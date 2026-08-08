Eclipse de Sol: cuando el cielo decidía guerras, reyes y sacrificios humanos

«El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes del gran y terrible día del Señor», advierte el profeta Joel.

Durante milenios, un eclipse solar no se contempló nunca con tranquilidad: fue objeto de temor, de obediencia religiosa y, en más de una ocasión, motivo para detener una batalla en seco.

EL MUNDO recoge en su reportaje sobre eclipses y poder cómo ese repentino oscurecimiento del día se interpretó como aviso, castigo o prueba del favor divino.

Este 12 de agosto de 2026, España volverá a vivir ese fenómeno en primera persona, con un eclipse total que cruzará la Península de oeste a este.

Tremendo tarado https://t.co/7eJVQYxdbY — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) August 8, 2026

Un fenómeno milenario que vuelve a España el 12 de agosto

Antes de repasar la historia, conviene aterrizar el dato: el próximo miércoles 12 de agosto de 2026, España será testigo de un eclipse solar total, el primero visible en gran parte de su territorio en generaciones. Según los datos recopilados por el Instituto Geográfico Nacional y distintos observatorios, la fase parcial comenzará hacia las 19:30 (hora peninsular) y la totalidad —el momento en el que la Luna cubre por completo el disco solar— cruzará el país entre las 20:27 y las 20:33, con el Sol ya bajo, cerca del horizonte. La franja de totalidad, de unos 290 kilómetros de ancho, avanzará de oeste a este atravesando capitales como La Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Palma, mientras que la mitad sur de la Península solo asistirá a un eclipse parcial. En localidades como Burgos, la duración de la fase total apenas alcanzará los 104 segundos: menos de dos minutos de oscuridad repentina en pleno atardecer de agosto.

Ese breve intervalo, hoy motivo de turismo astronómico y de gafas homologadas, fue durante milenios motivo de auténtico pavor. La historia de los eclipses es, a su vez, la historia de nuestra vulnerabilidad ante el cielo. Antes de que la astronomía pudiera explicar la alineación entre Sol, Luna y Tierra, diversas civilizaciones le daban a la oscuridad un significado político y religioso: un monarca podía estar en peligro, una contienda podía detenerse, y una comunidad entera podía entrar en pánico ante unos breves minutos de penumbra.

«El sol se convertirá en tinieblas»: lo que dice la Biblia

Pocos textos ilustran mejor ese temor milenario que las propias Escrituras. El profeta Joel anuncia, en uno de los pasajes más citados sobre el fenómeno, que «el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible de Jehová» (Joel 2:31), asociando el oscurecimiento del cielo a la inminencia del juicio divino. En el libro de Amós la advertencia es todavía más explícita: «Sucederá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que el sol se ponga al mediodía, y la tierra se oscurecerá en el día claro» (Amós 8:9), un anuncio de castigo dirigido directamente contra los pecados de Israel. Y en el Nuevo Testamento, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas describen cómo, durante la crucifixión de Jesús, «se oscureció la tierra» u «faltó la luz del sol» durante varias horas en pleno mediodía, un fenómeno que generaciones de comentaristas cristianos leyeron como una señal cósmica que acompañaba el momento más dramático de la narración evangélica. En los tres casos, la falta de luz no se interpreta como astronomía, sino como lenguaje: la oscuridad diurna como metáfora —y en la mentalidad antigua, como prueba física— del juicio, la ira o el duelo divino.

Cuando el eclipse frenó la guerra

Ese mismo temor tuvo, en más de una ocasión, consecuencias militares muy concretas. Un episodio destacado es el eclipse del 28 de mayo del 585 a.C., vinculado al enfrentamiento entre medos y lidios en las orillas del río Halys. Las crónicas antiguas —la referencia más citada es Heródoto— indican que la batalla se detuvo en seco al ver que el cielo se oscurecía de forma repentina en pleno combate. Tanto medos como lidios interpretaron el suceso como una señal tan poderosa que ambos bandos depusieron las armas y acordaron la paz poco después. Esta escena, repetida a lo largo de la historia en numerosos libros de divulgación, ilustra con claridad la poderosa simbología del eclipse: no era necesario entenderlo científicamente para sentir el suficiente temor como para dejar de matarse.

Este mismo patrón se repite en otras culturas. En muchas tradiciones ancestrales, los eclipses se consideraban presagios sobre el futuro del gobernante o el equilibrio del reino. National Geographic Historia subraya que estos fenómenos han servido como augurios, símbolos de crisis y motores de relatos sobre poder, guerra y muerte. La interpretación política del cielo era tan intensa que un fenómeno puramente astronómico podía cambiar decisiones militares, tratados y alianzas enteras.

El rey sustituto y el miedo al castigo

La parte más sombría de esta narrativa se conoce como el ritual del «rey sustituto» (šar puhi), documentado en Mesopotamia. Cuando los sabios de la corte interpretaban que un eclipse señalaba un peligro directo para el gobernante, se podía nombrar a un sustituto temporal que ocupase el trono durante unos días para cargar con el mal augurio en su lugar, mientras el rey verdadero se ocultaba bajo identidad falsa. La idea era tan simple como macabra: si el cielo exigía una víctima, era preferible que fuera otra persona, a menudo alguien de rango inferior, que llegado el momento podía ser incluso ejecutado para completar el ritual.

Ese mismo temor explica por qué, en diversas culturas, los astrónomos de corte podían pagar un precio muy alto por errar en sus predicciones. Las fuentes históricas testimonian que la incapacidad de prever un eclipse se consideraba en ocasiones una negligencia gravísima, y la tradición —no siempre verificable con precisión— sitúa algún caso de astrónomos chinos ejecutados por no haber anticipado el fenómeno. La astronomía no era únicamente ciencia: también se percibía como una herramienta de supervivencia dentro de la corte.

Simultáneamente, surgieron rituales destinados a «devolver» la luz al cielo. Toques de tambores, lanzamientos de flechas al aire, golpes en recipientes de metal y elevación de plegarias eran prácticas habituales en culturas muy distintas entre sí. La lógica detrás de ellas era sorprendentemente similar en casi todos los lugares: si algo estaba devorando el Sol, había que hacer ruido y ahuyentarlo. La mezcla de miedo y control social convirtió el eclipse en un evento tan político y religioso como colectivo.

Dragones, dioses y sangre

Cada cultura forjó su propio monstruo para explicar lo inexplicable. En China, se creía que un dragón celeste mordía al Sol durante un eclipse, de ahí el estruendo de tambores y gongs para espantarlo; en otras tradiciones, el culpable podía ser un lobo, una serpiente, o demonios y fuerzas celestiales que atacaban la luz del día. En este imaginario compartido por civilizaciones que nunca tuvieron contacto entre sí, la oscuridad diurna no se vivía como un fenómeno físico, sino como un encarnizado enfrentamiento entre el orden y el caos, disputado literalmente en el cielo.

Las respuestas de algunas sociedades podían ser todavía más drásticas, recurriendo a sacrificios para apaciguar a la divinidad ofendida o restaurar el equilibrio cósmico. La idea de que «alguien debe morir» se repite en los relatos históricos sobre eclipses, no como un simple símbolo literario, sino como ritual o medida política en sí misma. El fenómeno se convertía así en una especie de tribunal celestial ante el que ni reyes ni pueblos se sentían a salvo.

¿Provocó un eclipse el final de las grandes pirámides?

Una de las hipótesis más llamativas de los últimos años sitúa este fenómeno en el corazón mismo del Antiguo Egipto. Según recoge National Geographic Historia, un estudio del astrónomo Giulio Magli, del Politécnico de Milán, plantea que un eclipse solar total registrado el 1 de abril del año 2471 a.C. pudo influir en el final de la IV Dinastía, la era de los grandes constructores de pirámides —Esnofru, Keops, Kefrén y Micerino—. El último faraón de esa dinastía, Shepseskaf, rompió de forma abrupta con la tradición de sus antecesores y, en lugar de levantar una pirámide, mandó construir una mastaba mucho más modesta en Saqqara. En un país donde el culto solar era el eje central de la religión y la legitimidad del faraón, la desaparición repentina del Sol en pleno día pudo interpretarse como un mensaje directo de los dioses contra el propio poder real. El propio estudio reconoce, eso sí, que la cronología exacta del Reino Antiguo sigue siendo objeto de debate entre especialistas y evita presentar su conclusión como definitiva: es una hipótesis sugerente, no un hecho probado.

De mal augurio a objeto de estudio

La ciencia transformó por completo la manera de interpretar estos eventos, pero no logró borrar del todo su significado cultural. Hoy sabemos que un eclipse solar se produce cuando la Luna se sitúa exactamente entre la Tierra y el Sol, y que se puede predecir con años, incluso siglos, de antelación y una precisión de segundos. A pesar de ello, sigue despertando una respuesta casi ancestral: silencio, expectación y una atención particular que combina curiosidad científica con un poso de respeto que ninguna ecuación logra disolver del todo.

El eclipse total del 12 de agosto de 2026 cruzará España de oeste a este, con una totalidad de apenas uno o dos minutos según la localidad, mientras la mitad sur del país solo verá una fase parcial.

Un eclipse total puede durar apenas unos minutos, y sin embargo su impacto cultural se ha prolongado durante siglos, desde Mesopotamia hasta la China imperial.

Muchas lenguas antiguas relacionaron el fenómeno con el acto de «comer» o «devorar» el Sol, de ahí el ruido y los tambores para espantar al supuesto devorador.

El temor al eclipse impulsó, paradójicamente, el desarrollo de calendarios, registros astronómicos y la observación sistemática del cielo que acabaría por desmontar la propia superstición.

Aún hoy, la palabra «eclipse» conserva un halo de misterio que ni siglos de ciencia han logrado eliminar del todo: millones de personas seguirán mirando al cielo el 12 de agosto, aunque ya sepan exactamente qué va a ocurrir y a qué hora.

En ese camino que va del miedo al conocimiento, el eclipse ha dejado de dictar guerras, tronos o sacrificios. Pero cuando el próximo 12 de agosto el cielo se oscurezca sobre Zaragoza, Bilbao o Palma durante poco más de un minuto, merece la pena recordar que ese mismo gesto —levantar la vista hacia un sol que desaparece en pleno día— ha significado, según la época y el lugar, el fin de una batalla, la muerte de un rey sustituto o el augurio del juicio final. La ciencia nos ha dado la explicación; la sensación de asombro, por lo visto, la seguimos heredando intacta.