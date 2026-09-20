La Casa de México acoge «Latidos de ida y vuelta», un puente cultural entre España y Latinoamérica

La Casa de México en España acogerá los días 6 y 7 de octubre la tercera edición de Latidos de ida y vuelta, un encuentro organizado por la Comunidad de Madrid dentro de la programación de Hispanidad 2026. La cita propone un diálogo entre artistas consolidados de España y América Latina, inspirado en los cantes de ida y vuelta, símbolo de la fusión cultural entre ambos continentes. La propuesta reúne a creadores y creadoras de primer nivel para compartir sus trayectorias y reflexionar sobre la influencia que lo hispanoamericano ha tenido en sus obras.

Tras una primera edición celebrada dentro del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT) en octubre de 2024 y una segunda edición en Madrid, en octubre de 2025, en Casa de México en España, este encuentro, dirigido por Amaranta Osorio, da ahora un nuevo paso en la capital con el objetivo de seguir fortaleciendo este puente cultural entre ambos continentes.

El encuentro se desarrollará durante dos tardes consecutivas, los días 6 y 7 de octubre, en la Casa de México en España, con cuatro mesas redondas en las que participarán personalidades del arte y la cultura de España (Natalia Menéndez, Ana Fernández, Marta Sanz, María Folguera, Tulsa, Guille Galván y Nuria Labari), Perú (Juan Carlos Fisher y Rómulo Assereto), Cuba (Abel González Melo), México (Cecilia Suárez y Jorge Volpi), Colombia (Juana Acosta), Argentina (Mauricio Kartun y Mariano Sigman) y Estados Unidos (Xenia Rubinos, con raíces cubanas y puertorriqueñas).

La entrada es gratuita y la reserva se puede realizar a través de la web de la Casa de México en España.

Con estas cuatro mesas, distribuidas en dos jornadas, Latidos de ida y vuelta se consolida como un espacio de encuentro y reflexión, una invitación a descubrir cómo las voces de España y América dialogan, se transforman y laten juntas en el presente.

DIRIGIR LATIDOS

La mesa Dirigir latidos, que se celebrará el martes 6 de octubre a las 17 h, reunirá a tres figuras imprescindibles del teatro: Juan Carlos Fisher (Perú), director de escena con una destacada trayectoria internacional, que ha dirigido algunos de los montajes más relevantes del teatro iberoamericano reciente, como Prima Facie, La madre, Las gratitudes y El invencible verano de Liliana; Mauricio Kartun (Argentina), uno de los dramaturgos y directores latinoamericanos más reconocidos, con numerosos premios a lo largo de su extensa carrera y cuyo espectáculo Baco polaco se estrenará esta temporada en los Teatros del Canal; y Natalia Menéndez (España), directora de escena, actriz, pedagoga y gestora cultural, que ha dirigido el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y el Teatro Español y Naves del Español en Matadero, y que ha sido distinguida con la Orden de las Artes y las Letras de Francia y la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

Modera la mesa Abel González Melo (Cuba), dramaturgo, director de escena y docente, autor de obras como Chamaco, Talco, Mecánica y Bayamesa. Actualmente forma parte del departamento artístico de la Fundación Teatro de La Abadía y es coordinador artístico del Corral de Comedias de Alcalá de Henares.

INTERPRETAR ENTRE CULTURAS

La mesa Interpretar entre culturas, ese mismo martes 6 de octubre a las 19 h, reunirá a tres grandes intérpretes: Ana Fernández (España), actriz de cine, teatro y televisión que ocupa un lugar destacado en la historia reciente del cine español y que ganó el Premio Goya por su interpretación en Solas, iniciando una trayectoria de más de tres décadas en la que ha trabajado con algunos de los directores más relevantes del país y de Latinoamérica; Cecilia Suárez (México), actriz de cine, teatro y televisión y una de las intérpretes más prestigiosas de Iberoamérica, con trabajos en producciones como Capadocia, La casa de las flores y Perfectos desconocidos, y actualmente de gira con El invencible verano de Liliana; y Juana Acosta (Colombia), con una consolidada carrera entre Europa y América Latina, que ha protagonizado películas como El inconveniente, Llegaron de noche y Perfectos desconocidos, además de series de gran proyección internacional como Velvet, El inocente, Medusa y El homenaje.

El moderador de la mesa será el actor y director Rómulo Assereto (Perú), que ha desarrollado una sólida trayectoria en teatro, cine y televisión, consolidándose como una de las figuras más versátiles de la escena peruana.

ESCRIBIR ENTRE DOS ORILLAS

El miércoles 7 de octubre a las 17 h tendrá lugar la mesa redonda Escribir entre dos orillas, con Jorge Volpi (México), novelista, ensayista y gestor cultural, una de las voces más influyentes de la literatura contemporánea en español, ganador del Premio Biblioteca Breve por En busca de Klingsor y del Premio Alfaguara de Novela por Una novela criminal. Ha dirigido el Festival Internacional Cervantino y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y actualmente es director artístico del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque de Madrid. Junto a él participará Mariano Sigman (Argentina), neurocientífico, escritor y divulgador, que ha desarrollado una destacada trayectoria científica y es autor de libros de gran impacto como El poder de las palabras, La vida secreta de la mente y Artificial; y Marta Sanz (España), novelista, ensayista y poeta, una de las voces fundamentales de la literatura española contemporánea, ganadora del Premio Herralde de Novela por Farándula y finalista del Premio Nadal con Susana y los viejos.

Modera la mesa María Folguera (España), una de las creadoras más versátiles de la cultura española contemporánea. Escritora, dramaturga y gestora cultural, fue directora artística del Teatro Circo Price de Madrid. Entre sus trabajos más recientes destacan las dramaturgias de Fuenteovejuna y El cuarto de atrás, así como la adaptación de Ubú y el ensayo La prisa y la espera.

MÚSICA QUE LATE

El miércoles 7 de octubre a las 19 h, la mesa Música que late reunirá a personalidades de la música como Tulsa (España), cantautora, compositora y escritora. Tulsa es el proyecto artístico de Miren Iza, una de las voces más singulares de la música española contemporánea, ganadora del Premio Nacional de las Músicas Actuales 2024. La acompañarán Guille Galván (España), compositor, guitarrista, cantante y escritor, miembro fundador de Vetusta Morla, una de las bandas más influyentes de la música en español del siglo XXI; y Xenia Rubinos (Estados Unidos | raíces cubanas y puertorriqueñas), cantautora, compositora y multiinstrumentista, una de las artistas más originales de la escena musical internacional, con una obra que fusiona soul, jazz, pop, ritmos afrolatinos y experimentación sonora, construyendo un lenguaje propio que celebra la diversidad cultural.

Modera la mesa Nuria Labari (España), escritora y periodista, autora de novelas y ensayos como La mejor madre del mundo, El último hombre blanco y No se van a ordenar solas las cosas.

Amaranta Osorio, directora del encuentro Latidos de ida y vuelta, es autora, actriz y gestora cultural. Como autora, ha recibido diferentes premios como el Calderón de Literatura Dramática. Treinta y nueve de sus obras han sido producidas en Europa e Iberoamérica, varias de ellas en teatros nacionales. Asimismo, 28 de sus obras han sido publicadas. Actualmente está en temporada con la adaptación de El invencible verano de Liliana, en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, y con Más vale morir, en la Compañía Nacional de Teatro de México. Como gestora cultural ha dirigido cinco festivales internacionales y diferentes encuentros, así como tres ediciones de Latidos de ida y vuelta