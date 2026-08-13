Tradición, música y actividades para toda la familia protagonizan las Fiestas de Jesús

Durante cuatro semanas, entre finales de agosto y septiembre, la parroquia de Jesús se convierte en el epicentro de la cultura popular ibicenca. Lo que comienza como un homenaje a la patrona local se transforma en una inmersión total en las raíces del municipio, donde conviven lo religioso y lo lúdico, lo tradicional y lo contemporáneo.lavozdeibiza+3

Un calendario que une deporte, cultura y comunidad

Los festejos arrancan con el pie activo: caminatas populares hacia s’Estanyol, competiciones de tiro al plato y rutas que ponen en valor el entorno natural de la parroquia. Paralelamente, talleres artesanales, juegos infantiles y la emblemática pisada de la uva acercan a vecinos y visitantes a los oficios y costumbres que han definido históricamente la vida rural de Ibiza.diariodeibiza+3

La gastronomía también tiene su espacio con paellas solidarias, comidas comunitarias y propuestas que refuerzan el carácter inclusivo de las fiestas.

El corazón de la celebración: 7 y 8 de septiembre

La Natividad de la Virgen María marca el punto culminante del programa. La jornada del 8 de septiembre se abre con un pasacalles matinal, seguido de la misa solemne presidida por el obispo de Ibiza y la procesión tradicional. El baile payés, el desfile de carros y motos clásicas, y la Ofrenda de Frutos —uno de los rituales más identitarios de la parroquia— completan una jornada donde lo sagrado y lo popular se entrelazan.lavozdeibiza+2

Por la noche, la plaza de Jesús se convierte en escenario musical con la Banda Municipal de Santa Eulària des Riu y actuaciones de grupos locales y tributos que atraen a público de todas las generaciones.lavozdeibiza+1

Cierre festivo con sello sostenible

Las actividades se extienden hasta finales de septiembre con nuevas propuestas culturales, eventos deportivos y espectáculos folclóricos que ponen el broche final a un mes de celebración. Este programa forma parte de la estrategia turística de Santa Eulària des Riu, orientada a un modelo sostenible, familiar y profundamente conectado con las raíces del lugar.lavozdeibiza+2

En un mundo donde la globalización tiende a homogeneizar las celebraciones, las Fiestas de Jesús se erigen como un recordatorio de que la identidad mediterránea sigue viva, se transmite y se reinventa con cada edición