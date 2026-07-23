Madrid abre al público el corazón de Cibeles durante su restauración histórica

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido convertir uno de los proyectos de conservación más relevantes de los últimos años en una experiencia abierta a la ciudadanía. Este verano, madrileños y visitantes podrán adentrarse en la restauración de la Fuente de Cibeles gracias a una nueva edición del programa ‘Abierto por Restauración’.

La iniciativa ha sido presentada por la vicealcaldesa, Inma Sanz, junto a la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz. Ambas han subrayado la importancia de acercar el patrimonio a la población y hacer visible un trabajo que normalmente se realiza lejos de la mirada pública. Las reservas para participar en las visitas, que serán gratuitas, se habilitarán el 23 de julio a partir de las 10:00 horas a través de la web oficial del programa.

La propuesta permitirá acceder a una perspectiva inédita del monumento.

En total, se han programado 176 visitas guiadas entre julio y septiembre, con 2.640 plazas disponibles. Los asistentes podrán recorrer la estructura de andamiaje instalada para la intervención y contemplar de cerca la escultura de la diosa, su carro y los leones que la acompañan. Todo ello con la ayuda de especialistas en historia y arte que explicarán tanto la evolución del conjunto como las técnicas empleadas en su conservación.

Además de observar detalles que suelen pasar desapercibidos, los participantes conocerán los problemas detectados en el monumento —como grietas, suciedad acumulada o deterioro de materiales— y las soluciones diseñadas para garantizar su preservación.

El arranque de estas visitas coincide con el inicio de una intervención integral valorada en cerca de 260.000 euros, con un plazo de ejecución de cinco meses. Los trabajos incluyen limpieza de la piedra, reparación de fisuras, tratamiento de elementos metálicos afectados por la corrosión y aplicación de productos protectores, entre otras actuaciones destinadas a reforzar la estabilidad del conjunto.

El proyecto cuenta con financiación privada gracias a la colaboración de L’Oréal Groupe España, que ha aportado 370.000 euros al programa municipal de conservación. Esta inversión cubre tanto la restauración de la fuente como la elaboración del proyecto técnico.

Diseñada en el siglo XVIII por Ventura Rodríguez, la Fuente de Cibeles es uno de los grandes símbolos de Madrid. A lo largo de su historia ha sido objeto de diversas intervenciones para asegurar su conservación, consolidándose como una pieza clave del denominado Paisaje de la Luz, declarado Patrimonio Mundial.

Como complemento, esta edición del programa también incluirá visitas al Pabellón de los Hexágonos, actualmente en rehabilitación. En conjunto, ‘Abierto por Restauración’ ofrecerá 248 visitas y cerca de 4.800 plazas gratuitas.