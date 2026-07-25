Madrid: Ya puedes conseguir entradas gratis para ver la Fuente de Cibeles por dentro

Por primera vez, la Fuente de Cibeles se muestra desde una perspectiva única, casi a la altura de la diosa. El Ayuntamiento ha decidido abrir los andamios al público como parte del programa Abierto por restauración, que se ha convertido en el gran atractivo del verano en Madrid, según Time Out Madrid.

Durante aproximadamente una hora, los asistentes suben por una pasarela metálica y quedan plantados frente al carro, los leones y la figura de la diosa. No se trata únicamente de una visita técnica, sino de un recorrido por el símbolo que ha signado victorias, protestas, celebraciones y duelos colectivos en Madrid.

Cómo conseguir las entradas y qué incluye la visita

Las visitas son completamente gratuitas y forman parte del programa municipal Abierto por restauración, que previamente tuvo éxito en la Puerta de Alcalá y ahora se traslada a Cibeles. El propósito es mostrar el proceso de restauración como si fuera una exposición abierta al público.

Aquí algunos datos clave sobre la iniciativa:

Se ofrecerán 176 visitas guiadas entre julio y septiembre

En total, habrá 2.640 plazas gratuitas disponibles para los andamios de la fuente

Se formarán grupos de unas 15 personas, bajo la guía de un experto y un auxiliar

La duración estimada de la experiencia será entre 50 y 60 minutos

Las reservas deberán realizarse en línea y son imprescindibles. Las entradas generales para acceder a estas visitas gratuitas podrán solicitarse desde el 23 de julio, a partir de las 10.00 horas, a través de la página oficial del programa. El calendario es el siguiente:

Visitas entre el 25 de julio y el 27 de septiembre de 2026

y el Se realizarán los viernes por la tarde; sábados y domingos, tanto en horario de mañana como de tarde, con parón en agosto

El acceso estará restringido a mayores de 18 años, por motivos de seguridad en el andamio

En cuanto a la estructura, los visitantes ascenderán por una pasarela que rodea el monumento, pudiendo observar la piedra a escasos centímetros, incluyendo las esculturas de Hipómenes y Atalanta, los leones que tiran del carro. No se trata de una vista panorámica, es como entrar en el “taller” donde se cuida a la diosa.

La restauración: cirugía mayor al símbolo de la ciudad

La intervención en Cibeles no solo busca un cambio estético, sino que es una operación de conservación integral. El Ayuntamiento prevé que la ejecución tome alrededor de cinco meses, con trabajos pautados desde el 1 de junio hasta el 31 de octubre de 2026. El coste de adjudicación se estima en 260.000 euros, según el proyecto técnico municipal.

¿Qué se pretende llevar a cabo realmente?

Limpieza y conservación preventiva de la piedra para detener su deterioro

Revisión y consolidación de elementos estructurales del conjunto escultórico

Actividades arqueológicas y de documentación acerca del material original y las intervenciones anteriores

El enfoque institucional es claro: no se trata solo de «lavar» la fuente, sino de asegurar que la Fuente de Cibeles mantenga su esencia de cara al futuro, en un ambiente particularmente afectado por el tráfico, la contaminación y el uso intensivo del espacio urbano.

Este programa se suma a otras iniciativas de apertura del patrimonio en torno al Palacio de Cibeles, como el Mirador Madrid y las visitas a CentroCentro, que pretenden transformar el eje del Paseo del Prado y el Paisaje de la Luz en una experiencia cultural cotidiana y no exclusivamente turística.

Cibeles, de salón ilustrado a altar futbolero

Para comprender el impacto de estas visitas, resulta útil darle un vistazo al pasado. La fuente fue diseñada por el arquitecto Ventura Rodríguez en el marco de la reforma impulsada por Carlos III para embellecer el llamado Salón del Prado, que hoy en día es el eje central del Paisaje de la Luz, reconocido por la Unesco. Desde entonces, Cibeles ha evolucionado de ser un emblema de urbanismo ilustrado a erigirse como uno de los símbolos más populares de la ciudad.

A lo largo de sus 245 años de historia, la plaza ha sido testigo de todo tipo de acontecimientos: coches accidentados, bombardeos, personas trepando a la diosa en celebraciones, intentos de protegerla como si fuera un búnker, y diversas restauraciones que han ido adaptando el monumento a cada época. La fuente ha resistido guerras, cambios de régimen, reformas urbanas y transformaciones del tráfico.

Este recorrido histórico explica por qué tantas personas consideran Cibeles parte de su propia biografía. Se ha consolidado como:

Escenario de las victorias del Real Madrid , con la imagen del equipo rodeando la fuente

, con la imagen del equipo rodeando la fuente Punto de encuentro para protestas y manifestaciones políticas y sociales

Fondo constante de la vida diaria en una de las intersecciones más ajetreadas de la capital

Las visitas en la actualidad permiten observar las “heridas” que ha dejado el uso y cómo ha sido afectada por el paso del tiempo, brindando la oportunidad de entender el significado de conservar un símbolo que no está en una vitrina, sino en medio de una rotonda.

Impacto social: del selfie al respeto por el patrimonio

El programa Abierto por restauración incluye un evidente componente educativo. Que cualquier madrileño –y muchos visitantes– pueda ascender al andamio y ver cómo se trabaja sobre la piedra abre varias posibilidades:

Acercar la labor de restauración, normalmente invisible, al público general

Promover una relación más consciente con los monumentos, que vaya más allá del simple selfie y la celebración

Generar un relato sobre el valor del patrimonio en la identidad urbana de Madrid

El hecho de que las visitas sean gratuitas y guiadas transforma la experiencia en una herramienta de democratización cultural: no es necesario ser experto ni abonar una entrada elevada para comprender qué sucede cuando se «opera» un ícono de la ciudad. Al mismo tiempo, la actividad fortalece el entorno del Palacio de Cibeles como un nodo cultural, en conexión con museos y espacios del Prado.

En plena temporada alta turística, esta iniciativa también invita a reflexionar a quienes llegan a la capital: no solo se presenta la postal ideal, sino también el trabajo de conservación que se realiza detrás de escena. Un recordatorio de que los símbolos urbanos no perduran por sí solos, sino porque se invierten recursos, tiempo y cuidado en preservarlos.

Un monumento con anécdotas para rato

Aparte de la restauración, la Fuente de Cibeles atesora una recopilación de historias que la convierten casi en un personaje. Algunas curiosidades que se hacen más evidentes al observarla de cerca:

La diosa que hoy se asocia de manera automática al fútbol, originalmente nació como emblema ilustrado vinculado a la naturaleza y la fertilidad, muy alejada del blanco del Real Madrid .

. Los leones, Hipómenes y Atalanta, poseen su propia leyenda mitológica de persecución y castigo, que contrasta con la imagen festiva de las celebraciones en torno a la fuente.

En las últimas décadas, se han ensayado sistemas de protección especiales para grandes eventos, que varían desde vallas hasta estructuras casi “blindadas” para prevenir daños.

La sensación de vértigo sobre el andamio, frente a la mirada pétrea de la diosa, cambia para siempre la perspectiva desde la que se contempla la plaza: después de observarla de tan cerca, resulta difícil volver a mirarla como un simple telón de fondo urbano.

Cibeles seguirá siendo un punto de encuentro, pero este verano y otoño añade un nuevo papel: el de anfitriona de un paseo cercano por la trastienda del símbolo más fotografiado de Madrid.