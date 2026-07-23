Rouco impide el avance de la izquierda en el Valle de los Caídos

El debate sobre Cuelgamuros se reaviva tras la contundente negativa del cardenal Rouco Varela a la propuesta de “resignificación” del lugar, afirmando que sigue siendo una basílica donde se reza. Esta postura, que ha sido recogida por El Debate, choca abiertamente con los planes del Gobierno y con la interpretación que impulsa un enfoque más memorialista, orientado a transformar el sitio en un espacio de reflexión histórica.

Lo que parece una simple afirmación tiene, en realidad, una profunda carga política. En un país donde incluso los monumentos son testigos de inclinaciones ideológicas, el Valle de los Caídos continua siendo un tema delicado. Para Rouco, se trata de un templo, mientras que para el Gobierno es un símbolo que necesita intervención; la izquierda, por su parte, considera que aún queda una cuenta pendiente con el pasado franquista.

Rouco no se anda con rodeos. En la entrevista con Álex Navajas, dice que el Valle “es una basílica donde se reza”, por lo que no requiere “resignificación”. Esta perspectiva se alinea con la postura tradicional del sector eclesial que se muestra reacio a alterar el sentido religioso del lugar, especialmente tras las iniciativas del Estado relacionadas con la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática.

No obstante, la respuesta institucional se dirige en otra dirección. Recientemente, la Audiencia Nacional respaldó el acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno acerca de la resignificación del Valle al denegar la suspensión cautelar pedida por Abogados Cristianos. En su decisión, tal como indica Vida Nueva Digital, se mantuvo la basílica como un espacio de culto católico y garantizó la continuidad de la comunidad benedictina, un aspecto importante que señala que la transformación prevista no eliminará por completo el uso religioso del lugar, aunque alterará su interpretación pública.

La verdadera batalla va más allá de lo religioso

Más allá del desacuerdo teológico, lo que realmente está en juego es quién tiene la autoridad sobre el discurso que rodea al lugar. El Gobierno busca que Cuelgamuros deje de ser un monumento que exalta el franquismo y se convierta en un espacio de memoria crítica. Este objetivo ha estado en marcha durante años, generando un debate técnico, jurídico y simbólico que no puede resolverse con una simple sentencia o una homilía contundente.

Además, este tema no se restringe a la superficie. Expertos consultados por RTVE en artículos anteriores sobre la resignificación enfatizaban la necesidad de reorganizar la jerarquía funeraria del lugar, abordar el futuro de restos como los de José Antonio Primo de Rivera y considerar, siempre que sea posible, las peticiones de las familias que quieren recuperar a sus seres queridos. Aquí radica el verdadero dilema: no solo se trata de nombres o placas, sino de qué memoria pública se valida y cuál queda relegada en el debate nacional.

Cómo avanzará la situación

El pronunciamiento de Rouco no transformará por sí solo la trayectoria institucional, pero sí refuerza a los que dentro y fuera de la Iglesia consideran que la intervención estatal está navegando en aguas peligrosas. En términos políticos, su declaración ofrece munición a la oposición que critica el proyecto, complicando el relato de consenso que el Gobierno intentó establecer con su acuerdo con la jerarquía eclesiástica.

Esto también acarreará una consecuencia clara: cada avance en Cuelgamuros desatará nuevamente una lucha de símbolos. La Audiencia Nacional ha dado luz verde al proceso por el momento, pero cualquier nuevo movimiento reactivará el mismo triángulo de siempre: Gobierno, Iglesia y asociaciones memorialistas. En España, no hay duda de que pocos temas son tan divisivos como el de un mausoleo que puede transformarse en un Parlamento al aire libre.