La Comunidad de Madrid da la bienvenida a Escena Escorial, nuevo festival de música y artes escénicas en la región

La agenda cultural de la Comunidad de Madrid da la bienvenida a la primera edición de Escena Escorial, el nuevo festival de música y artes escénicas en la región que dirige la directora titular de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), Alondra de la Parra, y que se extenderá desde este viernes hasta el próximo 19 de septiembre.

Será la propia De la Parra quien inaugure oficialmente la cita escurialense (viernes 28) con Los colores de América, un concierto junto a la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid (JORCAM) y el pianista Thomas Enhco. Será la primera cita de un festival que nace con vocación internacional y reunirá durante más de tres semanas a figuras como Daniel Barenboim, Gaëlle Arquez, Nemanja Radulović y Yamandu Costa, junto a estrenos, nuevas producciones y propuestas de diferentes disciplinas.

La programación de este primer fin de semana continuará con Yamandu Costa, que protagonizará (sábado) Choros y Milongas junto a una agrupación de cámara de la JORCAM y, esa misma noche, Ecos Latinos acompañado por el Alexis Cárdenas Cuarteto. El domingo, Nemanja Radulović presentará El violín en llamas junto al Double Sens Ensemble. Las actividades de Escena Escorial se repartirán durante el festival entre el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, el Real Coliseo Carlos III y el Teatro de la Antigua Mina de Zarzalejo.

Entre las propuestas figuran también el estreno absoluto de Nascencia, nueva creación del Ballet Español de la Comunidad de Madrid; la interpretación de la Sinfonía n.º 2 Resurrección de Mahler a cargo de la ORCAM y el Coro RTVE; el espectáculo Perhaps, perhaps… Quizás, de Gabriela Muñoz (Chula the Clown); y el recital nocturno En un instante, del pianista Thomas Enhco.

El festival culminará el 19 de septiembre con uno de los momentos más esperados de esta primera edición: el concierto de Daniel Barenboim al frente de la West-Eastern Divan Orchestra. El maestro dirigirá un programa con obras de Wagner, Schubert y Beethoven que pondrá el broche de oro a un certamen llamado a convertirse en una de las grandes citas culturales del final del verano.

Artes Escénicas en Municipios

Por su parte, el ciclo Artes Escénicas en Municipios, integrado en el Festival Escenas de Verano, se despide este fin de semana con propuestas de Sara Calero, Nacho Flores, La Canica y Teatro Tyl, que llevarán danza, circo y teatro a diferentes localidades de la región.

La creadora y bailarina Sara Calero presentará Intangible o la mujer que quiso ser hombre el viernes en Valverde de Alcalá, el sábado 29 en Guadalix de la Sierra y el domingo en Colmenar de Oreja. A través de la danza, la pieza explora el conflicto entre identidad, exigencia y deseo de libertad en un proceso de resistencia y autoafirmación.

Asimismo, Nacho Flores acercará el circo contemporáneo de calle y participativo a Orusco de Tajuña, el viernes, y a Quijorna, el sábado, con Domte. Y la compañía La Canica llegará el viernes a Villaconejos con El elefantito, un espectáculo de teatro de títeres.

El sábado, Teatro Tyl Tyl actuará en Navarredonda con Fantástica Leonora, una propuesta inspirada en la figura de Leonora Carrington en la que música en directo, imagen y acción escénica se unen en un recorrido entre la realidad y la imaginación.

La recta final de agosto contará con nuevas propuestas de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, que llevará dramaturgia, zarzuela y comedia a diferentes localidades de la región. El viernes, El Álamo será el escenario de La hora del recreo, mientras que el sábado 29 podrá verse en San Sebastián de los Reyes la zarzuela La tabernera del puerto.

Ya el domingo, la programación continuará en San Sebastián de los Reyes con Pijama para seis, una comedia de enredos, y llegará también a Parla con El abrazo. La programación se extiende al Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte, en La Cabrera, donde el sábado el público podrá disfrutar del espectáculo de circo Malabarian on the Rox, de Roxana Aïda Katcheroff.

De vuelta a la capital, la programación incluye asimismo nuevas actividades dentro de Veranos en el Parque, iniciativa que convierte el Parque del Tercer Depósito (Parque de Santander) en un espacio de encuentro para todos los públicos mediante propuestas de teatro, circo, cine y danza. En este marco, el sábado podrá verse Brimborions, de la compañía francesa Picto Facto especializada en instalaciones y espectáculos participativos de calle.

En paralelo, el XXVII Circuito de Cine de Verano continuará llevando proyecciones gratuitas a 38 municipios de la Comunidad de Madrid con una cartelera que combina grandes estrenos familiares, aventuras, comedia y algunas de las producciones españolas más destacadas de la temporada. Con esta nueva edición, el Ejecutivo regional consolida el cine al aire libre como una de las grandes citas culturales del verano y acerca el séptimo arte a municipios de toda la región mediante una programación gratuita y de calidad.

El Madrid de Wunderlich y Santos Yubero

La agenda cultural se completa con la amplia oferta de exposiciones gratuitas de museos, salas y centros culturales de la Comunidad de Madrid. Entre ellas se encuentra Madrid en construcción, 1940-1985, instalada en la Sala Cristóbal Portillo del complejo cultural El Águila y abierta al público hasta el próximo 22 de septiembre.

La muestra propone un recorrido por las profundas transformaciones urbanas, sociales y arquitectónicas experimentadas por la región a través de las fotografías de Juan Pando Barrero, Otto Wunderlich, Martín Santos Yubero y otros autores fundamentales para comprender la evolución del paisaje madrileño durante la segunda mitad del siglo XX.

Este fin de semana será también la última oportunidad para visitar Una y otra vez, la exposición dedicada a Dorothy Iannone en el Museo Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M) de Móstoles, que permanecerá abierta hasta el domingo 30 de agosto. En este mismo centro continúa El cielo y la tierra, de Antonio Ballester Moreno, que podrá visitarse hasta el 27 de septiembre, junto a Tetuan, Tetuán, de Adrian Schindler, abierta hasta el 10 de enero.

La Sala Alcalá 31 alberga hasta el 18 de octubre Mitologías modernas: Ouka Leele & Co, una exposición que revisita la construcción de nuevos imaginarios mitológicos en la creación artística madrileña de los años ochenta a partir de la obra de una de las creadoras más emblemáticas de aquella generación.

Por su parte, la Biblioteca Regional de Madrid mantiene abierta hasta el domingo Un viaje al Mar de Sombra. Caballeros de salitre, una propuesta que explora el diálogo entre las artes plásticas y la literatura a partir de la obra de Antón Díez y los textos de Luis Mateo Díez.

La Casa Museo Lope de Vega continúa mostrando, hasta el 13 de septiembre Mujeres de ingenio. Plumas de Oro en el Siglo de las Letras, centrada en la recuperación de figuras femeninas fundamentales de la literatura del Siglo de Oro. En Alcalá de Henares, el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid (MARPA) mantiene Dientes de sable, mientras que el Museo Casa Natal de Cervantes ofrece hasta este domingo Con capa y espada. La moda en época de Cervantes.

La oferta expositiva de la Comunidad de Madrid se amplía con las propuestas de la Red Itiner 2026, iniciativa que acerca el arte, la fotografía, la historia y el patrimonio a municipios de toda la región.

Entre las muestras que forman parte de esta edición destacan La ruta del Galeón de Manila. La feliz unión entre Asia, Hispanoamérica y España; Marisa Flórez. Un tiempo para mirar (1970-2020); Madrileños centenarios. La sabiduría de la longevidad; Surrealismos, dedicada a Óscar Domínguez; Eduardo Arroyo. Origen de un artista; Madrid. Cartografía fantasma o Afecto al color, que continúan recorriendo diferentes localidades madrileñas.