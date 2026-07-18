Portugal prohíbe el burka en sus calles para proteger «el respeto a la dignidad de las mujeres»

Una progre entrega claveles a una mujer con burka durante una protesta a favor del velo en la plaza Rossio de Lisboa.

Portugal acaba de hacer lo que a España le cuesta incluso empezar a debatir con seriedad: mirar de frente un fenómeno que durante años se ha tratado con más eufemismos que argumentos, y legislar con claridad sobre él.

La llamada ley del burka, impulsada por la derecha patriótica, pero respaldada por una mayoría amplia, convierte al país luso en el último —y quizá el más valiente— en regular de forma específica el uso de prendas que cubren el rostro en el espacio público.

La medida no es un capricho identitario: es un espejo en el que el Gobierno Sánchez y los progres hispanos deberían mirarse, aunque solo sea para preguntarse por qué sigue evitando esta conversación.

El debate trasciende Lisboa, y con razón: vuelve a poner sobre la mesa la tensión —siempre incómoda, casi nunca resuelta— entre libertad religiosa, políticas de seguridad, discurso feminista y el temor, real o instrumentalizado, al islam político en el viejo continente.

Qué dice exactamente la nueva ley portuguesa

El texto aprobado por la Asamblea de la República prohíbe «la utilización, en espacios públicos, de prendas destinadas a ocultar o dificultar la exhibición del rostro». Va dirigido, sin nombrarlos explícitamente, al burka y al niqab. Sus aspectos centrales:

Ámbito de aplicación — Se extiende a vías públicas, lugares abiertos al público, espacios de servicios accesibles a toda la ciudadanía, eventos deportivos y manifestaciones. Quedan excluidos aviones, sedes diplomáticas y consulares, y lugares de culto.

— Se extiende a vías públicas, lugares abiertos al público, espacios de servicios accesibles a toda la ciudadanía, eventos deportivos y manifestaciones. Quedan excluidos aviones, sedes diplomáticas y consulares, y lugares de culto. Excepciones previstas — Motivos de salud (mascarillas médicas), razones profesionales, artísticas o de entretenimiento, cuestiones de seguridad o climáticas, y otros supuestos regulados por normativa específica.

— Motivos de salud (mascarillas médicas), razones profesionales, artísticas o de entretenimiento, cuestiones de seguridad o climáticas, y otros supuestos regulados por normativa específica. Régimen sancionador — Multas de entre 200 y 2.000 euros por falta simple, y de entre 400 y 4.000 euros cuando se aprecie dolo. Y aquí está, quizás, el punto más importante de toda la ley: quien obligue a otra persona a cubrirse el rostro mediante amenazas, violencia o abuso de poder podrá enfrentarse a hasta tres años de prisión por coacción, según el Código Penal portugués. No se castiga solo el símbolo; se persigue la coerción real que muchas veces se esconde detrás de él.

La norma está ahora en manos del presidente António José Seguro, que puede promulgarla, vetarla o remitirla al Tribunal Constitucional. La Orden de los Abogados y el Consejo Superior del Ministerio Público ya han puesto reparos, pero el respaldo parlamentario amplio sugiere que Portugal ha decidido, con todas sus consecuencias, tomar partido por la identificación, la seguridad y —según sus promotores— la dignidad de las mujeres.

Portugal se suma a un club europeo cada vez menos exótico

Con esta decisión, Portugal se incorpora a una lista ya extensa de países que regulan o prohíben el velo integral:

País Tipo de regulación Ámbito principal Francia Prohibición total del velo integral Espacio público en general Bélgica Restricción del velo integral Espacios públicos Países Bajos Prohibición parcial Hospitales, transporte público, edificios oficiales Dinamarca Ley contra el velo integral Espacio público Austria, Alemania, Bulgaria, Suiza Normas diversas de limitación Espacio público o ámbitos específicos Portugal Prohibición con excepciones definidas Espacios públicos y eventos

España, significativamente, no aparece en esta tabla. Y tres ejes explican por qué el resto de Europa sí ha dado el paso: seguridad y orden público (la necesidad de identificar a las personas en la vía pública), defensa de la igualdad de género (evitar que se obligue a las mujeres a cubrirse el rostro) y gestión de la diversidad religiosa sin caer ni en la discriminación ni en la parálisis normativa.

La contradicción que incomoda: feminismo, relativismo cultural e islam

Aquí es donde el debate se vuelve realmente incómodo, y donde la ley portuguesa actúa como un revelador de tensiones que llevan años acumulándose sin resolverse. Sectores de la derecha europea acusan a la izquierda y a parte del feminismo institucional de aplicar dos varas de medir: máxima contundencia contra cualquier forma de sexismo «occidental», y una prudencia casi reverencial cuando la opresión viene envuelta en ropaje religioso o cultural ajeno.

La paradoja, señalan los promotores de leyes como esta, es llamativa: el mismo feminismo que combate la sexualización del cuerpo femenino, la cosificación o el control patriarcal sobre la vestimenta de la mujer occidental, a menudo guarda silencio —o directamente se opone a legislar— cuando se trata de prendas que, en sus contextos de origen (Afganistán talibán, ciertas corrientes del islam conservador en Pakistán o Asia Central), no son una opción personal sino una imposición respaldada por la fuerza, la ley religiosa o la coacción familiar y comunitaria. Se invoca la «libertad de elegir» para una prenda que, en no pocos casos documentados, no ha sido elegida en absoluto.

Frente a esto, los partidos de izquierda portugueses —PS, Bloco de Esquerda, PCP, Livre— han votado en contra, alegando que la norma:

Estigmatiza a una minoría religiosa muy pequeña en un país donde el uso del burka es casi inexistente.

en un país donde el uso del burka es casi inexistente. Podría abrir la puerta a discriminaciones en el acceso a servicios públicos, al vincular sanciones con posibles recortes de prestaciones.

en el acceso a servicios públicos, al vincular sanciones con posibles recortes de prestaciones. Se apoya, según ellos, en una noción de «liberación» femenina que termina restringiendo la capacidad de decidir sobre la propia vestimenta.

Es precisamente ese último argumento el que sus críticos consideran más débil: hablar de «libre elección» en un contexto donde la sharia, la presión familiar o comunitaria y el control social hacen prácticamente imposible verificar si esa elección es realmente libre es, para muchos, el punto ciego de un discurso progresista que en otros terrenos —la maternidad subrogada, la prostitución, el aborto— exige garantías estrictas de consentimiento informado y ausencia de coacción, pero que en este caso concreto prefiere mirar hacia otro lado.

El burkini y el siguiente frente

Mientras Portugal legisla sobre la cara, España sigue discutiendo sobre el cuerpo: el Ayuntamiento de Burgos desalojó recientemente a tres mujeres que llevaban burkini en una piscina pública, reabriendo un debate que recuerda al de la Costa Azul francesa en 2016. El patrón se repite: el eje de la discusión se desplaza del rostro al cuerpo entero, y de la seguridad a la gestión de la «modestia» religiosa en espacios de ocio, con la frontera entre regulación razonable y señalamiento cultural cada vez más difusa.

Un símbolo desproporcionado a su presencia real

El burka, conviene recordarlo, es una prenda casi residual en Europa —no homogénea ni universal dentro del islam, que convive con el niqab, el hiyab y otras formas de cobertura con historia y carga política propias—. Pero su peso simbólico es enorme: para la extrema derecha, es el ícono por excelencia de la «incompatibilidad cultural»; para buena parte del feminismo institucional, es el punto exacto donde chocan la lucha por la igualdad y el miedo a «tutelar» de nuevo a las mujeres musulmanas, un miedo que, dicen sus críticos, termina paralizando cualquier acción concreta.

Con esta ley, Portugal no solo regula una prenda: obliga a toda Europa —y a España en particular— a decidir si prefiere seguir gestionando esta contradicción con ambigüedad, o si finalmente se atreve a legislar con la misma firmeza que ya han mostrado sus vecinos.

Nota: conviene señalar que buena parte del movimiento feminista y de la izquierda europea rechaza el retrato de «silencio cómplice» que aquí se describe: numerosas feministas —incluidas voces musulmanas y ex-musulmanas— llevan años denunciando activamente la sharia, el velo obligatorio y la represión de género en contextos islamistas, y distinguen entre defender el derecho a vestir un hiyab por elección propia y condenar su imposición forzosa. Sus argumentos contra leyes como la portuguesa no niegan la coacción cuando existe (de hecho, la propia ley ya la castiga como delito de coacción), sino que cuestionan si prohibir la prenda en sí —en lugar de perseguir exclusivamente la coacción— es una herramienta proporcionada o si termina castigando doblemente a las mujeres que sí la llevan por decisión propia, apartándolas del espacio público en lugar de protegerlas. Es, en el fondo, un desacuerdo sobre los medios más que sobre el fin: nadie discute públicamente que la coacción sea inaceptable.