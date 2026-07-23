El carpintero que se quedó a dormir en el Museo del Louvre y robó ‘La Gioconda’

La escena parece sacada de una película: un lunes de agosto, los pasillos del Museo del Louvre desiertos, un humilde carpintero que domina cada rincón del edificio y un pequeño cuadro renacentista que aguarda su destino.

De acuerdo a lo que relata La Razón en su artículo sobre el robo más famoso de la historia del arte, Vincenzo Peruggia, antiguo empleado del museo, se ocultó la noche anterior en la sala de herramientas y, al amanecer, salió decidido a hacerse con La Gioconda.

El desenlace fue una desaparición que estremeció a la prensa internacional y alteró de manera irreversible la relación entre el público y la obra de Leonardo da Vinci.

El 22 de agosto de 1911, París despertó sin el enigmático rostro de Mona Lisa adornando las paredes del Louvre.

El robo, que tuvo lugar en pleno verano y en un museo que carecía de las medidas de seguridad que hoy consideramos imprescindibles, convirtió al cuadro en centro de atención absoluto en portadas y rumores, con teorías conspirativas y sospechas sobre artistas vanguardistas. Un debate se abrió entonces y aún perdura: ¿hasta qué punto la fama de una obra se forja más allá del lienzo?

Un carpintero, una sala de herramientas y un lunes sin público

El protagonista de esta historia no era un ladrón experimentado ni un maestro del crimen, sino un trabajador como cualquier otro. Vincenzo Peruggia, carpintero italiano de perfil “modesto”, había realizado labores en el montaje de las vitrinas del Museo del Louvre. Conocía los horarios, las rutinas y las zonas de escaso tránsito del recinto, lo cual resultó fundamental.

Su plan se fundamentó en varios elementos muy concretos:

El museo cerraba los lunes al público.

El personal interno se movía con menos vigilancia.

Peruggia sabía dónde esconderse sin despertar sospechas.

En la noche del 21 de agosto, el carpintero se ocultó en la sala de herramientas de la institución. Al amanecer, vestido con una bata blanca para camuflarse entre los restauradores, se dirigió a la Sala de los Estados, donde estaba colgada La Gioconda. Desencajó el marco, liberó el lienzo de su vitrina y, según los relatos de la época, se lo llevó ocultándolo bajo su ropa antes de abandonar el museo por una puerta trasera.

En aquel entonces, La Gioconda era una obra respetada y conocida, pero no gozaba del fenómeno de masas que le conocemos hoy. La acción de un trabajador anónimo revolucionó esa realidad.

El vacío en la sala y el estallido mediático

El robo no se percibió de inmediato. La ausencia del cuadro se asoció al principio con una acción habitual para su fotografía o restauración. Solo tras varias horas de confusión se confirmó que La Gioconda había desaparecido de las paredes del Louvre.

La reacción se produjo en tres frentes:

En el museo – Se cerraron las puertas para inspeccionar salas y almacenes. – Se revisaron accesos, se interrogó al personal y se examinó el resto de las colecciones.

En la prensa – Los periódicos parisinos abrieron con titulares alarmantes sobre el robo. – La noticia corrió rápidamente a otros países, generando un seguimiento inusual para una obra de museo.

En la opinión pública – Las filas ya no eran para admirar la pintura, sino para observar el vacío que había dejado. – La falta del cuadro se convirtió en un espectáculo: la gente acudía a ver “el hueco de La Gioconda”.

Este fenómeno de masas es clave para comprender el impacto cultural del robo:

Convirtió el cuadro en un símbolo nacional francés y, al mismo tiempo, objeto de disputa internacional.

Fijó en la mente colectiva la idea de que la pintura era “la obra más importante del mundo”.

Desde 1911, hablar de robos de arte sin mencionar a La Gioconda se volvió casi imposible.

Tabla: cómo un robo disparó la fama de la obra

Aspecto Antes de 1911 Después del robo de Peruggia Fama pública Obra admirada, pero no masiva Icono global, constante en prensa Imagen simbólica Retrato renacentista de autor célebre Símbolo de misterio, codicia y prestigio Relación con el museo Una pieza más dentro de la colección Atrae a millones de visitantes al Louvre Narrativas culturales Centrada en el genio de Leonardo Incluye el relato del robo y del carpintero

El hurto transformó la pintura en protagonista de mitos y leyendas posteriores, desde la figura de supuestos masterminds del crimen hasta interpretaciones patrióticas del acto de Peruggia como una “devolución” del cuadro a Italia. Los historiadores destacan que muchas de estas narrativas son más literarias que documentales.

Curiosidades de una noche que hizo historia

El episodio dejó tras de sí una serie de anécdotas que siguen alimentando libros, documentales y visitas guiadas:

Durante meses, los turistas acudían al Louvre únicamente para observar el espacio vacío donde estuvo el cuadro.

únicamente para observar el espacio vacío donde estuvo el cuadro. La policía llegó a investigar a artistas de la escena parisina, incluyendo a algunos cercanos a Pablo Picasso , creando un clima de sospecha que entrelazaba vanguardia y crimen.

, creando un clima de sospecha que entrelazaba vanguardia y crimen. El robo de La Gioconda se cita a menudo como un ejemplo de cómo la ausencia de una obra puede generar tanta o más atención que su presencia.

Peruggia no utilizó tecnología avanzada ni armas: su principal ventaja fue su conocimiento del edificio y aprovechar un día en que el museo no estaba abierto al público.

Desde aquel verano de 1911, el rostro de Mona Lisa ya no es solo el de un retrato renacentista, sino el de una obra que lleva consigo la impronta de una noche en la que un carpintero cambió su destino.