Japón se rinde al compás de Najarro: un ‘Bolero’ español con alma canaria

Antonio Najarro presenta en Japón su nueva creación, ‘Bolero’, una pieza coreográfica que toma como columna sonora el célebre ‘Boléro’ de Maurice Ravel, estrenado en 1928 en la Ópera Garnier de París. La obra marca el debut mundial del montaje y abre una gira que recorrerá tres ciudades japonesas entre el 22 y el 30 de agosto: Kawaguchi (22), Nagoya (25) y Tokio (28, 29 y 30). El impulso de la danza española en el país es tan fuerte que se espera el lleno en todas las funciones.

Sonido español con acento canario

La gran novedad de esta versión es la incorporación de las chácaras, un instrumento de percusión tradicional de La Gomera, que dialoga con las castañuelas y subraya el crescendo implacable de la música. La banda sonora corresponde a una grabación de la Orquesta Filarmónica de Praga, que mantiene el ritmo y el tempo invariables del original, con su característico ostinato en do mayor. Con este recurso, Najarro refuerza la identidad sonora de la pieza y abre un puente entre la tradición canaria y el lenguaje de la danza española contemporánea.

Escena, elenco y dirección

La coreografía, la dirección escénica y el diseño de vestuario son obra de Antonio Najarro, con África Paniagua como asistente de dirección artística. En el reparto figuran como los solistas María Fernández, Daniel Ramos y Ethan Soriano, acompañados por un cuerpo de baile de once intérpretes: Lucía Cardeñoso, Carmen Díez, Cristina Carnero, Alejandra de Castro, Marina Bravo, Celia Ñacle, David Acero, Álvaro Brito, Álvaro Madrid, Javier Moreno y Diego Olmer. Najarro describe la pieza como un trabajo de gran exigencia técnica, preciso y energético, pensado para conectar con el público desde la emoción.lagenda

Programa doble y próxima temporada

El ciclo japonés se completa con ‘Alento’, uno de los títulos más emblemáticos de la compañía, con música en dirección de Fernando Egozcue y vestuario de Oteyza, que recorre los principales estilos de la danza española con un enfoque plural e internacional. Tras Japón, ‘Bolero’ formará parte del próximo espectáculo que la Compañía Antonio Najarro presentará en España la siguiente temporada.lagenda

Más giras y homenajes en curso

Paralelamente, la compañía continúa con la gira orquestal de ‘Les Ballets Espagnols de La Argentina’, que ya ha pasado por el Festival de Granada y el Auditorio de Tenerife y tiene previstas paradas en Valencia (23–24 de octubre), Madrid (10–13 de diciembre) y Sevilla (30 de enero de 2027). El montaje recupera dos ballets históricos de Antonia Mercé ‘La Argentina’ —’Juerga’ (Julián Bautista) y ‘Triana’ (Isaac Albéniz)—, además de ‘Sonatina’ (Ernesto Halffter), con vestuario de Yaiza Pinillos inspirado en los diseños originales de Néstor de la Torre y Manuel Fontanals.lagenda

Presencia internacional y palmarés reciente

La compañía mantiene una intensa actividad en Asia y Europa: ‘Querencia’ reunió a más de 5.600 espectadores en mayo en Pekín y Shanghái, y agotó localidades en abril en el Teatro Alexandrinsky de San Petersburgo, además de llenar teatros en Francia. En el ámbito olímpico, la coreografía ‘The Matador and The Bull’ de Najarro obtuvo la medalla de plata en patinaje artístico sobre hielo en los Juegos de Invierno Milán–Cortina, sumándose a otros títulos mundiales y olímpicos en danza sobre hielo con su firma.