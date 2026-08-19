La imagen de Ceuta desbordada por miles de personas procedentes de Marruecos se ha convertido en el núcleo de la polémica en torno a la migración, derechos humanos y seguridad en la frontera sur de España. En este entorno convulso, la ONG No Name Kitchen ha cobrado especial protagonismo, siendo señalada por algunos como responsable de la “invasión” y defendida por otros como una de las pocas organizaciones que está brindando agua, comida y asistencia legal a quienes se encuentran durmiendo en las calles, tal y como informa La Gaceta de la Iberosfera en su reportaje La ONG que logró impedir las devoluciones en caliente….

El estallido de la crisis migratoria a finales de julio ha llevado a Ceuta a estar al borde de su capacidad de acogida. Miles de individuos se encuentran en circunstancias de extrema vulnerabilidad, incluidos cientos de menores no acompañados, mientras la ciudad se fractura entre la solidaridad y el miedo. En este marco, titulares alarmantes y afirmaciones que aluden a “invasores”, “invasión” o “oleada de violaciones cometidas por inmigrantes ilegales” chocan con hechos que revelan una situación mucho más matizada y, sobre todo, más precaria para los migrantes.

ONG en el punto de mira: asistencia y denuncias de abusos

Entidades como No Name Kitchen, Asociación Elín y otras organizaciones que están sobre el terreno han denunciado el trato inhumano que reciben muchos migrantes, citando la falta de acceso a agua, comida y espacios seguros, además de incidentes de violencia en las devoluciones a Marruecos. Estas ONG argumentan que existe una “voluntad política” que prioriza la expulsión en lugar de la acogida, criticando las acciones que consideran devoluciones forzosas y perfiles raciales al buscar personas en las calles de la ciudad.

Los datos más recientes son preocupantes:

La Delegación del Gobierno estima que alrededor de 2.500 personas siguen en Ceuta tras las llegadas masivas del 30 de julio.

tras las llegadas masivas del 30 de julio. El presidente de la ciudad ha elevado esta cifra a entre 8.000 y 9.000 migrantes.

Se han registrado más de 1.500 menores no acompañados, con recursos colapsados y plazas que superan en más del 3.000% la capacidad habitual.

Mientras tanto, organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional han solicitado al Gobierno español explicaciones por posibles devoluciones sumarias e ilegales, así como por la ausencia de garantías procesales para quienes solicitan asilo o son menores, recordando la responsabilidad de evitar expulsiones colectivas y proporcionar asistencia jurídica y protección efectiva.

Violencia sexual: lo que dicen los datos, lejos del relato de “oleada”

Junto a los debates sobre ONG y devoluciones, varios medios han documentado un aumento en las denuncias de agresiones sexuales en el contexto de la crisis migratoria en Ceuta, siendo las víctimas mayoritariamente menores migrantes marroquíes recién llegados.

Los datos verificados indican que:

Al menos cinco niñas menores de 14 años han sido atendidas en el Hospital Universitario de Ceuta por sospechas de violaciones, todas ellas migrantes que llegaron durante la gran entrada desde Marruecos .

por sospechas de violaciones, todas ellas migrantes que llegaron durante la gran entrada desde . Seis denuncias de agresiones sexuales a menores marroquíes han sido registradas por la Policía Nacional, aplicándose los protocolos médicos pertinentes aunque sin ingresos en UCI.

Tres ciudadanos marroquíes han sido detenidos por supuestas agresiones sexuales a menores migrantes, de los cuales dos se encuentran en prisión provisional y uno tiene una orden de expulsión.

Al menos seis presuntas agresiones sexuales están siendo investigadas en los juzgados de Ceuta, con víctimas adolescentes y menores, así como presuntos agresores también migrantes.

Estos datos reflejan una realidad grave, pero específica: no se trata de una “oleada” indiscriminada de violaciones contra mujeres ceutíes por parte de “invasores”, sino de un conjunto de casos de violencia sexual que afectan principalmente a niñas y adolescentes migrantes, que ya se hallan en condiciones de enorme vulnerabilidad, y que están siendo analizados individualmente por las autoridades. Algunas informaciones también apuntan a una denuncia de allanamiento y agresión sexual a una mujer ceutí, aunque las autoridades subrayan la importancia de ser cautos y de llevar a cabo indagaciones individualizadas para esclarecer los hechos.

Mientras tanto, en varios barrios de Ceuta predomina una “sensación de inseguridad”. Los vecinos se organizan y realizan controles improvisados, mencionando enfrentamientos ocasionales o incidentes con algunos recién llegados. En contraposición, hay quienes continúan abriendo sus hogares para acoger a menores, brindándoles un colchón y algo de comer.

Política, negocio del alojamiento y el ruido sobre Soros

La tensión política se ve exacerbada por la controversia en torno a la gestión de los menores migrantes y los contratos públicos relacionados con su alojamiento. Medios nacionales han publicado información sobre altos pagos a centros privados que acogen a menores, generando acusaciones de conflictos de interés vinculados a familiares de figuras políticas. Sin embargo, los datos concretos—como la cifra de “8.000 euros diarios por 50 menas” atribuida a una alcaldesa de ERC—requieren un contraste meticuloso con documentos oficiales y no están del todo cubiertos en la mayoría de los medios generalistas, lo que merece ser contemplado con cuidado.

Paralelamente, el reportaje de La Gaceta de la Iberosfera ha centrado la atención en la financiación de No Name Kitchen, afirmando que recibe apoyo económico de estructuras asociadas a George Soros. Este tipo de vinculación, común en las narrativas críticas hacia las ONG migratorias, no se encuentra de manera verificable en los informes de grandes medios internacionales consultados recientemente, que enfocan más en la asistencia sobre el terreno y en las denuncias de devoluciones forzosas. Aunque el debate sobre la financiación de las ONG existe, el impacto real de esta financiación en la dinámica de la crisis migratoria parece ser más simbólico y político que operativo en la respuesta inmediata en las calles.

Ceuta al límite: datos clave y un clima de tensión

Para entender el contexto sin distracciones, es útil considerar algunas cifras y elementos objetivos:

Personas llegadas desde Marruecos en un período de 48 horas: entre 72.000 y 80.000, según diversas estimaciones.

en un período de 48 horas: entre 72.000 y 80.000, según diversas estimaciones. Retornos a Marruecos : cerca de 70.000, en su mayoría presentados como “voluntarios” por el Gobierno, aunque ONG y organizaciones de derechos humanos ponen en duda que no haya coacciones.

: cerca de 70.000, en su mayoría presentados como “voluntarios” por el Gobierno, aunque ONG y organizaciones de derechos humanos ponen en duda que no haya coacciones. Menores no acompañados identificados: entre 1.342 y 1.527, según diferentes fuentes oficiales.

Menores bajo tutela formal de la Ciudad Autónoma: al menos 862, con una capacidad sobredimensionada respecto a la infraestructura anterior y centros reabiertos de urgencia.

Denuncias de violencia sexual a menores migrantes: al menos seis registradas, más de una decena de casos compatibles atendidos en urgencias, según información de fuentes sanitarias.

Esta combinación de cifras explica por qué Ceuta se encuentra “al límite”: recursos sanitarios y sociales desbordados, personal exhausto, ONG operando en la calle y una población local que oscila entre la empatía y la intranquilidad. Todo ello, en un entorno donde la desinformación y los relatos simplificados—que convierten en “invasores” a personas que huyen de la violencia doméstica, matrimonios forzados o la falta de oportunidades—impactan directamente en la convivencia cotidiana.

Curiosidades incómodas de una frontera que habla de cultura, miedo y solidaridad

En medio de este clima tenso, hay aspectos que configuran un panorama humano más matizado: