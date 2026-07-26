Sesenta vetos en ocho años: el delirante laberinto de las prohibiciones del socialista Sánchez

La escena se repite semana tras semana, casi como una liturgia: rueda de prensa, anuncio solemne y otro fragmento de la vida cotidiana que pasa a engrosar la lista de lo limitado o lo prohibido.

Según un inventario elaborado por El Español, son ya 60 las prohibiciones y restricciones instauradas desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa: 35 en vigor, 25 en distintas fases de tramitación. El país entero parece haber interiorizado una pregunta que circula ya como broma recurrente y diagnóstico a partes iguales: ¿qué nos prohibirá Sánchez esta semana?

El sentimiento ha calado tan hondo que medios como Hispanidad no dudan en describir a este Gobierno como un régimen empeñado en legislar hasta el detalle más nimio, capaz de fijar la cantidad de sal del pan y, pocos días después, cómo se abre la puerta de un coche.

El laberinto normativo comparte un rasgo: golpea directamente la vida diaria de los españoles. Desde cómo se fuma en una terraza hasta cuántas mascotas puede tener una casa, pasando por lo que un menor puede hacer en redes sociales o qué contenido para adultos puede circular cuando entra en juego la inteligencia artificial. No es solo un debate jurídico: es también cultural. ¿Hasta dónde debe llegar el Estado en su afán de proteger al ciudadano de sí mismo?

El CEO de Black Rock reconoce que la “era Woke” ha sido un experimento fallido creado por ellos. Los conspiranoicos teniendo razón una vez más. https://t.co/Gqg00kK8Zf pic.twitter.com/f6gsrDTQSH — Alberto Pugilato (@Albertopugilat) March 29, 2026

Un país de vetos: del tabaco al porno y las redes sociales

El frente más visible de esta ofensiva regulatoria es el del tabaco y el vapeo. El anteproyecto de ley que ya ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros prohíbe fumar y vapear en terrazas de bares y restaurantes, en los exteriores de centros sanitarios, educativos y sociales, en parques infantiles y áreas culturales o deportivas, en estaciones y paradas de transporte público, en conciertos y eventos al aire libre, y en vehículos de transporte con conductor. A ello se suman la prohibición de vender cigarrillos electrónicos de un solo uso, la prohibición expresa de fumar o vapear para menores de 18 años, y un endurecimiento de las restricciones a la publicidad y el patrocinio del tabaco. El cerco para fumadores y vapeadores se extiende ya por terrazas, piscinas, fiestas locales y playas turísticas de Barcelona y las Islas Baleares, donde el humo ha dejado de tolerarse incluso al aire libre.

Menores, redes sociales e inteligencia artificial

El segundo gran frente es el digital. Sánchez ha anunciado que los menores de 16 años no podrán acceder a las redes sociales, lo que obligará a las plataformas a implantar sistemas de verificación de edad. La medida incluye, además, la trazabilidad del discurso de odio en redes, responsabilidad penal para directivos tecnológicos, la tipificación como delito de la manipulación de algoritmos, y colaboración con la Fiscalía para perseguir delitos cometidos en plataformas digitales. La propia cobertura de la iniciativa admite, sin embargo, que hoy no existe tecnología capaz de garantizar esa verificación de edad de forma completamente segura, lo que deja en el aire su aplicabilidad real. Aquí choca una discrepancia de fondo: proteger a los menores en lo que se describe como un «salvaje Oeste digital» frente al temor a un modelo de control masivo de la actividad en redes.

Sexo, IA y bienestar animal: el tercer frente

El tercer bloque de controversias tiene que ver con el contenido sexual. Las normativas sobre inteligencia artificial e imágenes empiezan a prohibir la generación de deepfakes sexuales, la pornografía infantil creada con IA y otros usos considerados de alto riesgo en el ámbito sexual y de protección de menores. En paralelo, la reforma del Código Penal en materia de bienestar animal ha definido el delito de explotación sexual de animales, lo que ha dividido a la opinión pública entre quienes hablan, de forma exagerada, de una supuesta «legalización de la zoofilia», y quienes recuerdan que el maltrato sexual grave sigue castigado con penas de cárcel. La normativa animal introduce, además, nuevas obligaciones, como informar con claridad en bares y restaurantes si se admiten mascotas, lo que altera la relación habitual entre clientes y locales.

Intervencionismo, ideología… ¿y una nueva inquisición?

Las críticas a este entramado de prohibiciones se agrupan, básicamente, en tres palabras: intervencionismo, ideología y sectarismo. Artículos como el de Hispanidad describen ya un clima de «nueva inquisición» y de «Gobierno del veto», ilustrado con ejemplos tan dispares como el límite de sal en el pan o la posible multa por abrir «mal» la puerta de un coche. El eje de la crítica no es solo la acumulación de leyes, sino la sospecha de que buena parte de ellas están vagamente definidas o son difíciles de aplicar, responden más a criterios morales que técnicos, y quedan desconectadas de las prioridades económicas reales del país.

Conviene situar este fenómeno en un marco más amplio. Durante las dos últimas décadas, buena parte del debate público español ha navegado con el viento a favor de la corrección política y la agenda woke, un clima cultural que ha normalizado la idea de que casi cualquier comportamiento cotidiano —fumar, hablar, publicar, alimentarse, convivir con mascotas— puede y debe ser objeto de regulación moral desde arriba. Ese viento, sin embargo, parece empezar a amainar: cada vez son más las voces, dentro y fuera de España, que cuestionan abiertamente ese modelo de intervención permanente, y el propio inventario de prohibiciones sirve hoy a los críticos del Gobierno como argumento central para sostener que ese ciclo ya ha tocado techo.

Lo que ya cuesta dinero: multas de la vida diaria

El resultado es palpable en el día a día. Entre las conductas que ya acarrean multas considerables, tanto en casa como en espacios públicos, figuran tirar toallitas húmedas al inodoro, tener más de cinco mascotas en el hogar, fumar en terrazas y piscinas comunitarias, reservar sitio en la playa con una toalla, beber alcohol en la calle en las grandes ciudades, o dejar residuos fuera de las papeleras y no recoger los excrementos del perro. Las sanciones oscilan, según la infracción, entre los 500 y los 10.000 euros en los casos más graves. Para muchos hogares, el problema no tiene una lectura ideológica: es simplemente práctica. Un descuido con las toallitas, un cigarrillo en el lugar equivocado o un número excesivo de mascotas puede traducirse en un golpe económico serio.

La versión oficial: proteger, no prohibir

Desde el Gobierno y los sectores que lo respaldan, el relato es bien distinto: las restricciones al tabaco y al vapeo buscarían reducir la carga de enfermedad y proteger a menores y no fumadores; la regulación de redes sociales e inteligencia artificial pretendería prevenir daños psicológicos, acoso y explotación de menores en el entorno digital; y las normas sobre bienestar animal tendrían como fin frenar el abandono y el maltrato, además de ordenar la convivencia en zonas densamente pobladas. La tensión de fondo está en dónde se traza la línea entre protección legítima y paternalismo excesivo: para una parte de la población, el Estado debe intervenir ante industrias o comportamientos que generan daños evidentes; para otra, lo que se está construyendo es un régimen de vigilancia y sanción permanente.

Curiosidades de un país cada vez más reglado

En algunas ciudades no se puede transitar en bañador por la vía pública lejos de la playa.

Reservar sitio en la arena con la toalla puede conllevar sanción en ciertos municipios costeros.

Conducir en chanclas o con tacones inestables puede multarse si se considera que compromete el control del vehículo.

Perder el DNI tres veces en un año se califica como negligencia, con multas significativas.

Alimentar a animales salvajes en parques naturales o salirse de los caminos señalizados también está prohibido.

La acumulación de todas estas normas, grandes y pequeñas, dibuja una España donde cada gesto cotidiano —encender un cigarrillo, publicar un vídeo, pasear al perro, hasta tirar de la cadena— entra, tarde o temprano, en el radar del legislador. La pregunta que ya nadie formula en broma es si hay demasiadas leyes. La que de verdad inquieta es otra: qué tipo de sociedad se está construyendo, prohibición a prohibición.