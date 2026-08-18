Muere Juan Tamariz, el mago de lo imposible

España ha perdido a uno de sus hijos más universales. Juan Tamariz, el mago que enseñó a varias generaciones a mirar las barajas con otros ojos, falleció la madrugada del martes 18 de agosto en el Hospital Clínico San Carlos, a los 83 años, rodeado de su familia y en paz.

Su hija Ana, también ilusionista y directora de una escuela de magia en la capital, confirmó la noticia en Instagram con un mensaje cargado de cariño y gratitud:

“Con inmensa tristeza, hoy me despido de mi padre, Juan Tamariz, una persona increíble, muy querida y admirada por todos”.

En su despedida, Ana agradeció “todo el amor que me dio y todo el amor a la magia que nos regaló”, y recordó a quienes le acompañaron hasta el final, desde la residencia Ballesol hasta el personal del Clínico y Cruz Roja.

Moisés Rodríguez, representante de la familia, precisó que Tamariz “se despidió de este mundo sin sufrir y, como fue siempre su seña de identidad, sonriendo y en paz”. La capilla de despedida está prevista para este jueves 19 en el Tanatorio de San Isidro.

Del “chan-ta-ta-chán” a la teoría del engaño

Durante décadas, millones de españoles reconocieron antes su gesto de tocar un violín imaginario y su grito de “¡chan-ta-ta-chán!” que cualquier explicación del truco. Tamariz convirtió la magia en algo cercano, divertido y popular gracias a programas como Un, dos, tres… , Por arte de magia o Magia Potagia , donde su personaje excéntrico y de pelo revuelto se hizo inolvidable.

Pero reducirlo a ese rostro televisivo sería ignorar al maestro que transformó la cartomagia contemporánea. Campeón mundial de cartomagia en 1973 en el Congreso de París con su célebre “Número de París”, Tamariz elevó la magia de cerca a categoría de arte mayor, combinando una ejecución matemáticamente precisa con una apariencia de total improvisación.

Su verdadera revolución fue teórica: desarrolló conceptos como la “pista falsa” o la ordenación mnemotécnica de la baraja, y escribió tratados —como La vía mágica— que siguen estudiándose en escuelas de ilusionismo de todo el mundo. Para él, la magia no era solo aprender trucos, sino diseñar experiencias: importaban la psicología del espectador, el ritmo, la construcción del efecto y lograr que el público viviera lo imposible como real.

Una vida entre física, cine y naipes

Juan Manuel Tamariz-Martel Negrón nació en Madrid el 18 de octubre de 1942. Su fascinación por la magia apareció casi en la infancia —algunas fuentes apuntan a los cuatro o cinco años— y pronto se convirtió en el centro de su vida, aunque su trayectoria podría haber tomado otros rumbos.

Estudió Ciencias Físicas y llegó a ingresar en la Escuela Oficial de Cine, donde dirigió dos cortometrajes: Muerte SA (1967) y El espíritu (1969). Sin embargo, el ilusionismo terminó imponiéndose. Encontró en Arturo de Ascanio, gran figura española de la cartomagia, a uno de sus principales maestros y referentes, una formación decisiva para su concepción del arte del engaño.

Su consagración internacional llegó en 1973, cuando apenas superaba los treinta años, y desde entonces se convirtió en una referencia mundial, no solo como artista, sino como docente y cofundador de la Escuela Mágica de Madrid, hoy dirigida por su hija Ana.

El legado de un genio amable

Con Tamariz se marcha un personaje reconocible de la cultura popular española, pero también una figura cuya dimensión real fue mucho mayor que la que mostró la televisión. Dejó una obra que sigue marcando a generaciones de magos en todo el mundo y una manera propia de entender la magia: como un diálogo entre técnica, psicología y emoción.

Su recuerdo, como dijo Ana, “y su inconmensurable obra estarán siempre con nosotros”