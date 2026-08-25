Cinco regiones españolas se hartan de pamplinas progres y cancelan las clases de árabe e Islam para el próximo curso

El programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) se sitúa en el inicio de este curso en el centro de un conflicto que mezcla educación, identidad y estrategia política, tal y como expone El Debate en su análisis sobre cinco comunidades dicen adiós a las clases de árabe y cultura marroquí en este nuevo curso.

Lo que comenzó como una oferta destinada a los hijos de inmigrantes marroquíes ha evolucionado hasta convertirse en uno de los estandartes de la denominada «guerra cultural» en los centros educativos.

El PLACM, que cuenta con el respaldo del Ministerio de Educación español y de la Fundación Hassan II del Gobierno marroquí, se estableció hace años como una opción voluntaria en escuelas e institutos, principalmente en las etapas de primaria y secundaria. Las clases, que se llevan a cabo fuera del horario lectivo, son gratuitas para las familias. Además, el profesorado es seleccionado por las autoridades marroquíes, en coordinación con las españolas. En el curso pasado, el programa estaba presente en cientos de centros de hasta doce comunidades autónomas, destacando especialmente en regiones como Andalucía, Cataluña o Almería, donde esta última provincia cuenta con 38 colegios e institutos que han adoptado el programa.

Cinco comunidades cierran el grifo

Con el arranque de este nuevo curso, cinco comunidades han optado por retirarse del programa, lo que evidencia el trasfondo político en esta decisión. La primera en anunciar su salida fue la Región de Murcia, que decidió eliminar el PLACM para el curso 2025‑2026, en el marco del pacto presupuestario alcanzado entre el Gobierno autonómico y VOX. La Consejería de Educación confirmó la eliminación de unas enseñanzas que se ofrecían en diez centros, con una matrícula de entre 300 y 350 alumnos, mayoritariamente de origen marroquí. Un acuerdo firmado entre el líder de VOX en la región y el presidente del PP murciano, Fernando López Miras, deja claro el propósito: el Gobierno no implementará ningún programa que fomente la lengua árabe y la cultura marroquí.

Pocos días después, la Comunidad de Madrid también anunció su salida del PLACM, argumentando una falta de control efectivo sobre el profesorado —funcionarios enviados por Marruecos— y los materiales utilizados en las clases. El Ejecutivo madrileño, integrado por el PP, aseveró que ni la administración autonómica ni el Ministerio supervisaban de manera adecuada los contenidos y la metodología, un argumento que ha resonado en el debate contra el programa.

Más recientemente, la Junta de Andalucía acordó no renovar su adhesión al convenio estatal a partir del curso 2027‑2028, dentro del pacto de gobierno suscrito entre el PP y VOX. Este cambio tendrá un efecto notable en Almería, donde casi el 40% de los centros andaluces que imparten el programa se concentran. A estas, se suman otras dos comunidades dirigidas por el PP con el apoyo de VOX, formando así un bloque de cinco regiones que, según la información disponible, han decidido poner fin al PLACM en este periodo de la legislatura.

Para clarificar la situación actual, se puede resumir de la siguiente manera:

Regiones que ya han eliminado el programa:

Murcia : retirada programada para el curso 2025‑2026 tras el pacto PP‑VOX

: retirada programada para el curso 2025‑2026 tras el pacto PP‑VOX Madrid: salida comunicada al Ministerio, sin control efectivo sobre el profesorado y los materiales

Regiones que han aprobado su eliminación futura:

Andalucía: no renovación a partir de 2027‑2028, con fuerte impacto en Almería

Otras comunidades en discusión:

Varios gobiernos autonómicos del PP están considerando seguir el mismo camino, según las fuentes educativas y políticas mencionadas en la prensa nacional.

Identidad, integración y el efecto VOX

Detrás de estas decisiones no solo hay motivos pedagógicos. Los acuerdos entre el PP y VOX en diversas regiones incluyen cláusulas que abordan explícitamente la retirada de estos contenidos, con el partido de Santiago Abascal argumentando que el programa contribuye a “salvaguardar la identidad” de los inmigrantes, en vez de fomentar su integración. El control del programa, que recae “exclusivamente” en el Gobierno de Marruecos, y la selección de docentes y materiales, dependientes de la Fundación Hassan II, se han convertido en argumentos recurrentes para relacionar estas clases con una agenda exterior del reino alauí.

A la vez, otras voces dentro del sector educativo y la administración central subrayan que el PLACM nació como una herramienta de mediación intercultural y apoyo lingüístico para el alumnado de origen marroquí. Además, se presenta como una actividad voluntaria y complementaria, sin un coste significativo para las arcas públicas. La tensión entre estas dos perspectivas —integración frente a “injerencia” cultural— marca el tono del debate, con asociaciones de padres y docentes divididas acerca de su continuidad.

La cuestión de la comida halal

La controversia no se limita a las clases de árabe. En Ceuta y Melilla, VOX ha denunciado la “obligatoriedad” de ofrecer menús halal en varios colegios públicos, después de que el Gobierno central admitiera que en nueve centros de Ceuta y tres de Melilla la carne debe ser halal y no de cerdo, además de que los pliegos de contratación prohíben productos porcinos en los comedores escolares de la ciudad autónoma. Asimismo, el partido exige priorizar productos agroalimentarios nacionales y fortalecer la gastronomía tradicional española frente a “sellos extranjeros” como el halal.

Este argumento se ha extendido a otras regiones. En las Corts Valencianas, PP y VOX han aprobado una proposición no de ley que rechaza la “imposición obligatoria” de menús halal en centros públicos, especialmente en comedores escolares, pidiendo que la alimentación se rija por criterios nutricionales antes que religiosos. En este debate, la diputada de VOX, Julia Llopis, ha ido más allá al solicitar que en las aulas no haya “ni halal, ni velos, ni decoración, ni tradiciones musulmanas”. En las Islas Baleares, el partido ha presentado propuestas para prohibir el velo, la religión islámica y la dieta halal en colegios, garantizando, a su vez, menús basados en la dieta mediterránea, sin eliminar el consumo de carne de cerdo.

Estas iniciativas chocan con un Real Decreto estatal que obliga a los centros educativos a ofrecer menús especiales por razones éticas o religiosas, o a permitir que el alumnado aporte alimentos de casa. VOX responde con campañas como “Más fuet, menos halal”, un lema que encapsula bien el ambiente en el que se desarrolla esta controversia.