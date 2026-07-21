Niños de la Roja: ¿Habrá baby boom tras la victoria de España en el Mundial?

Resulta sencillo imaginarlo: balcones adornados con banderas, abrazos interminables tras el último gol y, a los nueve meses, una oleada de bebés “de la Roja”. La pregunta regresa cada vez que España se asoma a la gloria: ¿habrá un “baby boom” tras la victoria?

La respuesta corta es menos épica que la apasionante narración del fútbol. La ciencia indica que la euforia colectiva puede incrementar el deseo sexual y la conexión entre parejas, pero los datos demográficos indican que ganar un Mundial no asegura más nacimientos, y en ocasiones, ocurre lo contrario. La reciente historia del fútbol internacional refuerza esta idea.

Qué dice la evidencia sobre Mundiales, victorias y nacimientos

El concepto del “baby boom futbolero” ha sido estudiado a fondo en los últimos años, analizando decenas de torneos importantes y los nacimientos que se producen nueve meses después:

Un análisis extenso de 50 países y 27 competiciones concluyó que, en promedio, tras los mejores resultados deportivos hubo un 2,13% menos de nacimientos después de nueve meses, no más.

después de nueve meses, no más. En Alemania , el encargado de estadísticas demográficas del país, Martin Conrad , ha señalado que “en ningún caso” se detectó un baby boom tras el Mundial de 2006, a pesar del éxito y la fiesta nacional que lo acompañó.

, el encargado de estadísticas demográficas del país, , ha señalado que se detectó un baby boom tras el Mundial de 2006, a pesar del éxito y la fiesta nacional que lo acompañó. Un patrón similar se observó después de la victoria de Argentina en el Mundial de 2022: lejos de un aumento en los nacimientos, en 2023 se experimentó un descenso en la natalidad de aproximadamente 6,5–7%, continuando una tendencia estructural de caída.

Los estudios y oficinas de estadísticas coinciden en una verdad incómoda para este mito: el efecto de las grandes victorias deportivas sobre la natalidad existe, pero generalmente es pequeño, local y muy desigual entre naciones y torneos. Solo en contados casos se han notado incrementos evidentes y en un tiempo determinado:

En algunas maternidades, se han registrado aumentos del 10–15% en partos durante tres o cuatro semanas, justo nueve meses después de determinadas victorias, especialmente en localidades donde el torneo se disfrutó como una celebración continua.

durante tres o cuatro semanas, justo nueve meses después de determinadas victorias, especialmente en localidades donde el torneo se disfrutó como una celebración continua. En Cataluña, tras la Champions de 2009 del FC Barcelona, se observó un aumento cercano al 16% en nacimientos.

Estos son ejemplos notables, aunque limitados. Funcionan casi como “experimentos naturales” muy específicos: barrios o ciudades donde la celebración fue intensa, la vida nocturna se desbordó y hubo un incremento de relaciones sexuales sin protección durante determinados días. Esta situación puede traducirse en unas decenas de bebés más, suficientes para llenar titulares de prensa, pero inadecuados para hablar de un cambio demográfico significativo.

Euforia, hormonas y deseo: qué pasa en el cuerpo tras una victoria

El punto donde la ciencia y el relato popular convergen es el de las emociones. La neurobiología y la psicología explican con claridad lo que muchos experimentan tras un triunfo nacional:

La emoción del partido, el gol clave y la victoria estimulan la liberación de dopamina , el neurotransmisor del placer y la recompensa.

, el neurotransmisor del placer y la recompensa. Asimismo, se incrementan la adrenalina y, en hombres, puede elevarse la testosterona , lo que se relaciona con más energía, competitividad y frecuencia en el deseo sexual.

y, en hombres, puede elevarse la , lo que se relaciona con más energía, competitividad y frecuencia en el deseo sexual. El ambiente festivo —cervezas, música, abrazos y la sensación de pertenencia a algo más grande— crea una percepción de bienestar y seguridad que facilita las aproximaciones físicas y la intimidad.

Con estos elementos no sorprende que, a raíz de ciertas victorias, se detecten pequeños aumentos en concepciones. La llamada “euforia reproductiva” es real, pero la clave radica en su magnitud: suele ser episódica, limitada y dependiente del contexto social. Si la victoria se produce en un país con natalidad en declive, precariedad y dificultades para conciliar, el efecto positivo de la alegría colectiva raramente compensa esos obstáculos estructurales.

Los demógrafos ofrecen una interpretación casi antiromántica: tras noches enteras en fan-zones, bares o celebraciones masivas, simplemente se pasa menos tiempo en la habitación. Y los números reflejan esta realidad.

Baby boom y crisis de natalidad: el caso de España

En España, la discusión sobre un posible baby boom se enfrenta a un terreno demográfico cada vez más complicado. Los expertos aseguran que lo que realmente define cuántos hijos tiene la gente no son los goles, sino factores como:

estabilidad laboral

acceso real a vivienda

conciliación entre trabajo y cuidado

permisos de crianza equitativos y efectivos

servicios de educación infantil universales y asequibles

Las propuestas para aumentar la natalidad incluyen la construcción de vivienda social, la reducción de la precariedad y el refuerzo de la corresponsabilidad en los cuidados. Ante este panorama, una victoria de España puede ser un soplo de optimismo, pero no sustituye la necesidad de políticas públicas sostenibles ni transforma de la noche a la mañana la decisión vital de tener hijos.

En otras palabras: la Roja puede llenar plazas y bares; pero para llenar escuelas hacen falta leyes, salarios y tiempo.

Emociones, estrés y fertilidad: un vínculo menos visible

El fútbol también permite abordar un tema que, a menudo, pasa desapercibido en los titulares: la relación entre emociones, estrés y fertilidad. La ciencia está progresando en este ámbito, aunque aún queda camino por recorrer y debates por resolver.

Los estudios indican que:

El estrés crónico activa el eje hipotálamo–hipófisis–adrenal, incrementando el cortisol y otras hormonas del estrés que pueden interferir en los sistemas reproductivos y endocrinos.

activa el eje hipotálamo–hipófisis–adrenal, incrementando el y otras hormonas del estrés que pueden interferir en los sistemas reproductivos y endocrinos. En mujeres, el estrés prolongado puede alterar el eje hipotálamo–hipófisis–gonadal, afectando la ovulación, la regularidad de los ciclos y otros indicadores de fertilidad.

En hombres, la ansiedad mantenida se asocia a una menor calidad del esperma, reducción de la libido y problemas de erección o eyaculación.

La literatura científica es cautelosa: aún no se puede afirmar que el estrés emocional sea la causa única de la infertilidad, pero sí es un factor que dificulta la concepción y perjudica la calidad de vida de quienes buscan embarazo. La disminución del estrés no garantiza un resultado positivo en el test de embarazo, pero crea un entorno biológico y emocional más propicio para que los tratamientos sean efectivos y las parejas mantengan su esfuerzo.

Por ello, cada vez se integran más:

apoyo psicológico especializado

técnicas de relajación y mindfulness

programas cuerpo–mente que combinan respiración, visualización y educación emocional

En pacientes que sufren ansiedad relacionada con la fertilidad, estos enfoques han demostrado llevar a reducciones significativas de síntomas depresivos y de ansiedad, y ayudan a que menos personas dejen los tratamientos por agotamiento emocional.

Cuando las grandes noticias sí han generado baby booms

Históricamente, los incrementos de natalidad se han vinculado menos a partidos específicos y más a cambios en el contexto:

períodos de posguerra, con una sensación de reconstrucción y expectativas de mejora

años de bonanza económica, donde hay más seguridad para planificar hijos

reformas sociales que facilitan la crianza, como la ampliación de permisos o la creación de guarderías

Asimismo, ciertos desastres o noticias impactantes han provocado pequeños baby booms locales, debido a una combinación de miedo, búsqueda de consuelo y cambio en las prioridades de vida. Sin embargo, al igual que con el fútbol, los efectos tangibles tienden a ser puntuales frente a fuerzas demográficas mucho más profundas.