesores que habían servido durante la monarquía o durante la República sin militancia política definida. Había empresarios y propietarios cuyo único delito era tener propiedades. Había sacerdotes y religiosos, en número desproporcionado respecto a su presencia en la población general, que habían sido detenidos en los primeros días de la guerra simplemente por su condición clerical.

Melchor Rodríguez García, el anarquista conocido como «el Ángel Rojo» que fue nombrado director general de Prisiones en diciembre de 1936, intentó detener las sacas cuando tomó posesión de su cargo y consiguió salvar la vida de varios centenares de presos. Su figura, la de un anarquista que arriesgó su posición y su vida para detener las ejecuciones organizadas por los comunistas, es uno de los episodios más extraordinarios de esa guerra y uno de los menos recordados.

La persecución religiosa: el exterminio sistemático del clero

Lo que ocurrió en España con la Iglesia Católica durante los primeros meses de la Guerra Civil en la zona republicana fue una de las persecuciones religiosas más brutales del siglo XX, comparable en intensidad aunque no en escala a las que sufrieron los creyentes en la Unión Soviética o en la China de Mao.

Los números son escalofriantes. Entre julio de 1936 y el final de la guerra, fueron asesinados 13 obispos, 4.184 sacerdotes diocesanos, 2.365 religiosos entre frailes y monjes, 283 monjas y decenas de miles de laicos católicos. En total, más de 7.000 personas vinculadas a la Iglesia fueron ejecutadas en la zona republicana, la mayoría en los primeros meses de la guerra antes de que el Gobierno republicano pudiera o quisiera poner freno a la violencia anticlerical.

Esas cifras no incluyen las víctimas de la destrucción masiva de templos, conventos y archivos eclesiásticos que se produjo simultáneamente. Se calcula que en la zona republicana fueron quemadas o destruidas miles de iglesias, muchas de ellas con un patrimonio artístico que representaba siglos de historia cultural española y que se perdió para siempre.

La persecución religiosa no fue un fenómeno espontáneo ni desorganizado en todos los casos. En muchas provincias siguió un patrón que sugiere cierto grado de coordinación: las listas de sacerdotes y religiosos que debían ser detenidos o eliminados circulaban entre los comités locales, los templos eran identificados y destruidos de forma sistemática y las personas vinculadas a la Iglesia eran señaladas como «enemigos del pueblo» con una regularidad que indica que alguien las estaba identificando.

Paracuellos fue solo el capítulo más organizado y más documentado de esa persecución. En las cárceles madrileñas había sacerdotes y religiosos que habían sido detenidos en los primeros días de la guerra y que en noviembre de 1936 fueron incluidos en las listas de las sacas. Sus nombres aparecen en los registros de las fosas: Gregorio Fernández Espinar, Antonio García Abad, Francisco Javier Navarro: curas de parroquia, profesores de seminario, frailes que no empuñaron ningún arma sino que rezaron en sus conventos hasta que alguien llamó a la puerta.

La Iglesia Católica ha beatificado a varios centenares de estas víctimas en los últimos años, un proceso de reconocimiento institucional que el Gobierno de Sánchez ha contemplado con la misma incomodidad que contempla todo lo relacionado con las víctimas del terror republicano.

La Ley de Memoria Democrática y el olvido selectivo

La Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno de Sánchez establece mecanismos para la localización, identificación y dignificación de las víctimas del franquismo. Es una ley que tiene elementos justificables: hay víctimas del bando nacional que todavía no han podido ser identificadas y enterradas con dignidad, y ese proceso merece apoyo institucional.

El problema es lo que la ley no hace. No establece ningún mecanismo equivalente para las víctimas del terror republicano. No reconoce a los fusilados en Paracuellos como víctimas que merezcan el mismo tratamiento que los fusilados por el franquismo. No menciona la persecución religiosa. No nombra a Carrillo. No abre los archivos de las organizaciones de izquierda que participaron en las masacres con la misma disposición con que abre los del franquismo.

Es una ley de memoria para la mitad de las víctimas. Y eso no es memoria democrática. Es propaganda histórica con financiación pública.