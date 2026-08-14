María Díaz de la Cebosa: la filántropa española del legado Kennedy en derechos humanos

Aunque su nombre aparece vinculado a CIS University -institución estadounidense con sede en Madrid desde 1981 y que preside desde finales de los noventa—, el alcance de su labor se extiende a través de múltiples organizaciones: la International Studies Foundation, la ONG Cruzada por los Niños y el Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center Spain.

Bajo su dirección, estas entidades han permitido que millas de jóvenes accedan a becas, intercambios internacionales y programas de formación en derechos humanos que, de otro modo, habrían permanecido fuera de su alcance.

Educación con propósito: formar ciudadanos, no solo profesionales

El núcleo de su filosofía es tan simple como revolucionario: educar no significa únicamente preparar para el mercado laboral, sino cultivar personas conscientes de su responsabilidad hacia el bien común.

Esa visión ha dado lugar a iniciativas que integran rigor académico con servicio social, diálogo intercultural y sensibilización en derechos humanos, transformando a la universidad en un agente activo de cambio.

El Programa Camino de Santiago: diplomacia educativa en acción

Una de las iniciativas más emblemáticas es el Programa Camino de Santiago, lanzado en 2017. Cada año, reúne a estudiantes de España, Estados Unidos, Puerto Rico y otras naciones para recorrer juntos la ruta jacobea.

Muchos participantes provienen de contextos vulnerables o con recursos escasos. Durante días de convivencia, esfuerzo físico y reflexión compartida, descubren que la diversidad no es un obstáculo, sino una fuente de enriquecimiento mutuo y liderazgo responsable.

El proyecto ha sido reconocido con los Travelers Awards en FITUR, destacando su capacidad para utilizar el patrimonio cultural como herramienta de integración y cooperación internacional.

Reconocimientos transatlánticos

Su contribución al entendimiento entre España y Estados Unidos ha sido valorada en ambos lados del Atlántico. En Miami recibió distinciones institucionales por su papel en la promoción educativa y cultural entre las dos orillas.

Asimismo, su liderazgo en el Programa Camino de Santiago fue premiado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, consolidando el proyecto como referente de diplomacia educativa.

El legado Kennedy en España: una alianza estratégica

La creación del Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy España marcó un nuevo horizonte en su trayectoria filantrópica. Desde su fundación, Díaz de la Cebosa preside esta organización dedicada a mantener vivo el legado moral de Robert F. Kennedy y Ethel Kennedy mediante programas educativos, actividades culturales y campañas de sensibilización.

Bajo su dirección, miles de estudiantes y docentes españoles han participado en iniciativas como Speak Truth to Power , un programa internacional que fomenta el pensamiento crítico y acerca a los jóvenes a testimonios reales de defensores de derechos humanos.

Kerry Kennedy y la conexión con la familia Kennedy

Su estrecha colaboración con Kerry Kennedy, presidenta mundial de RFK Human Rights e hija del senador Robert Kennedy, ha fortalecido los lazos entre España y la histórica familia estadounidense.

Juntas han impulsado conferencias, encuentros institucionales y proyectos educativos de alcance global, posicionando a España como uno de los referentes europeos en la difusión del legado humanista de los Kennedy.

Cultura como herramienta de transformación social

Convencida de que el arte puede despertar conciencias, ha promovido iniciativas que vinculan la creación artística y el compromiso social. Entre ellas destaca la obra teatral Voces desde la oscuridad , escrita por el dramaturgo chileno Ariel Dorfman y basada en el libro de Kerry Kennedy, que recoge testimonios reales de activistas de derechos humanos de todo el mundo.

También ha facilitado encuentros con figuras internacionales del ámbito cultural y humanitario, acercando al público español a trayectorias que trascienden el éxito profesional para convertirse en ejemplos de resiliencia y compromiso cívico.

Un impacto que se mide en oportunidades

Quienes conocen su trabajo coinciden: el verdadero legado de la Dra. Díaz de la Cebosa no está en los cargos que ocupa ni en los premios que recibe, sino en la red de oportunidades que ha construido para millas de personas.

Jóvenes que han estudiado en el extranjero, docentes formados en derechos humanos, estudiantes que han descubierto el valor de la diversidad y familias que han encontrado nuevas perspectivas de futuro son el reflejo de una filantropía basada en la acción constante.

Un modelo de liderazgo para tiempos de incertidumbre.

En una época en la que la cultura debe tender puentes y la educación recuperar su dimensión humanista, la figura de la Dra. María Díaz de la Cebosa representa un modelo singular de liderazgo.

Un liderazgo que entiende que el conocimiento solo adquiere pleno sentido cuando se pone al servicio de los demás, y que la cooperación entre España y Estados Unidos puede seguir generando proyectos capaces de cambiar vidas.