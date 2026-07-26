‘La Velada del Año VI’ corona al periodista Edu Aguirre, en un evento cargado de tensión en el que volvió a ganar Grefg

La sexta edición de La Velada del Año ofreció una imagen contundente: el evento organizado por Ibai Llanos volvió a fusionar boxeo, espectáculo y una competitividad palpable en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

Edu Aguirre se impuso a Gastón Edul, mientras TheGrefg se llevaba la victoria en el combate estelar ante IlloJuan.

Pero, una vez más, el verdadero protagonista de la noche ni siquiera subió al ring: fue el propio Ibai, que sigue demostrando ser bastante más que un presentador con carisma.

Es, a estas alturas, uno de los empresarios más listos —y más rentables— del entretenimiento en español.

Edu Aguirre después de ganarle a Gastón Edul (argentino y fan de Messi): “Gracias al MEJOR JUGADOR DE LA HISTORIA, LE PESE A QUIEN LE PESE. CRISTIANO RONALDO” SIIIIIUUUUUUU!!!!!! 🐐🐐🐐🐐 pic.twitter.com/DacC3aK149 — MT2 (@madrid_total2) July 25, 2026

Un combate con lectura más allá del ring

El enfrentamiento entre Edu Aguirre y Gastón Edul se convirtió en uno de los más comentados de la jornada, por su simbolismo y por la estrecha diferencia en el marcador. Varios análisis lo presentaron como un duelo con fuerte carga mediática entre España y Argentina, dada la influencia de ambos en el panorama televisivo y deportivo de habla hispana. Los reportes confirman la victoria de Edu Aguirre por decisión dividida, con puntuaciones muy ajustadas: algunas crónicas describen un combate equilibrado, mientras otras destacan que el español mantuvo mejor ritmo en la fase final, ganándose el favor de los jueces. El choque se concertó en 74 kilos, con Gastón Edul cumpliendo el límite y Edu Aguirre superando la prueba, algo habitual en este tipo de veladas de boxeo amateur.

Espero que ahora todos que ya habéis visto la gran velada, esa donde han mostrado un excelente boxeo, un movimiento de piernas envidiable y un cardio de otro mundo, os pongáis a hacer algo útil con vuestra vida. Una buena vida no te toca de la nada, es constancia y trabajo. Si… https://t.co/sKpzHp1Xif — Ingeniero Seed Ph. (Oficial) (@IngenieroSeed) July 26, 2026

TheGrefg cierra la noche con el combate más esperado

El otro gran atractivo fue el combate principal entre IlloJuan y TheGrefg, señalado ya desde el anuncio del evento como el momento estelar de la noche. Los resúmenes posteriores confirman la victoria de TheGrefg, en una edición que fue subiendo de intensidad con cada combate. La velada incluyó en total diez enfrentamientos y reafirmó la fórmula que Ibai ha convertido en su sello: caras conocidas, cruce entre entretenimiento y deporte, y un formato capaz de retener la atención del público durante horas. Entre los nombres del cartel completo figuran La Parce, Natalia MX, Marta Díaz, Gero Arias, Angie Velasco, Lit Killah, Kidd Keo, RoRo, Plex y Fernanfloo.

#España | La Velada del Año 6, creada por el streamer español Ibai Llanos, ha vuelto a marcar un hito histórico en la creación de contenido este 25 de julio en Sevilla. ¿Cómo logra un evento de boxeo aficionado paralizar al mundo digital?

En esta infografía desglosamos el impacto… pic.twitter.com/8Ypo5RF0ZW — AhoraNews (@AhoraNewsMundo) July 26, 2026

El negocio detrás del espectáculo: cuánto factura la Velada

Las 80.000 entradas de esta sexta edición se agotaron en menos de tres horas, con precios de entre 53 y 190 euros y localidades que ya se revenden por encima de los 500. La edición de 2025 pulverizó todos los récords al alcanzar un pico de 10.886.384 espectadores simultáneos en Twitch, casi el doble que la edición anterior, y consolidó a Ibai como el creador con las cinco retransmisiones más vistas en la historia de la plataforma. Según estimaciones recogidas por distintos medios especializados, los ingresos de esa edición sumaron unos 5 millones de euros en taquilla, alrededor de 3 millones más en patrocinios de marcas como Coca-Cola, Revolut, Spotify, ALSA, InfoJobs, Grefusa o Mahou, y cerca de 1 millón adicional por suscripciones, donaciones y publicidad digital: una facturación total por encima de los 8 millones de euros. Los costes, eso sí, también son altísimos —escenario de 360 grados, cachés de artistas como Aitana, Myke Towers o Melendi, y pagos a los boxeadores de entre 30.000 y 60.000 euros por combate—, hasta el punto de que el propio Ibai ha reconocido haber puesto dinero de su bolsillo en alguna edición para cuadrar el presupuesto. Para esta sexta cita, con actuaciones de Yandel, Juanes, Bad Gyal, Anuel AA y Lucho RK con La Pantera, el presupuesto total se ha estimado en torno a los 13 millones de euros.

Un patrimonio que ya roza los 15 millones

Más allá del evento, la fortuna personal de Ibai se sitúa, según distintas fuentes especializadas, en torno a los 15 millones de euros; el propio streamer la acotó a finales de 2023 en una horquilla de entre 5 y 15 millones. Solo su vivienda en Barcelona —antes residió en la mansión que perteneció al exfutbolista Samuel Eto’o— le supuso un desembolso de unos 4 millones de euros, reformas incluidas. Sus ingresos proceden de múltiples fuentes: en Twitch, donde suma más de 19,9 millones de seguidores, disfruta de un contrato exclusivo que le reporta el 80 % de cada suscripción, frente al 70 % habitual del resto de creadores; en YouTube acumula más de 16,4 millones de suscriptores, plataforma en la que ha reforzado su presencia desde finales de 2024 al reducir sus horas de directo en favor de contenido grabado de mayor calidad; y entre TikTok, X e Instagram suma casi 50 millones de seguidores más, una audiencia multicanal que lo convierte en un escaparate irresistible para los anunciantes.

Más allá de la Velada: eSports, fútbol y hasta una sanción de la CNMC

El instinto empresarial de Ibai no se agota en el boxeo. Es cofundador, junto a Gerard Piqué, de Movistar KOI, el club de eSports que compite en la LEC europea de League of Legends, la Call of Duty League y otras disciplinas, y que en 2025 se proclamó campeón del Spring Split de la LEC tras derrotar a G2 Esports; su primer año de operación facturó más de 8 millones de euros. Dentro de la Kings League de Piqué, su equipo Porcinos FC se coronó primer campeón mundial de la Kings World Cup en 2024, con un premio de un millón de dólares, y ganó también la primera Kings Cup Europe en noviembre de 2025, clasificándose para el torneo de clubes de 2026 en Italia —una racha que contrasta con la crisis que atraviesa la propia Kings League, sacudida por un ERE y la suspensión de varias de sus competiciones—. Ibai ha sumado además Ronin FC, un equipo de fútbol 11 que debutó en 2025 en la categoría más baja del fútbol federado catalán y que ya ha logrado el ascenso para la próxima temporada.

A todo ello se suman los contratos publicitarios con marcas como Revolut —que lo nombró embajador oficial en España y ha extendido el acuerdo a México y Colombia—, Coca-Cola, Nike o Garnier. No todo ha sido tan pulido: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia le sancionó recientemente con 710 euros, reducidos a 568 por pago anticipado, por no identificar con claridad como publicidad la presencia de latas de Coca-Cola en unos vídeos promocionales de la Velada V, dentro de una campaña más amplia del regulador contra la publicidad encubierta en redes que también ha alcanzado a otros creadores. Una multa menor, casi anecdótica al lado de las cifras que mueve su negocio, pero que recuerda que ni el streamer más listo del panorama hispano está libre de la letra pequeña.

Una cita global desde Sevilla

La Cartuja se confirmó de nuevo como escaparate de proyección internacional. La organización ofreció emisión gratuita a través de Twitch, YouTube y TikTok, ampliando el alcance del evento muy por encima de los espectadores presentes en el estadio. La conversación digital acompañó cada instante del espectáculo desde el primer combate, con una audiencia dispersa entre plataformas y un seguimiento masivo en tiempo real. Combate más comentado: Edu Aguirre contra Gastón Edul. Main event: IlloJuan contra TheGrefg. Plataformas de emisión: Twitch, YouTube y TikTok. Sede: Estadio de La Cartuja de Sevilla. Cartel: diez combates, con una mezcla de streamers, periodistas y creadores de contenido.

Curiosidades de la noche

Edu Aguirre sorprendió por su nivel y presencia en el ring, según el tono de varias crónicas.

Gastón Edul llegó a la pelea como una de las figuras más reconocibles del bando argentino, en una noche cargada de orgullo nacional.

TheGrefg volvió a asumir el papel protagonista del espectáculo con su victoria final, consolidándose como una figura clave del evento.

El formato de la velada sigue evolucionando, situado en un punto intermedio entre el deporte amateur y el entretenimiento masivo.

Al cerrarse la noche en La Cartuja, la imagen que queda no es solo la de un cartel de diez combates bien resuelto: es la de un modelo de negocio que ha convertido los directos de una habitación en Bilbao en un imperio capaz de mover, edición tras edición, más dinero que no pocos clubes de fútbol profesionales. TheGrefg se llevó el combate estelar; Ibai, como de costumbre, se llevó el negocio.