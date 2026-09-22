Díaz Ayuso entrega los XXIV Premios de Cultura para agradecer a quienes enriquecen Madrid

La Sala Roja de los Teatros del Canal acogió este jueves la entrega de la XXIV edición de los Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid, unos reconocimientos con los que el Gobierno regional ha distinguido a 16 artistas, creadores, entidades y personalidades por su contribución al ámbito cultural.

Durante el acto, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, reivindicó el carácter diverso de la cultura de la región y puso el foco en quienes han desarrollado su trayectoria en Madrid, tanto procedentes de la propia comunidad como llegados desde otros puntos de España y del extranjero.

Entre los premiados de esta edición figura Jaime Urrutia, distinguido en la categoría de Música Popular. El que fuera líder de Gabinete Caligari ha consolidado posteriormente una carrera en solitario como cantante y compositor, con una trayectoria marcada por canciones como Camino Soria.

El reconocimiento en Música Clásica ha recaído en Luis Cobos, cuya carrera se ha desarrollado tanto en la composición como en la dirección orquestal. El músico ha trabajado con algunas de las principales formaciones internacionales y cuenta con una extensa discografía.

En Danza, el galardón ha sido para África Guzmán, bailarina, coreógrafa y profesora que formó parte de la Compañía Nacional de Danza de España. Su actividad profesional se extiende actualmente a la dirección artística, la creación y la formación de nuevas generaciones de bailarines.

La categoría de Artes Cinematográficas y Audiovisuales ha reconocido a los hermanos Alberto y Laura Caballero, responsables de algunas de las producciones de comedia televisiva más conocidas de las últimas décadas, entre ellas Aquí no hay quien viva, Machos Alfa y Muertos S.L.

Homenaje póstumo a Juan Tamariz

Uno de los momentos destacados de la ceremonia ha sido el homenaje póstumo al ilusionista Juan Tamariz, fallecido el pasado mes de agosto. La Comunidad de Madrid le ha concedido un Premio Especial de Magia en reconocimiento a una trayectoria que le convirtió en una de las figuras españolas de mayor proyección internacional dentro de la cartomagia y la magia de cerca.

Tamariz también participó en la creación de la Escuela Mágica de Madrid y dejó una extensa huella en el mundo de la ilusión y el espectáculo.

El apartado de Teatro ha distinguido a José Sacristán, cuya carrera comenzó en 1960 y se ha prolongado durante más de seis décadas entre los escenarios, el cine y la televisión. Entre sus trabajos más recientes se encuentra El hijo de la cómica, basado en las memorias de Fernando Fernán Gómez.

En Literatura, el premio ha correspondido a José Carlos Gracia, autor de España y su herencia invisible y creador del pódcast Memorias de un Tambor, dedicado a la divulgación histórica.

La asociación MADPAC, que agrupa a profesionales y organizaciones del circo madrileño, ha sido reconocida en Artes Circenses por su labor de promoción, formación y producción dentro de este sector.

Pintura, tauromaquia y fotografía

El Salón de Otoño, organizado por la Asociación Española de Pintores y Escultores, recibe el premio de Artes Plásticas. La exposición nació en Madrid en 1920 y a lo largo de su historia ha reunido a artistas de distintas generaciones y tendencias.

En Tauromaquia, los galardonados son las sastrerías Fermín, Justo Algaba y Santos, tres establecimientos especializados en la elaboración artesanal de vestimenta taurina y vinculados a una tradición que incluye trabajos de corte, patronaje y bordado.

El fotógrafo Jordi Socías ha sido reconocido en la categoría de Fotografía. Su trayectoria abarca el retrato, el periodismo gráfico y la edición, además de una extensa documentación de personajes y acontecimientos de la historia reciente.

Por su parte, el empresario y filántropo mexicano de origen español Valentín Díez Morodo recibe el premio de Mecenazgo por su trayectoria y por su vinculación con proyectos destinados a reforzar los lazos culturales entre España y México, entre ellos la Fundación Casa de México en España.

La Moda también tiene protagonismo en esta edición con el reconocimiento a Félix Ramiro, diseñador que comenzó su actividad empresarial en 1988 y que ha desarrollado durante más de tres décadas una trayectoria vinculada a la moda masculina, combinando tradición artesanal y propuestas contemporáneas.

Tradición popular y patrimonio

Las Representaciones Litúrgicas Populares de la Comunidad de Madrid han obtenido el Premio de Artes Populares. El reconocimiento engloba nueve celebraciones protagonizadas por vecinos y colectivos locales, entre ellas los Belenes Vivientes de Buitrago del Lozoya y Colmenar de Oreja y las Pasiones Vivientes de Chinchón, Daganzo de Arriba, Morata de Tajuña, Valdilecha y Villarejo de Salvanés, además de la representación de la aparición del Santísimo Cristo de Griñón.

En el apartado de Patrimonio Histórico, el premio distingue a Guitarras Manuel Rodríguez, una empresa con más de 120 años de trayectoria dedicada a la fabricación artesanal de instrumentos y cuya tradición se ha transmitido durante varias generaciones.

Finalmente, el Premio de Gastronomía ha sido concedido a Rafael Ansón, fundador y presidente de honor de la Real Academia de Gastronomía de España. Su trayectoria ha estado vinculada a la promoción y difusión de la gastronomía española, así como a diferentes iniciativas culturales y académicas.

Con esta edición, los Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid vuelven a reunir disciplinas muy diversas en un reconocimiento que abarca desde las artes escénicas y audiovisuales hasta la artesanía, el patrimonio, la gastronomía y las manifestaciones culturales populares.