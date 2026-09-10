La Comunidad de Madrid reconoce el talento de 16 referentes artísticos con sus Premios de Cultura

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la concesión de los XXIV Premios de Cultura, que reconocen a 16 personalidades, creadores, instituciones y entidades por su contribución a la vida artística y cultural de la región. Entre los galardonados, destacan el actor José Sacristán, el cantante Jaime Urrutia, el fotógrafo Jordi Socías, la bailarina África Guzmán y el mago Juan Tamariz, a título póstumo.

Los premiados, de carácter honorífico y concedidos a propuesta de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, distinguen este año 16 categorías. La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 21 de septiembre en los Teatros del Canal con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El actor José Sacristán ha sido reconocido en Teatro por una carrera iniciada en 1960 en el Teatro Infanta Isabel y desarrollada desde entonces sobre los escenarios, el cine y la televisión. Entre sus trabajos figuran El loco de los balcones, Yo soy Don Quijote de la Mancha y My Fair Lady. También destaca su homenaje a Fernando Fernán Gómez en El hijo de la cómica, espectáculo que adapta, dirige e interpreta a partir de las memorias El tiempo amarillo.

En Música Popular, el galardón ha recaído en Jaime Urrutia, referente del pop-rock español. Tras su etapa al frente de Gabinete Caligari, inició una trayectoria en solitario en la que ha mantenido un estilo propio como cantante y compositor, con temas como Camino Soria entre los más representativos de su repertorio.

La bailarina, coreógrafa y maestra África Guzmán recibe el Premio de Cultura en Danza. Fue primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza de España y formó parte del Nederlands Dans Theater. Actualmente compagina la dirección del Ballet Estable del Teatro Colón de Buenos Aires con la Escuela de Ballet África Guzmán y su propia compañía, África Guzmán Dance Project, además de la formación de nuevos talentos.

La magia de Tamariz y el objetivo de Jordi Socías

El Ejecutivo autonómico concederá a título póstumo un Premio Especial de Magia a Juan Tamariz, fallecido el pasado mes de agosto. El ilusionista madrileño alcanzó un amplio reconocimiento internacional y se convirtió en una figura destacada de la cartomagia y la magia de cerca. Tras su formación cinematográfica, fundó junto a otros compañeros la Escuela Mágica de Madrid.

En Fotografía, se distingue a Jordi Socías, cuya obra recoge acontecimientos de la historia reciente y retratos de numerosas personalidades. Desarrolló en la región una parte fundamental de su carrera como fotógrafo y editor gráfico, creó la Agencia Cover y colaboró en publicaciones como Madrid me mata, El Gran Musical, Cinemanía y El País Semanal.

Luis Cobos recibe el galardón de Música Clásica por su carrera como compositor y director en la que ha trabajado con destacadas formaciones sinfónicas y figuras del sector y ha superado los 15 millones de copias vendidas. A su actividad musical se suma su defensa de los derechos de los intérpretes como presidente de la Sociedad de Artistas de España AIE.

Los hermanos Alberto y Laura Caballero han sido distinguidos en Artes Cinematográficas y Audiovisuales. Guionistas, creadores y productores especializados en comedia, son responsables de series como Aquí no hay quien viva, Machos Alfa o Muertos S.L., algunas de las producciones televisivas españolas de mayor popularidad.

En Literatura, el premio es para José Carlos Gracia por su divulgación de la historia y las humanidades a través del pódcast Memorias de un tambor. Su actividad comprende también la edición, las conferencias, la radio y la publicación del libro España y su herencia invisible.

El Salón de Otoño, organizado por la Asociación Española de Pintores y Escultores, ha sido distinguido en Artes Plásticas. Creado en Madrid en 1920 como una exposición nacional abierta a artistas de distintas procedencias, generaciones y sensibilidades, se ha convertido en una de las citas de referencia en este ámbito.

Sastrerías de toreros y los diseños de Félix Ramiro

El Premio de Tauromaquia reconoce a las sastrerías Fermín, Justo Algaba y Santos, tres talleres que mantienen en Madrid la tradición artesanal de la confección de trajes de torero. Corte, patronaje, bordado y montaje manual forman parte de un oficio que ha vestido a algunas de las principales figuras de este arte.

Félix Ramiro recibe el Premio de Moda por sus más de tres décadas de trayectoria como uno de los principales referentes nacionales del sector masculino. Tras cursar estudios de Diseño en Madrid, inició en 1988 una firma que combina vanguardia, tendencia y artesanía. Destaca en su trayectoria la relación entre moda, dramaturgia y patrimonio cultural reflejada en su homenaje a Jacinto Benavente a través de La malquerida.

El fundador y actual presidente de honor de la Real Academia de Gastronomía de España, Rafael Ansón, es el nuevo Premio de Gastronomía de la Comunidad de Madrid. Ha desempeñado una labor decisiva para situar los platos de la cocina española entre los más reconocidos a nivel internacional. Su actividad académica y cultural se ha desarrollado en la región, donde ha promovido entidades como la Fundación Amigos del Museo del Prado y la Academia de Televisión.

En Mecenazgo, el Ejecutivo autonómico distingue al empresario y filántropo mexicano de ascendencia española Valentín Díez Morodo, presidente e impulsor de la Fundación Casa de México en España.

MADPAC recibe el Premio de Artes Circenses. Fundada en 2015, la asociación reúne a profesionales y entidades del circo madrileño y desarrolla actividades de formación, creación y producción, además de promover espacios de encuentro y una red de exhibición para el sector.

Por su parte, las Guitarras Manuel Rodríguez acumulan más de 115 años de historia. Preservan una tradición artesanal transmitida durante generaciones que será reconocida en el apartado de Patrimonio Histórico.

Por último, el Premio de Artes Populares reconoce a las Representaciones Litúrgicas Populares de la Comunidad de Madrid. Se trata de nueve escenificaciones protagonizadas por vecinos y colectivos locales y declaradas Fiestas de Interés Turístico Nacional o Internacional: los Belenes Vivientes de Buitrago del Lozoya y Colmenar de Oreja; las Pasiones Vivientes de Chinchón, Daganzo de Arriba, Morata de Tajuña, Valdilecha y Villarejo de Salvanés; y la representación de la aparición del Santísimo Cristo de Griñón.