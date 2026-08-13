«El acoso puede marcarte, pero no tiene por qué definir quién serás»: Elena De Juan García habla de ‘Sin rencor’

Con apenas 21 años, Elena De Juan García ha convertido una experiencia de acoso escolar que comenzó cuando tenía 17 años en una profunda reflexión sobre la identidad, el dolor, el perdón y la condición humana. El resultado es Sin rencor, un libro que se aleja del relato puramente testimonial para intentar comprender qué hay detrás de quienes hacen daño y, sobre todo, qué consecuencias deja una experiencia así en quien la sufre.

En esta entrevista concedida a Periodista Digital, la autora habla con sinceridad sobre aquella etapa, el proceso de transformar el dolor en preguntas y el papel que tuvo la filosofía en su reconstrucción personal. Lejos de recrearse en los episodios de acoso, apuesta por mirar más allá de la herida y reflexionar sobre la identidad, la necesidad de pertenecer, la fragilidad del ego, la mirada de los demás y la capacidad de recuperar la propia libertad.

Su testimonio parte de una experiencia personal especialmente dura, pero termina convirtiéndose en un mensaje dirigido a quienes todavía atraviesan situaciones similares: pedir ayuda no es una muestra de debilidad y ninguna agresión debe tener autoridad para definir quién es una persona.

Con apenas 17 años sufrió una experiencia de acoso escolar que, por lo que cuenta, marcó profundamente su vida. ¿Qué recuerda de aquella etapa y qué fue lo más difícil de afrontar cuando estaba sucediendo?

Recuerdo perfectamente aquella etapa, sin embargo en el libro procuro no detenerme demasiado en el detalle de cada episodio, pues no me gustaría que el morbo de la anécdota terminase opacando la reflexión. Lo que más me costó afrontar fue el efecto acumulativo de todo ello: sentirme cada vez más sola y acabar interiorizando una narrativa que culpaba a la diana en lugar de a los arqueros que sostenían los arcos y lanzaban las flechas. El primer capítulo de Sin rencor, “El porqué”, nace precisamente de ese desplazamiento de la mirada con el cual dejé de preguntarme qué había en mí que explicara lo que estaba ocurriendo y empecé a preguntarme qué había detrás de quienes lo provocaban.

Hay algo especialmente llamativo en su historia: en lugar de quedarse instalada en el dolor o en el rencor, decidió intentar comprender a quienes la estaban haciendo daño. ¿De dónde salió esa necesidad de entender a quienes la atacaban?

Siempre digo que sentir rencor tras una agresión es normal y, hasta cierto punto, necesario. Es también un acto de dignidad hacia uno mismo, pues cuesta imaginar que alguien pueda responder a alguien que deliberadamente le está haciendo daño con una sonrisa. Casi parecería una renuncia al propio respeto. No obstante, pienso, como Nietzsche, que el rencor termina convirtiéndose en un vínculo que nos mantiene atados a aquello que queremos dejar atrás. Así, poco a poco fui perdonándolos a todos y abandonando el rencor, y en ese proceso, que estuvo acompañado de mucha reflexión, entendí algo que concluyo en el libro: «Nadie que se sepa gozosamente pleno necesita nunca rebajar al otro para sostenerse». Empecé así a comprender, que no a justificar, las acciones de mis acosadores.

Con 17 años, mientras otros jóvenes intentan simplemente olvidar una experiencia traumática, usted decidió convertirla en una reflexión filosófica. ¿En qué momento pensó: “Tengo que escribir sobre esto”?

Olvidar algo nunca hará que se vuelva más comprensible. Todo lo que vivimos forma parte de quienes somos y, de algún modo, nos construye. A veces son experiencias felices y luminosas; otras, lamentablemente, experiencias muy dolorosas que preferiríamos no haber tenido. Pero es precisamente en la dificultad donde se labran las lecciones que más profundamente nos transforman.

No volvería atrás por nada del mundo, ni desearía que nadie tuviera que pasar por algo así, pero la herida que aquella experiencia me dejó, aunque ya no sangre, forma parte de mí. Algunas de las reflexiones que planteo en el libro nacieron directamente del acoso que sufrí; otras quizá ya las intuía, pero vivir de cerca lo que la falta de afecto, pertenencia o seguridad puede llegar a provocar en una persona hizo que las comprendiera de otra manera. Y por eso también sentí que debía compartirlas.

Creo que todos, inevitablemente, atravesamos situaciones difíciles a lo largo de nuestra vida y que, con el tiempo, muchos acabamos pronunciando una frase que de tanto escucharla casi se ha convertido en un cliché: «Si no hubiera vivido esto, no sería la persona que soy hoy». Yo misma terminé diciéndola, y si realmente era cierto que aquello me había convertido en quien soy, quería entender cómo. ¿Qué había cambiado en mí? ¿Qué había dejado aquella traumática experiencia en mi manera de mirar a los demás y a mí misma? ¿Qué parte de quien soy hoy nace de lo que en un pasado me hizo daño?

El libro lo escribió con apenas 21 años. ¿Cómo se atreve una persona tan joven a enfrentarse a un tema tan complejo y tan íntimo, y además hacerlo desde la filosofía?

Empecé a escribirlo con 17 años, pero al principio era solamente un diario que me permitía desahogarme y poner en palabras lo que me estaba ocurriendo. Empero, a medida que volvía sobre esas páginas y releía lo que había escrito, no me reconocía en mis pensamientos porque, como comentaba anteriormente, había ido soltando el rencor. Lo que entonces era dolor había empezado a convertirse en preguntas y, casi sin darme cuenta, había ido desplazando el foco porque ya no me interesaba únicamente contar qué me habían hecho; quería comprender qué había detrás y qué había cambiado en mí a raíz de vivirlo. Así empezó a tomar forma Sin rencor.

La filosofía siempre me ha gustado mucho y, al encontrarme ante preguntas que yo sola no podía responder, comencé a apoyarme en autores que habían reflexionado sobre cuestiones que, aunque hubieran sido formuladas en otros tiempos y contextos, seguían teniendo mucha relevancia en lo que yo estaba intentando comprender. Creo que ser joven no impide hacerse preguntas profundas; lo que cambia con los años es la cantidad de experiencias desde las que podemos intentar responderlas.

Durante aquel último curso de instituto tuvo que convivir diariamente con personas que habían sido compañeros e incluso amigos. ¿Cómo se consigue entrar cada mañana en un lugar donde uno sabe que puede ser rechazado o humillado?

Efectivamente, cuando eres víctima de acoso escolar, no piensas demasiado en cómo afrontar la situación a largo plazo; te enfocas en superar cada día. Acabas aprendiendo a estar alerta, a anticipar determinadas situaciones y a resistir hasta que llega el momento de volver a casa. En mi caso, tuve la suerte de contar con mi familia y con un par de amigas que estuvieron muy cerca de mí y me dieron mucha fuerza. No podían evitar lo que estaba ocurriendo, pero su presencia fue un constante recordatorio de que aquello no era todo mi mundo y que, fuera de esa realidad que a veces parecía ocuparlo todo, había personas que me querían y me veían de otra manera.

¿Hubo algún momento concreto durante aquella experiencia en el que pensó que no podía más, o que aquello iba a marcarla para siempre?

En el libro hago referencia, aunque de manera deliberadamente breve, a algunas de las cosas que ocurrían. Podría detenerme mucho más en ellas, pero desde el principio tuve claro que no quería que la narración de lo que sufrí eclipsara la reflexión que, para mí, tiene mucho más valor. Hubo momentos, por supuesto, en los que pensé que aquello no iba a terminar nunca. Cuando estás dentro de una situación así, el presente adquiere unas dimensiones enormes y cuesta imaginar quién serás cuando todo haya quedado atrás, y si “quedará atrás” algún día siquiera.

Tenía muy claro que el acoso que sufría me estaba marcando profundamente, y también que llevaría esa marca siempre. Pero marcar no equivale a determinar. El acoso que sufrí en la escuela forma parte de la persona que soy y de algunas lecciones que he aprendido, pero el protagonismo que una experiencia traumática adquiere en la historia de cada uno lo decide uno mismo.

Su historia habla también de la fragilidad del ego y de los mecanismos del desprecio. ¿Qué descubrió sobre el ser humano al intentar comprender por qué alguien puede llegar a hacer daño deliberadamente a otra persona?

Descubrí que, muchas veces, detrás del desprecio hay una búsqueda equivocada de plenitud. Hay personas que necesitan sentirse superiores, aceptadas, poderosas o simplemente a salvo de sus propias carencias, y encuentran en la humillación del otro una forma de sentirse un poco más completas. Pero es una plenitud que nace de la inseguridad y que, por tanto, nunca puede ser verdadera, pues su sostenimiento requiere que alguien permanezca por debajo.

A veces podemos llegar a herir a otros intentando llenar vacíos que no somos conscientes que llevamos dentro. Creemos estar proyectando nuestra fuerza hacia fuera cuando, en realidad, estamos revelando nuestra carencia. Así entendí lo que al principio comentaba que es una de las mayores lecciones que destaco en el libro: que «nadie que se sepa gozosamente pleno necesita nunca rebajar al otro para sostenerse».

El perdón ocupa un lugar importante en su proceso. ¿Perdonar a quienes nos han hecho daño significa olvidar lo sucedido, o precisamente recordar lo ocurrido de otra manera?

Perdonar a quienes nos han hecho daño no significa olvidar lo sucedido, porque olvidar no siempre está en nuestra mano. El perdón es un acto de amor hacia nosotros mismos y, afortunadamente, sí está en nuestras manos. Efectivamente se trata de un proceso en el que aprendemos a recordar de otra manera: aceptando lo ocurrido, reconociendo la herida y, al mismo tiempo, impidiendo que dicte quiénes somos. La cicatriz permanece, pero si no se sana bien puede terminar supurando permanentemente. El perdón no borra la memoria ni absuelve la injusticia; reordena el lugar que esta ocupa en nuestra vida y le arrebata el poder que todavía ejerce sobre nosotros.

Durante mucho tiempo pensé que mi liberación dependía de que quienes me habían hecho daño se disculparan. Lo cierto es que no necesitamos que alguien nos pida perdón para poder perdonar. Hay una parte de esa libertad que solo puede producirse dentro de uno mismo, en la decisión de no permitir que lo sufrido en el pasado gobierne nuestro presente.

Muchas víctimas de acoso pueden sentir que hay algo defectuoso en ellas, que son diferentes o que incluso merecen lo que les está ocurriendo. ¿Qué le diría hoy Elena, con 21 años y con todo lo aprendido, a aquella chica de 17 años que estaba sufriendo?

Le diría que no había nada en ella que justificara lo que estaba viviendo. Y hoy se lo diría también a cualquier persona que esté sufriendo acoso: que no confunda el trato que está recibiendo con el valor que tiene. Cuando estás pasando por una situación así es muy difícil verlo, porque la mirada de los demás acaba infiltrándose en la que tienes sobre ti. Poco a poco empiezas a preguntarte qué hay de malo en ti, qué estás haciendo para provocar aquello, y llega un momento en que corres el riesgo de convertir la acusación de otros en tu propia voz. Por eso le diría que no había nada defectuoso en su manera de ser por el hecho de no encajar en las expectativas de quienes la rodeaban. Y, sobre todo, que no confundiera estar siendo herida con ser débil. Hay que tener mucha fuerza para atravesar determinados lugares sin dejar de ser uno mismo.

También le diría que el acoso la marcará, pero no la definirá. El daño deja huella, y no creo que debamos mentir diciendo que todo se supera sin consecuencias. Pero una huella no es una identidad y una herida no es un destino. Lo que otros hacen contigo puede cambiarte, dolerte y acompañarte durante mucho tiempo, pero no tiene por qué decidir quién serás.

¿Qué papel tuvo la filosofía en su proceso de reconstrucción personal? ¿Fue una herramienta para comprender el mundo o también una manera de comprenderse a usted misma?

La filosofía siempre me ha interesado y, en este proceso, fue una gran herramienta porque muchas de las cuestiones que trato en el libro (la identidad, la pertenencia, la necesidad de seguridad, la mirada de los demás o el perdón, por ejemplo) son cuestiones sobre las cuales el ser humano lleva siglos reflexionando.

Tendemos a pensar que somos más distintos de lo que realmente somos. Encontrar mis propias inquietudes en el pensamiento de filósofos de épocas muy diferentes me permitió apoyarme en siglos de reflexión y poner esas ideas en diálogo con mi propia perspectiva.

Intentaba así descifrar los mecanismos que hay detrás de nuestra forma de pensar, de relacionarnos y de comportarnos.

Ha convertido una experiencia dolorosa y profundamente personal en un libro que puede servir de apoyo a otras personas. ¿Le daba miedo exponerse, contar sus vivencias y volver a abrir heridas al escribirlo?

Abrirse y poner palabras sobre experiencias que te han causado tanto dolor implica cierta exposición, pues consiste en dejar que otros entren en lugares de tu vida que durante mucho tiempo fueron solo tuyos y aceptar que, una vez escrito, aquello que te pertenece también puede ser mirado desde fuera. Si bien publicarlo quizá me imponía un poco, creo, como escribo en Sin rencor, que «si alguien, entre sus líneas, se reconoce en la complejidad del existir, si encuentra en ellas un faro que ilumine sus dudas o una pausa para su fatiga, entonces esta historia habrá cumplido su propósito». Para mí, el valor de compartir las lecciones de vida que he aprendido es mucho mayor que el riesgo que comportaba hacerlo.

Si alguien que está sufriendo acoso escolar lee su libro y solo puede quedarse con una idea, ¿qué le gustaría que se llevara de estas páginas?

A diferencia de lo que me aconsejaban a mí en la escuela, no le diría que ignore lo que está viviendo o que simplemente espere a que pase. Le diría que busque ayuda, que lo cuente y que no tenga vergüenza de necesitarla. Pedir ayuda no te hace menos fuerte; significa que has entendido que no tienes por qué enfrentarte solo a algo que nunca debiste estar obligado a soportar.

Y si pudiera pedirle que se quedara con una sola idea de Sin rencor, sería esta: no permitas que tus agresores te definan. El acoso puede llegar a deformar el espejo en el que uno se mira hasta hacernos creer que somos aquello que otros ven en nosotros. Pero ninguna mirada ajena tiene autoridad sobre nuestra identidad. Hay una parte de ti que la agresión nunca logrará alcanzar. Quizá esté todavía por descubrirse, pero protégela. Aférrate a ella.

Porque llegará un momento en que dejarás de preguntarte qué había de malo en ti y empezarás a descubrir que tu historia era mucho más grande que lo que otros trataron de hacerte creer.