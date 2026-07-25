Tudela inicia sus fiestas con calor, el ‘¡Viva España!’ y la canción del verano: ‘¡Pedro Sánchez, hijo de puta!?

De la plaza de los Fueros de Tudela a Los Ángeles y Nueva York, pasando por San Fermín, el grito contra Pedro Sánchez se repite este verano en fiestas patronales, sanfermines y hasta en la previa de la final del Mundial 2026, convertido ya en un sonido reconocible en cualquier plaza española

Miles de personas se dieron cita el viernes en la plaza de los Fueros de Tudela para dar inicio a las fiestas de Santa Ana con el tradicional chupinazo, marcado este año por el calor abrasante, las banderas de Navarra y España, y un cántico que ya no sorprende a casi nadie: «¡Pedro Sánchez, hijo de p…!», coreado por la multitud junto al ¡Que viva España! de Manolo Escobar, según recoge Navarra.com.

Lo llamativo no es que ocurriera en Tudela: es que, este verano, apenas hay plaza, feria o grada donde no haya ocurrido ya.

Y de fondo la canción del verano: "¡Pedro Sáncxhez, hijo de puta!" https://t.co/icUJSRR2l2 — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) July 25, 2026

Un inicio con eco político

La crónica del chupinazo describe un comienzo festivo donde la carga política resultó más notoria que en años anteriores: los gritos contra el presidente del Gobierno se entrelazaron con el ambiente de fiesta mientras el público aguardaba el disparo del cohete en el corazón de Tudela. Este tipo de escenas no es infrecuente en celebraciones de alta participación, pero la combinación de calor, multitud y consigna política dio a esta apertura un tono especialmente llamativo, reforzado por la presencia visible de banderas navarras y españolas desde los primeros minutos del día.

El grito de guerra de cada verano

Lo de Tudela no es un caso aislado: es la última entrada de una lista que no ha dejado de crecer desde junio. El mismo cántico marcó el arranque de los sanfermines en Pamplona, donde miles de asistentes lo corearon de forma espontánea en los primeros compases de las fiestas. Semanas después, viajó fuera de España: la afición española lo entonó en Los Ángeles, antes del choque de dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Austria, y volvió a escucharse en el MetLife Stadium de Nueva York, en la previa de la final del torneo. Ni siquiera los actos institucionales se han librado: en febrero, durante un mitin en Aragón, varios asistentes recibieron a Sánchez con el mismo grito, y el resto del público respondió con un «no estás solo» que dejó clara la sintonía del ambiente.

Ninguno de estos episodios responde a una convocatoria organizada; todos comparten, sin embargo, el mismo patrón: surge espontáneamente en cuanto se congrega una multitud, y se repite con tal regularidad que varios medios ya se refieren a él, no sin cierta ironía, como el grito de guerra de cada verano.

Programa festivo y homenajes en Tudela

Más allá del chupinazo, el programa de las fiestas de Santa Ana contempla varios homenajes en los próximos días. Según Tudela Hoy, los actos de reconocimiento culminarán el martes 28 de julio con la Peña Andatu, que desde las 19:00 horas en la calle Herrerías celebrará la Tarde de Humor «Homenaje al Sr. Tomás», una cita ya asentada en el calendario local. El dato sitúa el arranque festivo dentro de una programación mucho más amplia, en la que conviven el ruido del primer día con el recuerdo, el humor y las propuestas de las distintas peñas de la ciudad.

Lo que refleja la imagen inaugural

La escena del cohete resume bien el momento: multitud, calor, símbolos muy visibles y un mensaje político coreado a varias voces. En unas fiestas donde el protagonismo suele recaer en la música, las peñas y la convivencia, el arranque de este año estuvo marcado, una vez más, por un tono de confrontación verbal que se repitió en distintos momentos de la jornada. La escena confirma cómo ciertas celebraciones populares terminan reflejando debates que las desbordan: en Tudela, el chupinazo no solo abrió los días de fiesta, sino que dejó una instantánea de polarización, con una consigna que saltó del ámbito privado al corazón mismo del espacio público.

Da igual la ciudad, da igual la fiesta: este verano, antes de que suene la primera canción de verbena, ya ha sonado la otra, la que nadie ha compuesto pero que, de Tudela a Nueva York, todo el mundo parece saberse de memoria.