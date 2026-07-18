Expulsan a 3 musulmanas de las pisicinas municipales de Burgos por bañarse en burkini

La reciente expulsión de tres mujeres de las piscinas municipales de Burgos por llevar burkini ha convertido una norma interna en un tema de ámbito nacional, situando a la ciudad en el epicentro de un debate que recorre buena parte de Europa. Este incidente, que han cubierto medios como El País y 20 minutos en sus crónicas sobre las piscinas burgalesas, pone en entredicho unos reglamentos que mencionan “higiene” y “ropa de calle”, pero que no hacen referencia específica al burkini.

La alcaldesa, Cristina Ayala (PP), sostiene que el personal simplemente ha cumplido con una ordenanza vigente “desde hace años”, aunque se ha comprometido a llevar este tema al Consejo de Deportes para evaluar si es necesario modificar el reglamento. Este enfrentamiento pone de manifiesto la tensión entre unas normas diseñadas para asegurar la limpieza y la seguridad, y una sociedad cada vez más diversa, donde la indumentaria de baño se convierte en un terreno de conflicto político.

Qué es el burkini y de dónde procede

El burkini es un traje de baño de cuerpo entero, creado principalmente para mujeres musulmanas, que cubre brazos, piernas y cabello, dejando al descubierto solo cara, manos y pies. Esta prenda busca conciliar dos mundos: las estrictas normas de modestia religiosa y la realidad de disfrutar de las playas y piscinas en compañía.

Su origen remonta a principios de los años 2000 y está ligado a la diseñadora australiana de ascendencia libanesa Aheda Zanetti, quien acuñó el término burkini, una combinación de burka y bikini. Su propósito no era convertirse en un símbolo político, sino ofrecer una solución práctica para que las mujeres que siguen códigos de vestimenta rigurosos pudieran practicar deportes y disfrutar del agua en espacios públicos sin comprometer sus creencias.

En muchos modelos, el burkini está fabricado con tejidos similares a los de los bañadores deportivos (licra, elastano, neopreno), lo que, desde un punto de vista técnico, lo clasifica como una prenda destinada al agua, no como “ropa de calle”. Este detalle —el tipo de tejido y el ajuste al cuerpo— es crucial en muchas normativas municipales.

Burgos: higiene, reglamento y vacío legal estatal

En Burgos, la normativa que rige las instalaciones deportivas municipales prohíbe de manera explícita “acceder o permanecer con calzado y/o ropa de calle en las zonas de playa, duchas y césped recreativo”, salvo autorizaciones excepcionales. Asimismo, limita el uso de neopreno o licra a situaciones médicas específicas. Aunque no se menciona el burkini, se requiere un “traje de baño regular”.

Según el testimonio de los empleados de las piscinas de El Plantío y San Amaro, en dos de los casos las mujeres llevaban prendas consideradas como ropa de calle adaptada para el baño; en el tercer caso, hubo dudas puesto que el burkini era de materiales típicos de bañador, siendo más ceñido al cuerpo. Aquí reside el dilema: la frontera entre “ropa de calle” y “bañador de cuerpo entero” no está claramente definida en la ordenanza.

En cuanto al contexto español, algunos datos relevantes son:

En España no hay una ley estatal que regule el burkini, ni tampoco una normativa autonómica específica.

Las decisiones se determinan a nivel municipal, ya sea a través de reglamentos para piscinas o playas.

En localidades como Salamanca o Tàrrega, los ayuntamientos han aclarado que los burkinis realizados con materiales homologados son válidos como indumentaria de baño.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Burgos aprobó en 2024 prohibir el acceso con burka y niqab —velos que ocultan el rostro— a las instalaciones municipales, impulsado por Vox y respaldado por el PP, basándose en argumentos de seguridad e identificación. Dicha medida no afecta al burkini, que deja la cara visible, pero evidencia hasta qué punto la vestimenta vinculada al islam es objeto de disputas políticas en el ámbito local.

La confusión se intensifica con propuestas como la de Calahorra, donde PP y Vox han promovido una modificación del reglamento de instalaciones deportivas para “precisar” la indumentaria de baño y así prohibir el uso del burkini en la piscina municipal, a pesar de la oposición del PSOE y IU. En la práctica, cada municipio establece criterios distintos para la misma prenda.

Francia: del alcalde ecologista de Grenoble al Consejo de Estado

En Francia, el burkini se ha convertido en un símbolo del debate nacional sobre la laicidad. Y aquí, el choque institucional ha sido evidente:

En 2016, el Consejo de Estado francés declaró ilegales las prohibiciones generales del burkini en playas, argumentando que infringen libertades fundamentales a menos que existan problemas reales de orden público.

francés declaró ilegales las prohibiciones generales del burkini en playas, argumentando que infringen libertades fundamentales a menos que existan problemas reales de orden público. La ley que prohíbe el velo integral (burka y niqab) en espacios públicos desde 2011 solo afecta a prendas que cubren el rostro; el burkini queda excluido porque mantiene la cara visible.

El caso de Grenoble se ha convertido en un referente a tal efecto. El alcalde ecologista de la ciudad impulsó la autorización del uso del burkini en piscinas municipales, en una reforma que también modificaba otras normas de baño. Esta medida fue impugnada y los tribunales administrativos, respaldados por el Estado, dictaron a favor de quienes abogaban por la prohibición.

El argumento esencial es que el servicio público debe permanecer neutral, y el burkini, al ser interpretado como un símbolo religioso, quebranta dicho principio en equipamientos municipales. Los resultados son claros:

En las playas francesas, el burkini es legal desde la decisión de 2016, salvo en situaciones de orden público.

En muchas piscinas públicas, los reglamentos internos imponen el uso de trajes ajustados al cuerpo, lo que a menudo excluye al burkini en nombre de la higiene y la neutralidad.

Esta dualidad explica por qué encabezados como Francia confirma prohibición de burkini en piscinas públicas coexisten con la afirmación de que no existe una legislación estatal que lo prohíba explícitamente, sino un conjunto de reglamentos y decisiones locales que han sido apoyados caso por caso por los tribunales.

Otros países europeos: mosaico de normas y debates

Más allá de Francia y España, la situación varía significativamente:

Bélgica y ciertos municipios de otros países han establecido normativas muy restrictivas sobre velos integrales y incluso sobre burkinis en piscinas o spas, haciendo hincapié en temas de seguridad y “valores nacionales”.

y ciertos municipios de otros países han establecido normativas muy restrictivas sobre velos integrales y incluso sobre burkinis en piscinas o spas, haciendo hincapié en temas de seguridad y “valores nacionales”. En Hungría , se han documentado expulsiones en balnearios de Budapest y reglas que prohíben “trajes de baño que cubran todo el cuerpo (por ejemplo, burkini)”.

, se han documentado expulsiones en balnearios de y reglas que prohíben “trajes de baño que cubran todo el cuerpo (por ejemplo, burkini)”. En la mayoría de países europeos, como Portugal o en amplias zonas de España, no hay una prohibición general: todo depende de las ordenanzas locales y los reglamentos de cada instalación.

Este panorama se refleja en ejemplos concretos:

Ripoll ha prohibido el burkini en la piscina municipal, a pesar de que la ley catalana de igualdad de trato exige permitir cualquier prenda adecuada para el baño, generando así un conflicto jurídico.

ha prohibido el burkini en la piscina municipal, a pesar de que la ley catalana de igualdad de trato exige permitir cualquier prenda adecuada para el baño, generando así un conflicto jurídico. En Ceuta, el Parque Marítimo permite el uso del burkini siempre que esté elaborado con materiales homologados y no cause problemas de salud ni de emergencia.

En todos estos escenarios, tres conceptos son fundamentales en la legislación: higiene (tejidos, volumen de tela en el agua), seguridad (identificación, rescate) y la neutralidad de los servicios públicos frente a símbolos religiosos. La forma en que se interpretan estos conceptos convierte al burkini en una prenda aceptada o en un motivo de expulsión.

Curiosidades y paradojas del burkini

El burkini ha acumulado, en menos de dos décadas, más paradojas que muchas prendas que han existido durante siglos:

Se creó como una herramienta de inclusión deportiva, pero ha acabado simbolizando la exclusión en playas y piscinas.

En algunos reglamentos se permite el neopreno completo para deportes acuáticos y se prohíbe el burkini, a pesar de que ambas prendas cubren casi lo mismo.

En diversas ciudades españolas, una misma mujer podría bañarse sin inconvenientes con el mismo burkini en una piscina municipal… y ser expulsada en otra a escasa distancia.

En Francia, puede pasear legalmente con burkini por la playa, pero se enfrenta a dificultades para ingresar a muchas piscinas públicas.

Mientras tanto, la prenda continúa comercializándose en cadenas internacionales como una opción más de bañador deportivo, y en muchas piscinas privadas se acepta sin controversias. Entre arena, césped y reglamentos internos, el burkini ha llegado a ser menos un simple trozo de tela y más un reflejo incómodo de cómo Europa enfrenta su propia diversidad.