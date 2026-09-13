El nuevo código secreto de la Gran Pirámide que reabre el misterio de su función

Una cuestión atemporal vuelve a cobrar protagonismo: ¿cuál fue el verdadero objetivo detrás de la construcción de la Gran Pirámide de Guiza? Un reciente estudio plantea que su diseño encierra, en su estructura, el conocimiento astronómico y matemático de los antiguos egipcios. Esta información ha sido recogida por 20minutos en su artículo acerca del código secreto oculto en la pirámide.

El análisis, realizado por el arqueólogo independiente Sefy Levy, sugiere que este icónico monumento no sería únicamente la tumba del faraón Keops, sino una especie de archivo numérico eterno: un “sistema cosmológico” plasmado en proporciones, medidas y ángulos. Esta hipótesis, tan intrigante como controvertida, ha reavivado un debate que, en los últimos años, había quedado relegado a un segundo plano.

La pirámide como “memoria de piedra”

De acuerdo con Levy, el secreto radica en cómo se relacionan ciertas medidas externas de la pirámide: altura, base, inclinación de las caras y su forma global. En lugar de buscar inscripciones, se centra en el análisis de los números.

Revisa dimensiones conocidas del monumento.

Las segmenta utilizando fracciones que eran comunes en la matemática del antiguo Egipto.

Identifica resultados que emergen de manera repetitiva.

De esta investigación se desprende la tesis central:

La pirámide podría ser una codificación arquitectónica de un sistema cosmológico .

. El monumento no esconde el conocimiento en su interior: “es el conocimiento mismo, hecho de piedra”, asegura Levy.

Entre los datos que el investigador resalta se encuentran:

Un número que ronda los 27,55 días , el tiempo que transcurre entre perigeos lunares sucesivos, es decir, cuando la Luna se encuentra más próxima a la Tierra.

, el tiempo que transcurre entre perigeos lunares sucesivos, es decir, cuando la Luna se encuentra más próxima a la Tierra. Cifras que se aproximan a ciclos de planetas visibles como Saturno , Júpiter , Venus y Marte .

, , y . Proporciones que se acercan al número pi y a la proporción áurea.

La conjetura plantea que los arquitectos utilizaron la grandiosidad de la estructura para grabar en un soporte casi eterno su entendimiento del tiempo, el espacio y los cielos.

Qué dice exactamente el nuevo estudio

El trabajo de Levy ha sido distribuido como prepublicación, aún sin haber pasado por el proceso de revisión por pares, y ha captado la atención de medios internacionales como el New York Post, así como prensa británica. El núcleo del estudio se puede resumir en tres ideas principales:

Código numérico integrado en la forma – Este “código” no sería un mensaje oculto en cámaras desconocidas, sino un patrón numérico que surge de la combinación de medidas externas convencionales. – Se sugiere que la pirámide fue concebida para que ciertos cálculos arrojen resultados astronómicos significativos.

Paralelos con calendarios y ciclos celestes – Los números obtenidos se relacionan con: – El calendario lunar. – Ciclos planetarios que son visibles a simple vista. – Fenómenos como la aparición y desaparición de estrellas brillantes, como Sirio. – La estructura se interpreta así como una especie de calendario monumental.

Ensayo de control estadístico – Con el fin de descartar que todo sea producto del azar, Levy realiza comparaciones con 100.000 pirámides generadas por ordenador que poseen dimensiones diferentes pero de estilo similar al del Reino Antiguo. – Solo una pequeña fracción replica relaciones similares, algo que el autor interpreta como una señal de intencionalidad.

Simultáneamente, otros recientes estudios han explorado una línea similar, investigando cómo las proporciones de la pirámide se aproximan a constantes como pi y phi a través de relaciones simples entre altura y base. Todo esto refuerza la idea de que la arquitectura posee una significativa carga simbólica y matemática.

Qué encaja y qué no con la visión académica

Es aquí donde es necesario moderar el entusiasmo. La cronología y la función funeraria de la Gran Pirámide cuentan con un sólido respaldo basado en décadas de investigación arqueológica tradicional: se data en torno a hace 4.500 años, durante el reinado de Keops, y se interpreta como un complejo funerario real. La disposición de las cámaras interiores, la estructura de los corredores y el contexto de la necrópolis respaldan esta perspectiva.

Frente a propuestas como las de Levy, los egiptólogos suelen esbozar varias precauciones:

Muchas coincidencias numéricas pueden surgir de:

– La aplicación de ciertas proporciones geométricas eficaces.

– Adaptaciones constructivas.

– La tendencia humana a buscar patrones significativos donde tal vez solo haya regularidades técnicas.

Que un número se aproxime a un ciclo astronómico no comprueba, por sí mismo, que esa fuera la intención de los arquitectos.

La falta, por el momento, de un soporte claro en fuentes textuales egipcias complica la confirmación de que esa fuera la interpretación simbólica original.

A esto hay que añadir que el estudio aún no ha sido revisado por pares, lo que implica que la comunidad científica no ha tenido la oportunidad de someter sus métodos y conclusiones a un análisis riguroso.

Un monumento que no deja de generar hipótesis

El contexto ayuda a comprender por qué esta propuesta ha capturado tanto interés. En los últimos años, se han publicado investigaciones que examinan otros posibles “códigos” en las pirámides:

Estudios sobre la resistencia sísmica de la Gran Pirámide han demostrado que su diseño la hace particularmente estable frente a terremotos, con una frecuencia natural de vibración bien definida. Esto refuerza la percepción de una ingeniería sorprendentemente avanzada.

También se ha sugerido que ciertas proporciones se alinean con sistemas armónicos que vinculan arquitectura, ciclos temporales y la escala terrestre, utilizando ratios como el denominado “código 5.5”.

Otros trabajos, más especulativos, han llegado a describir la pirámide como “baliza planetaria” vinculada incluso a la velocidad de la luz, basándose en su latitud y ciertos cálculos. Estas teorías son sumamente controvertidas y, como es de esperar, se abordan con cautela desde la comunidad académica.

Todo esto configura un panorama en el que la Gran Pirámide de Guiza, ubicada en las afueras de El Cairo, actúa como un reflejo de nuestras propias inquietudes: ¿qué comprendían los antiguos egipcios sobre el cosmos y de qué forma decidieron transmitirlo?

Lo que sí sabemos… y lo que seguimos buscando

En la frontera entre lo firme y lo especulativo surge una zona gris que resulta muy fértil para la cultura:

Sabemos que:

– Las pirámides están alineadas cuidadosamente con los puntos cardinales.

– Forman parte de un paisaje ritual más amplio, en sintonía con el Nilo y con conjuntos de templos y mastabas.

– La conexión entre el poder político, el culto funerario y la astronomía era sólida en el Reino Antiguo.

Aún no conocemos:

– Hasta qué punto las proporciones del monumento fueron pensadas para encapsular datos numéricos precisos.

– Si los ciclos astronómicos que hoy identificamos en las medidas estaban presentes en la mente de los arquitectos o son interpretaciones posteriores.

Por ello, la historia de este recientemente descubierto “código secreto” nos dice tanto sobre la pirámide como sobre nosotros mismos: la búsqueda en la piedra de un método para ordenar el cielo continúa.

Curiosidades culturales en torno a la Gran Pirámide

Para finalizar, algunas curiosidades que esta nueva oleada de estudios vuelve a poner en el centro del debate:

La comparación con un “Código Da Vinci egiptológico” ha surgido en medios anglosajones en referencia al trabajo de Levy, acentuando el atractivo popular de la idea de un mensaje oculto en la arquitectura.

La pirámide se ha descrito como “memoria hecha piedra”, una metáfora que se alinea con otras tradiciones donde los monumentos actúan como archivos colectivos.

El paralelismo que algunos establecen entre sus proporciones y la belleza matemática de la proporción áurea ha potenciado la visión de la pirámide no solo como una obra de ingeniería, sino también como un diseño estético deliberado.

El hallazgo reciente de cavidades ocultas en la pirámide de Micerino, también en Guiza, subraya que incluso las estructuras más estudiadas siguen guardando sorpresas bajo su superficie.

La conclusión es clara: cada nueva interpretación numérica de la pirámide puede ser objeto de debate, pero reafirma que este monumental coloso de piedra sigue funcionando como un enigma cultural que nos insta a mirar, simultáneamente, hacia el pasado y hacia el cielo.